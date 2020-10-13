Жители Кабардино-Балкарии назвали нападение на Нальчик незабываемой трагедией

13 октября 2020, 21:10

В пятнадцатую годовщину атаки боевиков на Нальчик очевидцы поделились в соцсетях воспоминаниями об этих событиях, почтив память погибших. Тогдашний глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков в числе причин нападения назвал излишне жесткое отношение властей к религиозной молодежи.

В Кабардино-Балкарии прошли памятные мероприятия

В Урванском районе Кабардино-Балкарии к сегодняшней годовщине открыли памятник с именами 13 погибших правоохранителей, говорится в сообщении на сайте МВД Кабардино-Балкарии. "Дата 13 октября стала Днем памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга в Кабардино-Балкарии, родные, коллеги и товарищи по сей день хранят в своих сердцах светлую память о героях", - процитировал ТАСС министра внутренних дел республики Василия Павло.

Сегодня в 9 часов утра в сквере возле мечети в Нальчике прошло возложение цветов к памятнику погибшим сотрудникам полиции. Из-за эпидемии коронавируса число участников мероприятия было ограничено представителями руководства республики, а традиционный митинг и вовсе отменили. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания, передал корреспондент "Кавказского узла".

"В этот день мы отдаем дань глубокого уважения стойкости и мужеству тех, кто с оружием в руках защитил нашу республику от боевиков, склоняем головы перед памятью каждого, кто ценой собственной жизни отстоял мир на земле Кабардино-Балкарии", - сказал присутствовавший на возложении цветов глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

Вооруженное нападение на столицу Кабардино-Балкарии произошло 15 лет назад, 13 октября 2005 года. Численность совершивших атаку на город боевиков составляла не менее 250 человек. В результате нападения погибли 35 сотрудников силовых структур и 15 гражданских лиц, 129 силовиков и 66 гражданских лиц были ранены. В результате боев в городе были убиты 95 боевиков, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке.

Тема нападения на Нальчик остается дискуссионной

Тогдашний глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков считает, что одной из причин атаки на Нальчик стало излишне жесткое отношение властей к максималистам из числа молодых мусульман. "Слишком упрощенный и жесткий подход – закрытие молельных домов, грубые меры, методы подавления со стороны милиции - лишь укрепили молодых мусульман-ваххабитов в их убеждениях – это общество жестокое и больное, против него надо бороться, чтобы создать другое – более справедливое и праведное", - написал Каноков на своей странице в Facebook. В числе других причин он указал на "отсутствие внятной молодежной политики после слома эпох начала 90-х, национальной идеи, высокую безработицу, низкий уровень жизни, коррумпированность, закрытость и низкий авторитет чиновников и силовых органов".

Руководитель "Кабардино-Балкарского регионального правозащитного центра" Валерий Хатажуков напомнил читателям своей страницы в Facebook об интервью, данном в 2015 году республиканскому радио. "Мое отношение к тому, что произошло, причинам, их спровоцировавшим, за эти годы не изменилось", - отметил он.

В интервью Хатажуков, в частности, указывал на необходимость строгого соблюдения законности при проведении контртеррористических операций. "Они неэффективны - все эти внесудебные расправы, похищения, физическое насилие, они не способствуют решению проблемы. Наоборот, зачастую они мотивируют для ухода в подполье", - указал правозащитник.

По его словам, власти своими действиями способствовали эффективности призывов к насилию. "Радикалы, которых никто вначале серьезно не воспринимал, превратились в реальную силу. Они говорили этим молодым людям: вот вы отказываетесь от насилия, и посмотрите, что делает с вами власть", - указал Валерий Хатажуков.

Администратор группы в Facebook "Нальчик в лицах друзей" Казим Тогузаев отметил, что отношение к событиям в Нальчике и сейчас способно расколоть общество в Кабардино-Балкарии. Он призвал не выносить оценок участникам тех событий.

"Экстремисты они, радикалы, или повстанцы, <...> судить не буду, чтобы не вызвать очередной и неуместный, бессмысленный спор <...> и вас прошу воздержаться от оценок личностей и взглядов этих людей, чтобы не расколоться на два "лагеря". Но помнить мы должны, и однозначно могу утверждать, что это не способ установить справедливость, тем более навязать свои ценности другим. Это самый жестокий способ достижения своих целей, и он не правильный, ибо пострадали мирные люди, простые служители закона. Так же, с другой стороны, пострадали родственники этих людей, перенеся гибель своих близких, перенеся аресты и обыски", - написал сегодня Тогузаев.

Боевик раскаялся в нападении на Нальчик

Сегодня Омское областное телевидение представило новый документальный фильм режиссера Антона Парахина "Исповедь террориста. Путь к миру". Фильм содержит интервью с вдовами и матерями погибших, а также с одним из нападавших - Зауром Сокмышевым, который отбывает наказание в колонии. Сокмышев рассказывает, что входил в одну из групп боевиков численностью 14 человек, которая была брошена на штурм здания силовой структуры - Центра Т. "На тот момент я считал, что я делаю правильные вещи, чуть ли не святое дело", - заявил Сокмышев в ответ на вопрос интервьюера о том, тяжело ли было взять в руки оружие и напасть на город.

Сокмышев сказал, что раскаивается. "Это действительно была исповедь <...> Не было впечатления, что человек пытается заработать себе УДО таким образом", - отметил режиссер Антон Парахин в эфире Омского областного телевидения.

"Кавказский узел" также сообщал, что судебный процесс по делу о нападении на Нальчик продолжался с 2008 по 2014 год. Пятеро из 56 подсудимых были приговорены к пожизненному сроку. Многие осужденные жаловались в ЕСПЧ на пытки, нарушение прав на свободы и несправедливое судебное разбирательство. Уже в июле 2020 года житель Нальчика Рустам Дзуев был обвинен в том, что во время службы в МВД передал оружие, боеприпасы и взрывчатку боевикам банды Шамиля Басаева, которая совершила нападение на Нальчик в 2005 году.

Пользователи соцсетей вспомнили о трагических событиях 15-летней давности

В комментарии к публикации на странице Арсена Кокова пользователь соцсети Алмасхан Барцыц рассказал, что в дни нападения на Нальчик был студентом-медиком. "Трагические события 13 октября 2005 г. встретил вместе с моими одногруппниками, студентами 5-го курса медицинского факультета КБГУ в республиканской больнице, где проходили занятия по хирургии. Начали привозить раненых и убитых. Помогали как могли...", - пишет он.

У пользовательницы Instagram kazeta6762 13 октября 2005 года должны были оперировать сына. "Я стояла у дверей республиканской челюстно-лицевой хирургии. Внезапно послышались звуки стрельбы, а потом к больнице подъехала белая "Волга", изрешеченная выстрелами. Водитель вынес на руках девушку, всю в крови. И сказал, что их обстреляли у второго отделения милиции. Никогда не забуду тот шок, который испытала тогда!" - написала она в паблике 07.news.

"Хвала Всевышнему, что уберег мою мамочку в тот день", - написала там же erizhokova_aiza.

Нальчикская трагедия "обросла ярлыками, сплетнями, враньем", отмечается в сегодняшней публикации в паблике Adyghe Heku в Facebook. "Ее используют в пропагандистских целях. И за всей этой возней не слышно ни одного слова правды, только плач матерей, сестер, жен, потерявших своих родных в этой бойне", - заявил автор публикации.

Пользовательница соцсети Lubov Tkach рассказала, что ей "почти каждую ночь снился расстрелянный город". "Я помню, что очень тяжело это перенесла... естественно волновалась за близких и знакомых людей... помню, что в это время очень тяжело было связаться с Нальчиком, телефонные линии были перегружены", - написала она в комментарии к перепосту публикации Adyghe Heku на странице Ольги Эфендиевой-Бегрет.

Рассказали о днях нападения на Нальчик и читатели страницы главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова в Instagram. "Конечно, скорбим по погибшим, было очень страшно. Дочке было 10 месяцев. Мы вдвоем сидели в частном доме, муж нес службу в страшные дни", - написала ohana_mir_. "Даже страшно вспоминать. Унесло жизни ни в чем не повинных людей", - отметил 1986suzi. Рассказали о днях нападения на Нальчик и читатели страницы главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова в Instagram. "Конечно, скорбим по погибшим, было очень страшно. Дочке было 10 месяцев. Мы вдвоем сидели в частном доме, муж нес службу в страшные дни", - написала. "Даже страшно вспоминать. Унесло жизни ни в чем не повинных людей", - отметил

"Помню, как вчера. Помню, как мы с работы выбежали, не знали, куда бежать. Домой не попадешь, потому что стреляют. Спасибо парню, который мимо проезжал. Посадил нас в машину и помог выехать из центра", - рассказала в паблике "Патриот КБР" e.tleuzheva.

"Я тоже этот [день] никогда не забуду! Погиб мой любимый племянник!" - высказалась там же bashoralena. "Я тоже никогда не забуду этот ужас... Жила тогда на углу ул.Ногмова и Горького. За 10 минут собиралась в "Детский мир" за продуктами - хорошо, что не вышла. Очень страшно было, особенно от непонимания ситуации, что это и почему", - вспоминает eleonor.ka. "Никогда не забуду! Я тогда попала прямо под обстрел по пути из рынка "Дубки". Было очень страшно", - написала mia_54_. "Невозможно забыть трагедию такого масштаба! Страшно вспоминать весь пережитый ужас! Оттого еще больше ценишь и любишь жизнь. Жаль погибших. Светлая им память", - написала fatya_hatsukova_07.

"Я в тот день поехала в Нальчик. Доехала только до автостанции. Все бегут, непонятно что, и стрельба. Села в ту же маршрутку и уехала обратно. Но этот страх помню до сих пор", - поделилась liudmilashorma. "Пусть такое никогда не повторится - очень больно было смотреть на это, светлая память погибшим", - написала daurova1973.

"Как сейчас помню: я в 9-м классе 9-й школы на уроке литературы, услышали все взрыв и насторожились. Учительница успокоила: мол, наверное, ничего страшного. Но через несколько минут второй [взрыв]. Всех организованно вывели, без паники - благо, со двора школы есть выход в пожарную часть, которая на Пачева, всех детей отвели туда. Тогда только появлялись у детей сотовые телефоны, мне как раз подарили Siemens на день рождения в сентябре. Я не могла дозвонится до родителей, но все, кому давала свой телефон, с первого раза дозванивались, но не я. Меня, одноклассницу забрал папа другой одноклассницы. Они жили в доме напротив пожарной части на пятом этаже. Мы вышли на балкон, с разных мест были видны клубы дыма после взрывов, а по дороге во двор заезжала <машина>, вся как решето", - рассказала bmw_nalchik.

"В этот день поехали на Горячку. Ходим по рядам, и у одного продавца стоял маленький телевизор, а там - "в Нальчике война". В панике все бросили - и обратно. Дороги перекрыты, полями как-то заехали. Вертолеты кружат над головами. Знакомым звоним, а там такие слухи пошли: школы, сады захвачены, маршрутки с людьми обстреляли... Я работала в интернате, не передать эту атмосферу, когда на памяти Беслан, боялись за детей. Я помню, как детки хлеб и воду прятали - если вдруг, как там, будет, запасались", - написала marianabeeva.

"У меня супруг работал в органах. В этот день он забежал домой, переоделся и второпях, сказал что напали на Нальчик. <...> Куда он ушел, я не поняла. Помню, как я выбежала во двор, и со страху и на нервной почве начала собирать орехи, которые не люблю. Мне за себя не было страшно вообще", - вспоминает zuhrabapinaeva.

"Самый страшный день... Как же быстро пролетело время! А в памяти все свежо и до мурашек боязно... Светлая память всем, кто защищал нашу республику! Невинно погибшим! И глупо потерявшим себя..." - написала amina555mamukhova.thakumacheva.