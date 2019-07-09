09 июля 2019, 20:31
Суд отказался изменить приговор осужденному за участие в ИГ* уроженцу Чечни
Верховный суд России оставил в силе приговор Шамилю Солтамурадову, осужденному на 17 лет за причастность к сирийским боевикам.
Как сообщал "Кавказский узел", 11 апреля Северо-Кавказский окружной военный суд назначил 17 лет колонии жителю Гудермеса Шамилю Солтамурадову, обвиненному в причастности к деятельности террористической организации "Исламское государство"* в Сирии и прохождении обучения ее лагере.
Защита обжаловала приговор, но коллегия по уголовным делам Верховного суда России также признала Солтамурадова виновным и оставила приговор Северо-Кавказского окружного военного суда без изменений, проинформировал сегодня "Интерфакс".
Решение было вынесено 2 июля, говорится в картотеке на сайте Верховного суда России. Какое именно решение было принято, там не сообщается.
По версии следствия, в октябре 2014 года Солтамурадов выехал в Сирию, где прошел обучение в тренировочном лагере "Исламского государства"*. С апреля по конец августа 2015 года Солтамурадов участвовал в боевых действиях против правительственной армии, а также выполнял другие поручения террористов, утверждает следствие. Свою вину он признал лишь частично, заявив, что обучения не проходил.
Новости о том, как влияет война на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа, публикуются "Кавказским узлом" на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также имеется материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ*" .
* организация признана террористической и запрещена в России судом.