Мать умершей грузинской программистки объявила голодовку

06 августа 2020, 14:09

Теона Тамазашвили заявила, что не доверяет версии следствия о суициде как причине смерти ее дочери Тамар Бачалиашвили, и объявила сегодня в Тбилиси голодовку с требованием привлечь к делу специалистов Федерального бюро расследований США.

"Кавказский узел" сообщал, что следователи при первичном осмотре тела скончавшейся 23-летней Тамар Бачалиашвили не нашли следов насилия. Участники акций протеста упрекнули следователей в неэффективной работе. По просьбам родных умершей Федеральное бюро расследований (ФБР) выразило готовность подключиться к расследованию обстоятельств гибели Бачалиашвили.

23-летняя Тамар Бачалиашвили исчезла около 18 июля, а 22 июля тело программистки было обнаружено на заднем сиденье собственного автомобиля. Расследование по делу Бачалиашвили было начато по статье "Незаконное лишение свободы", а затем к квалификации обвинения добавилась статья "Доведение до самоубийства". Мать Тамар Бачалиашвили требовала встречи с премьер-министром Грузии, чтобы выяснить, к файлам каких чиновников ее дочь получила доступ перед смертью.

Согласно заявлению МВД Грузии по результатам экспертизы компьютера Бачалиашвили, проведенной в Национальном бюро судебной экспертизы имени Самхараули, вечером накануне своего исчезновения девушка посещала свою страницу в соцсети и в разделе "Помощь" интересовалась, что будет с этой страницей после ее смерти. Ответ на тот же вопрос искала через поисковую систему, говорится в заявлении МВД, переведенном корреспондентом "Кавказского узла".

В заявлении также указано, что за месяц до своего исчезновения Бачалиашвили в поисковой системе искала ответ на вопрос о "лучших путях самоубийства" и просматривала информационный сайт о методах самоубийства. К заявлению МВД приложило сканы документов истории браузера компьютера Бачалиашвили.

Сегодня мать умершей, Теона Тамазашвили, объявила о начале голодовки перед зданием Генеральной прокуратуры Грузии. Она заявила, что не доверяет следствию и требует его сотрудничества с ФБР. Тамазашвили выразила недовольство тем, что следствие распространило информацию об интересе Бачалиашвили к способам самоубийства. "Я не верю информации, распространяемой следствием <...>. Работают над версией самоубийства, потому что сами [силовики] замешаны в убийстве моей дочери. Я требую включения в следствие ФБР", - перевел корреспондент "Кавказского узла" заявление Теоны Тамазашвили, сделанное в прямом эфире телекомпании "Мтавари архи".

Тамазашвили считает, что ее дочь была убита из-за того, что обладала некой важной информацией. Протестующая намерена продолжать голодовку до тех пор, пока к расследованию не подключится ФБР. Она сказала, что готова поверить в версию о суициде, если ее озвучат и американские специалисты.

Адвокат семьи Бачалиашвили Михаил Рамишвили отметил, что после обнаружения тела Бачалиашвили глава криминальной полиции выступил с заявлением о письме, связанном с намерением Бачалиашвили совершить самоубийство. Установлен и психолог, у которого наблюдалась Тамар Бачалиашвили. Следствие рассматривало разные версии гибели программиста, но после требований родных о сотрудничестве с ФБР полиция "организованно начала распространять в обществе информацию о том, что Тамар Бачалиашвили заходила на веб-сайты, интересуясь самоубийством", указал адвокат.

Он добавил, что с жесткого диска компьютера Бачалиашвили удалена информация, которая там содержалась. "Все стерто, и это прямо указывает на то, что следствие решило не расследовать дело", - заявил Михаил Рамишвили в эфире телекомпании "Мтавари архи".

Ранее отец девушки Джумбер Бачилиашвили заявлял, что в памяти ее компьютера было 193 тысячи фотографий и видео. "Стерто все, что представляло интерес и давало какую-нибудь информацию", - сказал мужчина.