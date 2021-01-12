Президент Абхазии рапортовал о выздоровлении от COVID-19

12 января 2021, 15:50

Аслан Бжания сдал два отрицательных текста на коронавирус, однако еще несколько дней будет находиться на удаленном доступе по рекомендации врачей, сообщила сегодня пресс-служба главы Абхазии.

Как писал "Кавказский узел", у президента Абхазии Аслана Бжании коронавирус подтвердился 27 декабря 2020 года. Бжания ушел на самоизоляцию и продолжил работать дистанционно.

8 января премьер-министр Абхазии Александр Анкваб, заразившийся коронавирусом вслед за президентом, был доставлен на лечение в московскую больницу. Врачи оценили его состояние как среднетяжелое.

Президент Абхазии излечился от коронавирусной инфекции, сообщила сегодня пресс-служба главы Абхазии. Аслан Бжания сдал два отрицательных текста на коронавирус, однако еще несколько дней будет находиться на удаленном доступе по рекомендации врачей, говорится в сообщении на сайте президента Абхазии.

К 11 января в Абхазии выявлен 9961 случай заражения коронавирусом, скончались 142 человека, выздоровели 7506 человек. В Гудаутской ЦРБ находятся на лечении 112 человек, у 91 из них диагноз COVID-19 подтвержден. 29 человек находятся в тяжелом состоянии. В Сухумской инфекционной больнице лечатся 35 пациентов с COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 22, в Ткуарчалской ЦРБ - 15, в Гагрской ЦРБ - 32, в мобильном военном госпитале - 50 пациентов, сообщил 11 января "Sputnik Абхазия".

На главной странице "Кавказского узла" не менее чем шесть раз в сутки обновляется карта с числом зараженных коронавирусом на юге России, а также в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения коронавируса содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".