Жители приграничных районов Азербайджана рассказали об ущербе от обстрелов

05 октября 2020, 08:57

Шесть детей получили ранения при обстреле Гянджи, один подросток погиб, сообщила Генпрокуратура Азербайджана. Ракеты попадают в жилые дома, люди остаются без крова, рассказали пережившие обстрелы жители приграничных районов.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", 4 октября генеральная прокуратура Азербайджана сообщила, что при ракетном обстреле Гянджи – второго после Баку по величине и численности населения города Азербайджана – погиб один человек, еще 32 получили ранения. Глава Нагорного Карабаха Араик Арутюнян приказал прекратить удары по Гяндже, чтобы избежать жертв среди мирного населения. Минобороны Армении заявило о своей непричастности к обстрелу города. 4 октября Минобороны Азербайджана также сообщило о ракетных ударах со стороны Армении по городам Мингячевир и Тертер, в результате которых были ранены местные жители. Армения опровергла сведения об обстреле Мингячевира.

27 сентября в зоне карабахского конфликта начались полномасштабные боевые действия. По официальным данным, к 4 октября в Азербайджане погибли 24 мирных жителя, еще 111 получили ранения. Данные о потерях среди военных Азербайджан не раскрывает. По данным властей Нагорного Карабаха, погибли 208 солдат Армии обороны. Омбудсмен Нагорного Карабаха заявила о 18 погибших мирных жителях, в том числе одной девочки и около 80 раненых, 60 из которых - с серьезными травмами, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

В результате обстрела Агджабединского района около 15.00 по местному времени (14.00 мск) 4 октября от артиллерийского снаряда погиб 14-летний житель села Тайнаг, находившийся в момент обстрела в общественной столовой, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана.

Из 32 раненных в результате обстрела в Гяндже шестеро - это дети в возрасте от одного года до 16 лет, отмечает надзорное ведомство. С учетом еще одного погибшего в Гяндже с 27 сентября к вечеру 4 октября число убитых гражданских лиц составило 24 , а раненых 111, говорится в сообщении.

По данным Генпрокуратуры, полностью или частично разрушены 248 домов, 49 гражданских объектов.

Жители приграничных районов сообщили о разрушениях

Житель города Бейляган Малик Гараев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в результате ракетного обстрела 3 октября его дом оказался серьезно поврежден. "Снаряд попал в наш двор. В результате частично обрушилась стена дома, вылетели окна, двери. Оставаться в нем невозможно, потому мы перебрались в дом к моей сестре. С 1993 года так в Бейлягане не стреляли. Мы находимся в 50-60 километрах от линии фронта", – сказал Гараев.

По его словам, 4 октября из районной администрации прибыла комиссия и осмотрела дома. "После того как все это стихнет, они примут решение о том, ремонтировать дом или строить заново", – отметил сельчанин.

Житель села Шахвелилер Бардинского района Дашгын Черкезов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что 3 октября в их село попало три снаряда, один из них – в его дом. "Первый снаряд упал где-то рядом. Я успел выбежать из дома, через секунд 20-30 второй снаряд попал прямо в наш дом. Если бы я немного замешкался, то остался бы под обломками упавшей крыши и потолка", – сказал Черкезов. По его словам, других членов семьи в этот момент в доме не было.

"Наше село находится примерно в 25 километрах от линии фронта, и жизнь здесь была относительно безопасной. Но после артобстрелов многие решили женщин и детей отправить к родственникам в другие районы", – сказал Черкезов.

У жителя села Гарагойунлу Тертерского района Рзы Самедова от разрыва снарядов разрушилось подсобное помещение во дворе. "Снаряд упал совсем рядом с домом. Разрушилась подсобка, в хлеву погибли две коровы. В других домах тоже есть разрушения, повреждено имущество", – сказал он. По словам Самедова, село находится близ линии соприкосновения войск, и с каждым днем число пострадавших домов и хозяйств растет.

"Снаряды падают и в соседние села. Как начинаются обстрелы, то от грохота оглохнуть можно. Сегодня (4 октября) особенно интенсивно обстреливали дорогу в сторону города Агдама", – сказал он.

"Кавказский узел" ведет хронику боевых действий в сентябре-октябре. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?"