Жители прифронтовых районов Азербайджана остались в своих селах вопреки обстрелам

24 октября 2020, 23:48

Сельчане Тертерского и Геранбойского района Азербайджана рассказали, что продолжают работы в поле и садах, несмотря обстрелы.

Что еще происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", с 27 сентября стороны конфликта дважды договаривались о прекращении огня, однако это не остановило ни боев на фронте, ни обстрелов населенных пунктов Нагорного Карабаха, Азербайджана и Армении. Минобороны Азербайджана заявило сегодня, что военные Нагорного Карабаха обстреляли из минометов и артиллерии прифронтовые села в Тертерском и Бардинском районах. Согласно озвученным сегодня данным МИД Армении, в результате постоянных обстрелов населенных пунктов около 90 тысяч жителей Нагорного Карабаха покинули свое жилье.

Шестнадцатилетний житель села Кябирли Тертерского района погиб сегодня при обстрелах, сообщила Генпрокуратура Азербайджана. Кроме того, по данным ведомства, в результате падения снарядов сегодня был причинен существенный ущерб домам двух жителей села Тапгарагойунлу Геранбойского района.

Очевидец гибели подростка, житель села Кябирли Вальяддин Заманов, рассказал, что трагедия произошла, когда группа селян собирала хурму в фруктовом саду. "Вдруг упал снаряд. Его осколками убило 16-летнего соседского подростка. Он тоже собирал хурму, помогая своим родителям. На месте падения снаряда возникла широкая воронка. Больше никто не пострадал, но все жители села потрясены гибелью юноши", - сказал Заманов корреспонденту "Кавказского узла".

Несмотря на трагический случай, никто из местных жителей не намерен покидать свои дома, подчеркнул он. "Все остаются в селе. Если мы уйдем, то каково же будет жителям сел, которые находятся совсем близко к фронту? Мы скорбим по погибшему односельчанину, но жизнь продолжается - с завтрашнего дня все продолжат работы в поле, садах", - сказал местный житель.

Житель села Тапгарагойунлу Геранбойского района Фариз Асланов рассказал, что снаряды падают в районе села уже второй день подряд. "23 октября два снаряда упали во дворы жителей наших села. Оба снаряда не разорвались. Сегодня саперы из ANAMA (Азербайджанское национальное агентство по очистке территорий от мин. - Прим. "Кавказского узла") занимались их обезвреживанием. Но сегодня же в село попали еще снаряды, которые повредили дома двух жителей", - сказал Асланов корреспонденту "Кавказского узла".

Несмотря на обстрелы, после недельного перерыва возобновилась подача газа в село, добавил он. "Неделю назад в результате обстрела был поврежден в нескольких местах газопровод. Все эти дни шли восстановительные работы. Ремонтники провели новые линии, заменили поврежденные счетчики. Сегодня вновь дали газ. Благо, новые обстрелы не вызвали повреждений в системе газо- и электроснабжения. Раньше обстрелы были более интенсивные, и повреждения были часты. Однако после того, как наша армия продвинулась вперед, стреляют реже и с дальнего расстояния", - сказал Фариз Асланов.

По его словам, сельчане продолжают заниматься повседневными делами. "Люди сейчас заняты посевом пшеницы, ячменя. Конечно, есть риски обстрелов. Но не можем же мы просто сидеть и ничего не делать", - отметил Асланов.

Житель города Габала Кенан Керимов сообщил, что 22 октября снаряд ранил 17-летнего подростка. "Снаряд упал в поле между двумя селами. Осколком ранила мальчика. Взрывной волной выбило стекло в некоторых дома", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Состояние раненого, Мурада Амирбекова, стабильное, он отправлен на амбулаторное лечение, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Габалинском районном отделе здравоохранения.

По данным Минобороны Азербайджана, снаряд в Габале упал близ водопровода Огуз - Габала - Баку.

Этот трубопровод на 25% обеспечивает потребности Баку в воде, указал корреспонденту "Кавказского узла" глава Центра экономических исследований "Республика" Натиг Джафарли. "Повреждение трубопровода вызвало бы перебои в водоснабжении Баку. Конечно, город не остался бы без воды, потому что есть резервное Джейранбатанское водохранилище. Однако в некоторых частях города, очевидно, подача воды осуществлялась бы с ограничениями – в почасовом порядке. В любом случае, это создало бы неудобства горожанам", - сказал Джафарли.

По данным сторон, в Нагорном Карабахе с начала боев погибли 37 и получили ранения 118 мирных жителей, а в Азербайджане погибли 65 и ранены 298 мирных жителей, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержатся справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?". "Кавказский узел" регулярно обновляет хронику боевых действий в сентябре-октябре.