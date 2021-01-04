Семь человек поучаствовали в серии пикетов с требованием освободить Гаджиева

04 января 2021, 20:24

Семь активистов сегодня провели серию одиночных пикетов с требованием освободить дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева, обвиняемого в финансировании терроризма. С 10 января закон обязывает активистов изменить привычный для них формат акций.

Как писал "Кавказский узел", коллеги и друзья Абдулмумина Гаджиева еженедельно проводят в Махачкале акции протеста с требованием освободить его. 21 декабря восемь человек вышли на одиночные пикеты в Махачкале с требованием освободить журналиста. Коллега Гаджиева Идрис Юсупов отмечал, что пикетирование - вынужденная мера, поскольку активисты "подавали огромное количество заявок на проведение массовых акций, митингов в поддержку Гаджиева", "но дагестанские власти, районные суды и Верховный суд Дагестана отказывали". Он заявил, что в России в целом происходит "ужесточение, подавление разных форм гражданской активности".

Абдулмумин Гаджиев с июня 2019 года находится под арестом по делу о финансировании терроризма. 9 сентября 2020 года Верховный суд Дагестана оставил его под стражей еще на три месяца. 21 октября Следком отчитался о завершении расследования дела в отношении журналиста и передаче его в суд. Следователи считают, что Гаджиев и его предполагаемые сообщники собрали для террористов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов. Гаджиев настаивает на своей невиновности. Его коллеги считают уголовное преследование журналиста давлением на издание "Черновик".

Серия одиночных пикетов проходила сегодня перед зданием МВД и УФСБ по Дагестану с 13.00 до 14.00 мск. В акции участвовали семь человек из 12 собравшихся на месте ее проведения. Участники пикета требовали прекращения уголовного преследования Абдулмумина Гаджиева и его немедленного освобождения. Поблизости дежурили сотрудники полиции, они не препятствовали проведению акции. Прохожие обращали внимание на пикеты, а водители проезжавших мимо машин поддерживали участников длинными автомобильными гудками и одобрительными жестами, передал корреспондент "Кавказского узла".

Коллеги и друзья Гаджиева провели пикеты, пока новые поправки в федеральный закон о публичных мероприятиях еще не вступили в силу, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов.

"Мы пока успеваем проводить пикеты по старой законодательной норме, потому что окончательно закон в силу еще не вступил", - отметил Магомедов.

23 декабря 2020 года депутаты Госдумы России в окончательном чтении одобрили законодательные инициативы Дмитрия Вяткина, ужесточающие требования к организации митингов и других публичных мероприятий. В частности, закон официально признает митингом серию одиночных пикетов, "объединенных единым замыслом и общей организацией". "Пикетные очереди", когда пикетчик с плакатом стоит один, но рядом с ним находятся другие активисты, которые сменяют на посту пикетчика друг друга, нужно будет согласовывать, как и митинги, указано в публикации Znak от 23 декабря. Поправки в закон о пикетах, которые вступят в силу 10 января, раскритиковали активисты юга России.

По словам Магомедова, коллеги и друзья Абдулмумина Гаджиева не намерены прекращать выражать поддержку ему, несмотря на изменение федерального законодательства о пикетах. Кроме того, коллеги арестованного журналиста намерены в той же мере информировать общественность о деле Гаджиева и выработать новые формы акций в его поддержку, не противоречащие законодательству.

Учредитель газеты "Черновик" Магди Камалов также сообщил, что коллеги и друзья Абдулмумина Гаджиева детально ознакомятся с изменениями федерального закона о пикетах и выберут формат поддержки, который не будет противоречить новому законодательству.

Публикации Абдулмумина Гаджиева продолжают появляться на страницах еженедельника, и посетители интернет-версии "Черновика" активно читают их, сказал Камалов корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что интерес читателей к публикациям Гаджиева возник на фоне уголовного преследования и кампании в его защиту, которую развернули коллеги.

Журналист Идрис Юсупов заявил, что сегодняшняя серия одиночных пикетов привлекла больше внимания людей, нежели прежние. Он также отметил, что коллеги и друзья Гаджиева скорректируют формат мероприятий в его поддержку.

Житель Махачкалы по имени Вагаб присоединился сегодня к участникам пикетов. Он рассказал, что узнал об акции через социальные сети. Мужчина отметил, что участвует в одиночном пикете не впервые. По его мнению, обвинения против Гаджиева несостоятельны и его невиновность очевидна.

Россия в 2020 году вошла в число лидеров по числу журналистов, находящихся в заключении, среди них редактор "Черновика" Абдулмумин Гаджиев, сообщил 15 декабря 2020 года Комитет по защите журналистов, призвав освободить арестованных.

Дело Абдулмумина Гаджиева имеет общие черты с попыткой уголовного преследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова, указали участники онлайн-дискуссии, проведенной на "Кавказском узле" 27 июня 2019 года. Подробнее о деле Гаджиева говорится в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".