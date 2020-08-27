Европейские правозащитники высказали тревогу за экстрадированных чеченцев после убийства Гадамаури

27 августа 2020, 03:50

После убийства в ходе контртеррористической операции в Ингушетии уроженца Чечни Хусена Гадамаури, который был ранее экстрадирован из Германии, необходимо пересмотреть практику выдачи чеченцев России, считает руководитель "Немецко-Кавказского общества" Эккехард Маас. Смерть Гадамаури вызывает тревогу за судьбы других чеченцев, которые были экстрадированы или только ожидают этого, отметила руководитель "Комитета Чечня" во Франции Паскаль Шодо.

Как сообщал "Кавказский узел", в Назрани и селе Сагопши Малгобекского района Ингушетии вечером 6 августа проходила контртеррористическая операция. Национальный антитеррористический комитет сообщил о двух убитых боевиках и одном задержанном. Источники сообщили, что одним из убитых является уроженец Чечни Хусен Гадамаури, который был экстрадирован из Германии в 2017 году под гарантии России.

Источники в спортивных кругах Ингушетии назвали одним из убитых также чемпиона Азии по вольной борьбе Муслима Евлоева, но другие источники уточнили, что он не убит, а скрылся. Ингушский спортивный клуб "Кушт", от имени которого выступал Евлоев, заявил, что спортсмен жив, не задержан, но "против этого парня фабрикуется дело". Знакомый Евлоева заявил, что тот не разделял экстремистских взглядов.

"Хусен Гадамаури был убит 7 августа 2020 года в Назрани (Ингушетия), как подтвердили несколько дней назад его родственники. Несмотря на наши многочисленные письма и протесты, решение Высшего Ганзейского областного суда [Гамбург] было подтверждено Федеральным управлением юстиции и Министерством иностранных дел, и Хусен Гадамаури был экстрадирован в 2017 году", - говорится в заявлении, которое было опубликовано на сайте "Немецко-Кавказского общества" 23 августа (переведено с немецкого языка "Кавказским узлом").

В заявлении за подписью руководителя общества Эккехарда Мааса сказано, что Гадамаури "был одним из молодых людей, которые отказались служить в частной армии Рамзана Кадырова". Общество также заявляет, что Россия "не является правовым государством, с которым можно сотрудничать, особенно когда экстрадируются молодые чеченцы, обвинения которым были предъявлены в условиях кровавой диктатуры".

Об экстрадиции Хусена Гадамаури из Германии в Россию стало известно 23 марта 2017 года. Гадамаури обвинялся в пособничестве боевикам в Ингушетии (ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 208 УК РФ), сообщается на сайте Генпрокуратуры России. По версии следствия, Гадамаури с мая 2012 года предоставлял продукты питания, одежду и медикаменты участникам незаконного вооруженного формирования "Сунженский джамаат" на территории Сунженского района Ингушетии. Гадамаури участвовал в группировке Беслана Махаури, убитого в октябре 2015 года в Назрани, которая входила в так называемый "Сунженский сектор", а в середине 2014 года Гадамаури сумел перебраться в Турцию, а затем в Сирию, где участвовал в боевых действиях в составе ИГ*, проинформировало издание «Лента.ру» со ссылкой на МВД России.

Германии нужно пересматривать практику экстрадиции

По словам главы международной практики правозащитной группы «Агора», юриста, работающего с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ), Кирилла Коротеева, "теперь Германия, скорее всего, ничего не может сделать, а даже если и были бы детальные гарантии, максимум, что бы она могла - написать ноту протеста в МИД".

"В принципе, возможно обращение в ЕСПЧ по статье 2 Европейской Конвенции по правам человека, но я слабо представляю себе, чтобы Германия это сделала. Международных расследований в отношении России ни одно государство само по себе проводить не может", - заявил Коротеев 26 августа корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, "ЕСПЧ не видит проблемы в экстрадициях в Россию, даже на Северный Кавказ".

"Об этом говорит решение ЕСПЧ «A.Y. против Словакии» от 2016 года. Суд постановил, что нет нарушения статьи 3 при экстрадиции в Россию, на Северный Кавказ [в Северную Осетию]. Заявителя и правда не пытали: его просто осудили на показаниях, выбитых пытками из других фигурантов дела», - добавил Коротеев.

Некоторые уроженцы Кавказа стремятся получить в Европе статус беженца из-за преследований на родине, другие едут в надежде заработать денег, третьи - чтобы получить квалифицированную медицинскую помощь, говорится в материале "Кавказского узла" "Как поехать в Европу и получить статус "убеженца".

По его мнению, "после такого случая Германии нужно пересматривать практику экстрадиции, но обязанности это сделать нет". "Только Великобритания относительно последовательна в отказах в экстрадиции. И то каждый раз это происходит с боем благодаря усилиям адвокатов", - сообщил юрист.

Кирилл Коротеев отметил, что решением Верховного суда России от 4 сентября 2017 года подсудность дела Гадамаури была изменена.

Ранее дело рассматривал Ростовский областной суд. В какой суд дело было отправлено - на сайте Верховного суда не сообщается.

Нельзя экстрадировать чеченцев в Россию

Изменив подсудность, Россия формально выполнила обязательства, указанные в решении суда в Гамбурге о допустимости экстрадиции в Россию, пояснил корреспонденту «Кавказского узла» руководитель «Немецко-Кавказского общества» Эккехард Маас.

Срок по вмененному Гадамаури преступлению - «создание незаконного вооруженного формирования») - составляет от десяти лет лишения свободы (участие в незакогнном вооружнном формировании карается наказанием от восьми лет лишения сводобы), В в немецкой тюрьме, срок в которой также засчитывается, Гадамаури провел всего несколько месяцев. После экстрадиции 23 марта 2017 года в Россию Гадамаури успел отсидеть в России, выйти из тюрьмы, согласившись «сотрудничать с властями», и после этого был убит, отметил Маас.

«Пока что тело родственникам не отдают. А они надеются и не хотят говорить с журналистами. Немецкий МИД, разрешая экстрадицию, отметил, что Россия дает гарантии, что его будут судить не в Чечне, не на Кавказе, а в другом суде. В каком суде его в итоге судили - я точно не знаю, но сидел он в Ростове-на-Дону. По моей просьбе представитель немецкого посольства в Москве навестил его в этой тюрьме. Но всем известно, как происходят такие осмотры: задержанного предупреждают, угрожают, рядом сидит руководитель тюрьмы. Это не очень эффективно. По моей информации, Гадамаури пообещали, что его выпустят, если он согласится сотрудничать с властями. Он согласился, вышел, спрятался, и потом его убили. Вот и вся история», - сообщил Маас.

По его словам Мааса, Гадамаури ( и многие другие молодые люди) уклонялись от вступления в ряды «кадыровцев», но нападений, то есть, собственно террористической активности, не совершали.

«Все это вместе с другими правозащитниками, в частности, Светланой Ганнушкиной, мы пытались доказать, в том числе в немецких судах, собирали подписи. Суд принял решение об экстрадиции, обязав Россию провести процесс в другом регионе. В каком - непонятно. С моей точки зрения, все южные российские суды коррумпированы и между собой мало отличаются. При этом нашим МИДом считается, что «нельзя обижать Россию». МИД в том, что касается одобрения экстрадиции, России не противостоит. Я считаю, что это большой позор - нельзя воспринимать на веру документы, сфабрикованные при режиме Кадырова. Германия должна быть правовым государством и нельзя допускать такую практику. Я обязательно проинформирую немецкие власти, что его убили. Это же факт. Как - это уже роли не играет. Ясно, что нельзя экстрадировать чеченцев в Россию - в неправовое государство. Но Германия продолжает сотрудничество с Россией в сфере юстиции. Просто чтобы показать: «Мы сотрудничаем, мы еще ваш партнер, мы ждем, пока политическая обстановка улучшится, а тем временем можно все проекты продолжать». Вот это - интересы немецкого МИДа», - заявил Маас.

Во Франции еще одному чеченцу угрожает экстрадиция

Французские правозащитники в 2018 году протестовали против выдачи в Россию Шамиля Солтамурадова, которую осуществила Германия. «Лига по правам человека» (LDH), « Международная Федерация защиты прав человека» (FIDH), «Гражданское содействие» и «Мемориал» написали обращение на имя президента Эммануэля Макрона. В копии документа, которая находится в распоряжении «Кавказского узла», говорится, что "31 января 2018 года, применив регламент« Дублин-3», Франция передала Германии Шамиля Шараниевича Солтамурадова, гражданина Российской Федерации, сразу после отказа в его экстрадиции в Россию".

11 апреля 2019 года Северо-Кавказский окружной военный суд назначил 17 лет колонии жителю Гудермеса Шамилю Солтамурадову, обвиненному в причастности к деятельности террористической организации "Исламское государство"* в Сирии и прохождении обучения в ее лагере. Ранее он признал свою вину частично, заявив, что не проходил обучения. В июле 2019 года Верховный суд России оставил в силе приговор Солтамурадову.

"Однако Франция не получила гарантий от Германии, что он не будет экстрадирован в Россию. 14 февраля 2018 года Германия депортировала Шамиля Солтамурадова в Россию, хотя сама же Германия в 2016 году отказалась его экстрадиции в эту страну [решение принял суд Дрездена]. В результате, была проведена экстрадиция под прикрытием депортации. В отношении этой экстрадиции не были проведены необходимые проверки. Невероятно, что это произошло, когда международное сообщество информировано о ситуации в Чеченской Республике, где произвол и количество сфабрикованных судебных дел достигли более чем тревожного уровня", - говорится в документе.

Руководитель «Комитета Чечня» во Франции Паскаль Шодо сообщила корреспонденту «Кавказского узла», что «никакого ответа на то письмо в Елисейский дворец правозащитники не получили".

"В России, как известно, Солтамурадов получил 17 лет тюрьмы. То, что произошло недавно с высланным из Германии Гадамаури - просто ужасно, и это вызывает тревогу и за судьбу Шамиля Солтамурадова. Как мне сообщила семья Солтамурадова, с ним плохо обращаются в тюрьме. В настоящее время во Франции еще одному чеченцу угрожает экстрадиция. Мы считаем обвинения сфабрикованными, но, к сожалению, угроза экстрадиции реальна", - рассказала она.

По мнению Кирилла Коротеева, в данном случае «нужны не обращения к Меркель, а лучше защищать экстрадируемых профессиональными экспертизами».

* - организация признана террористической и запрещена в России судом.

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