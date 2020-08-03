Суд снял с Хусея Бабаева обвинение в убийстве

03 августа 2020, 23:04

Тверской районный суд Москвы снял обвинение в убийстве с бывшего депутата Парламента Кабардино-Балкарии Хусея Бабаева в связи с отсутствием доказательств его вины. Обвинение в незаконном хранении наркотиков остается в силе, сообщила сестра Бабаева Тамара.

Как писал "Кавказский узел", бывший депутат парламента Кабардино-Балкарии, предприниматель Хусей Бабаев был задержан по делу об убийстве в 2005 году главы села Хасанья Артура Зокаева. Бабаев был арестован. Помимо причастности к убийству, он заподозрен в хранении наркотиков, изъятых у него, по версии правоохранителей, во время задержания. 26 декабря 2018 года Бабаеву было предъявлено обвинение в убийстве и хранении наркотиков. 17 января 2019 года суд отказался смягчить ему меру пресечения и оставил его под стражей, а в феврале арест был продлен.

Артур Зокаев был убит в ночь на 15 мая 2005 года из автомата у ворот своего дома в поселке Хасанья, куда его вызвали неизвестные. В 2007 году прокуратура Кабардино-Балкарии, комментируя ход расследования дела, сообщила, что Зокаев был противником религиозного экстремизма и осуждал идеи "ваххабизма".

Сегодня Тверской районный суд Москвы снял с Хусея Бабаева обвинение в убийстве в связи с отсутствием доказательств его вины. Дело рассматривалось судом присяжных, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" сестра Бабаева Тамара.

По ее словам, обвинение в незаконном хранении наркотиков в отношении Бабаева остается в силе. Приговор по этому делу будет оглашен 5 августа, сказала Тамара.

Напомним, задержание Хусея Бабаева вызвало широкий общественный резонанс в Кабардино-Балкарии. На суд по его делу приходило множество людей. Позже Бабаев был этапирован в Москву, где проходили дальнейшие следственные мероприятия. Все это время он содержится под стражей.

"Кавказский узел" опубликовал биографию Хусея Бабаева.