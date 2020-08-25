Силовики во время КТО. Фот опресс-службы НАК http://nac.gov.ru/kontrterroristicheskie-operacii/v-ingushetii-v-hode-kto-neytralizovany-troe.html#&gid=1&pid=2

25 августа 2020, 11:21

Силовики нашли под Сергокалой тайник с оружием

Автомат, пистолет, граната и патроны обнаружены в лесном тайнике в Сергокалинском районе Дагестана, отчиталась Росгвардия.

Как писал "Кавказский узел", 17 июля Росгвардия сообщила об уничтожении схрона с боеприпасами и медикаментами в Унцукульском районе Дагестана, а чуть ранее, 13 июля, - об обнаружении тайника со взрывчаткой в том же районе.

Сотрудники Росгвардии и ФСБ, прочесывая лес в районе села Кадиркент, нашли старый тайник с оружием и боеприпасами. Они выкопали 80-литровую пластиковую бочку, в которой хранились автомат Калашникова, газовый пистолет, граната РГД-5 с запалом, около 100 патронов, электродетонатор и пульт от сигнализации, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Росгвардии.

По данным сервиса "Яндекс. Карты", расстояние от Кадиркента до райцентра Сергокала составляет около шести километров.

"Кавказский узел" ведет хронику спецопераций, взрывов, обстрелов, нападений на силовиков и похищений людей в Дагестане.

Примечание:

"Схрон со взрывчаткой найден в Дагестане", "Схрон со взрывным устройством найден в Дагестане", "Близкие задержанных жителей Дербента назвали их дело сфабрикованным".

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