Активисты связали кампанию против Рамиза Мехтиева с его политическими амбициями

25 августа 2020, 13:01

Высокопоставленный член правящей партии "Ени Азербайджан" Сиявуш Новрузов подал в отставку после публичного покаяния за участие в свадьбе внучки бывшего руководителя администрации президента Рамиза Мехтиева. Сам Мехтиев назвал наказание участников свадьбы проявлением "двойных стандартов" действующей власти. Активисты предположили, что ситуация связана с политическими амбициями Мехтиева и его пророссийским настроем.

Как писал "Кавказский узел", 18 августа на свадьбу внучки Рамиза Мехтиева, которая прошла на его вилле в дачном поселке Новханы, были приглашены десятки людей. 22 августа суд назначил по 15 суток ареста организаторам торжества - бывшему депутату Ильхаму Алиеву и его свату Ровшану Мустафаеву, которые сыграли свадьбу детей вопреки карантину. За участие в массовом торжестве наказаны не менее 25 человек. В том числе, оштрафованы на 400 манатов (240 долларов) председатель парламентского комитета по региональным вопросам и заместитель исполнительного секретаря "Ени Азербайджан" Сиявуш Новрузов, которому также объявлен выговор в партии, его супруга, омбудсмен Сабина Алиева, директор Азербайджанской государственной филармонии Мурад Адыгезалзаде и его супруга Айсель Адыгезалзаде, бывший министр связи, а ныне советник президента Национальной академии наук Али Аббасов и бывший ректор Бакинского госуниверситета Абель Магеррамов.

В Баку и других крупных городах Азербайджана действует карантин по коронавирусу. В августе была возобновлена работа пляжей и заведений общественного питания под открытым небом. Но свадьбы и другие массовые мероприятия по-прежнему запрещены. На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России и Южном Кавказе. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Азербайджане, собрана в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Заместитель исполнительного секретаря партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), председатель парламентского комитета по региональным вопросам Сиявуш Новрузов 23 августа выступил с заявлением, в котором объяснил причину своего участия в свадебном торжестве.

"Я без колебаний принял от Рамиза Мехтиева приглашение на свадьбу, потому что он упомянул президента Ильхама Алиева. Мы присутствовали на церемонии всей семьей. Я всегда верно служил нашему президенту, достойному преемнику нашего общенационального лидера, и во имя его я готов к любой борьбе, даже на смерть. Только через день (после свадьбы) стало ясно, что Рамиз Мехтиев, сказав, что получил разрешение президента, приглашая нас на свадьбу, дал неверную информацию. Даже его слова во время свадьбы, что "господин президент позвонил сегодня утром и передал свои поздравления и наилучшие пожелания", не отражают истины. То есть господин президент Ильхам Алиев не знал об этой свадьбе, и нас обманули", - написал Новрузов на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в период деятельности Рамиза Мехтиева на государственной должности у него с ним были "довольно прохладные" отношения. "Мой карьерный рост на протяжении всей моей деятельности был связан исключительно с именем общенационального лидера Гейдара Алиева и его достойного преемника, господина президента Ильхама Алиева. Рамиз Мехтиев не играл никакой роли в моей политической деятельности и карьере, в некоторых вопросах он даже мешал мне", - отметил Новрузов.

Пресс-служба ПЕА 24 августа сообщила, что Новрузов написал прошение об отставке, которое направил президенту страны и председателю партии. Прошение Сиявуша Новрузова удовлетворено, сказали сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе ПЕА, воздержавшись от комментариев.

Сам президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Рамиз Мехтиев 24 августа выступил с заявлением, в котором подтвердил, что свадьба его внучки Фидан Алиевой состоялась 18 августа в загородном доме в Новханах. По словам Мехтиева, на торжество "было приглашено ограниченное количество гостей". Однако с 20 августа свадьба стала темой обсуждения в социальных сетях. При этом Мехтиев отмечает, что бракосочетание его внучки было "не первым свадебным мероприятием, организованным в период карантинного режима".

"В те дни и другие высокопоставленные азербайджанские чиновники и общественные деятели также организовывали свадьбы и дни рождения для своих дочерей, сестер и других близких родственников. Но очень странно, что внимание СМИ было приковано к моей семье", - отмечается в заявлении Мехтиева, опубликованном на сайте академии.

Мехтиев назвал наказание для участников свадьбы правильным, но слишком жестким. "Несмотря на проведение в период пандемии других свадеб и помолвок и совершение административных правонарушений, никого не задерживали и не представляли суду в наручниках (так предстал перед судом зять Мехтиева - прим. "Кавказского узла"). Причина таких двойных стандартов действительно загадочна", - сказал Мехтиев.

Рамиз Мехтиев заявил, что ему "хочется верить, что правоохранительные органы, СМИ, парламентарии и общественные деятели отнесутся к другим подобным событиям с такой же чуткостью и принципиальностью". "Все виновные будут в наручниках и им будут даны ценные советы по вопросам верховенства закона", - продолжил Мехтиев.

На его взгляд, "в этом случае вопросы и сомнения рядовых граждан относительно верховенства закона в стране будут полностью сняты".

"Исторический опыт показал, что прогресс, сила и будущее любого государства зависят от равенства граждан перед законом. Если в каком-либо обществе группа людей стала привилегированной благодаря своим обязанностям и финансовым возможностям и может обойти закон, невозможно говорить о справедливости, правдивости или гуманности", - считает Мехтиев.

Он заявил, что его не удивляют журналисты и депутаты, с особым усердием устроившие ему порицание.

"Я так же готов слушать тех, кто еще вчера хвалил меня. Однако этим людям не стоит забывать, что борьба президента за верховенство закона распространяется и на них, и каждый столкнется с суровой стороной закона. Я бы также посоветовал этим людям смотреть в зеркало, бросая камень. Достаточно ли они чисты, чтобы критиковать других. Имеют ли они моральное право преподавать другим моральный урок? Если мы действительно боремся за прозрачность, то было бы справедливым критиковать нечистых людей честными. А поучение людей морали нечестными вызывает только отвращение у людей. Пусть не забывают этого", - сказал Мехтиев.

Лидер Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли отметил, что власти преподносят наказание участников свадьбы внучки Мехтиева как "торжество верховенства права".

"Но право не относится только к режиму карантина. Право также запрещает коррупцию. Но реальной эффективной борьбы с этим нет. С 2005 года не исполняется закон о декларации доходов чиновников, закон о тендерах. В стране попираются законы и Конституция. О каком торжестве справедливости можно говорить, если ветераны карабахской войны Тофиг Ягублу, Асиф Юсифли, Бабек Гасанов по второму кругу арестованы по политическим мотивам. Разве с их судебных процессов государственное и общественное телевидение ведут прямые репортажи, как это было с процесса над зятем Рамиза Мехтиева. На эти процессы вообще не пускают журналистов", - заявил Керимли.

В то же время, он назвал Мехтиева "частью системы". "Он был из одним инициаторов репрессий против оппозиции, осуществлял контроль над этим. Он первым назвал нас "пятой колонной" и теперь провластными медиа, депутаты, которые еще вчера перед ним пресмыкались, его называют "пятой колонной". Он пожинает то, что сам посеял", - сказал Керимли корреспонденту "Кавказского узла".

Лидер ПНФА считает, что кампания против Мехтиева "может иметь цели окончательного ослабления его и выживания с политического поля".

По мнению Керимли, Мехтиев считался одним из ярых пророссийский фигур во власти Азербайджана. "Возможно, во власти опасаются, что, используя связи в России, Мехтиев может создать вокруг себя новый политический центр. С учетом сохранения в вертикали власти и силовых ведомствах выдвиженцев Мехтиева, формирование им новой политической силы может стать серьезной угрозой режиму", - полагает Керимли.

По его словам, ПНФА ведет борьбу против всей политической системы.

"Мехтиев ушел, сменены силовики. Казалось бы, новая команда, но репрессивная машина работает, не сбавляя оборотов. Поэтому целями нашей борьбы являются демонтаж авторитарной системы мирными политическими средствами и создание правового демократического государства. История с Мехтиевым поучительна. Созданная им система против него же обернулась", - отметил Керимли.

Член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Дужварлы считает, что нынешняя кампания против Мехтиева может нести посыл действующим и бывшим чиновникам, чтобы они остерегались сближения с ним.

"Несмотря на преклонный возраст, даже после отставки 82-летний Мехтиев демонстрирует активную деятельность на посту президента Национальной академии наук. До карантина он периодически проводил совещания с участием министров, принимал иностранных гостей, появлялся в медиа и таким образом оставался в повестке дня. Резкое осуждение проведения им свадьбы для внучки, арест его зятя показали, что его бурная научная деятельность не одобрялась властями. Избрание его президентом Академии наук и учреждение под него должности члена Совбеза Азербайджана, видимо, были рассчитаны на его почетную отставку", - сказал Джуварлы.

Он также полагает, что дискредитация Мехтиева может преследовать цели пресечения возможного создания им каких-либо негласных центров политической силы внутри элиты для воздействия на принимаемые государством решения.

"Арест Ильхама Алиева, зятя Рамиза Мехтиева, связан не со свадьбой. Нужен был лишь повод", - написал оппозиционный журналист, руководитель вещающего из-за рубежа телеканала Turan TV Ганимат Захид на своей странице в Facebook.

Он считает, что Рамиз Мехтиев, "после того, как его перебросили в Академию наук, оказывал сопротивление" и "не сдавал свой бизнес клану Пашаевых, из которого происходит супруга президента Мехрибан Алиева". "У семьи Мехтиева отобрали кое-что. Но по крупному - банки, предприятия, хозяйства, объекты сферы услуг - они отказываются отдавать", - заявил Захид.

Он отметил, что "свадьба стала поводом для ареста на 15 суток, который может быть продлен".

Клан Пашаевых, из которого происходит Мехрибан Алиева, называют одним из самых влиятельных в Азербайджане. Его представители занимают высокие посты в правительстве и академическом сообществе, а также связаны с крупным бизнесом в неэнергетическом секторе азербайджанской экономики. Сама супруга Ильхама Алиева с февраля 2017 года является вице-президентом Азербайджана, говорится в биографии Мехрибан Алиевой, опубликованной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле".

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