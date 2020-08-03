03 августа 2020, 23:04

Суд снял с Хусея Бабаева обвинение в убийстве

Тверской районный суд Москвы снял обвинение в убийстве с бывшего депутата Парламента Кабардино-Балкарии Хусея Бабаева в связи с отсутствием доказательств его вины. Обвинение в незаконном хранении наркотиков остается в силе, сообщила сестра Бабаева Тамара.

Как писал "Кавказский узел", бывший депутат парламента Кабардино-Балкарии, предприниматель Хусей Бабаев был задержан по делу об убийстве в 2005 году главы села Хасанья Артура Зокаева. Бабаев был арестован. Помимо причастности к убийству, он заподозрен в хранении наркотиков, изъятых у него, по версии правоохранителей, во время задержания. 26 декабря 2018 года Бабаеву было предъявлено обвинение в убийстве и хранении наркотиков. 17 января 2019 года суд отказался смягчить ему меру пресечения и оставил его под стражей, а в феврале арест был продлен.

Артур Зокаев был убит в ночь на 15 мая 2005 года из автомата у ворот своего дома в поселке Хасанья, куда его вызвали неизвестные. В 2007 году прокуратура Кабардино-Балкарии, комментируя ход расследования дела, сообщила, что Зокаев был противником религиозного экстремизма и осуждал идеи "ваххабизма".

Сегодня Тверской районный суд Москвы снял с Хусея Бабаева обвинение в убийстве в связи с отсутствием доказательств его вины. Дело рассматривалось судом присяжных, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" сестра Бабаева Тамара.

По ее словам, обвинение в незаконном хранении наркотиков в отношении Бабаева остается в силе. Приговор по этому делу будет оглашен 5 августа, сказала Тамара.

Напомним, задержание Хусея Бабаева вызвало широкий общественный резонанс в Кабардино-Балкарии. На суд по его делу приходило множество людей. Позже Бабаев был этапирован в Москву, где проходили дальнейшие следственные мероприятия. Все это время он содержится под стражей.

"Кавказский узел" опубликовал биографию Хусея Бабаева.

Примечание:

"Установлены личности убитых в перестрелке с силовиками в Кабардино-Балкарии", "Житель Кабардино-Балкарии арестован после расстрела жены из автомата", "Житель Кабардино-Балкарии обвинен в подготовке теракта".

Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

03 августа 2020, 23:56

  • Аналитики поспорили о результативности антикоррупционной кампании Васильева

    Арест руководителя Дербентского района Фуада Шихиева стоит рассматривать как продолжение начатой Васильевым антикоррупционной кампании в менее активной фазе, считают главред информагентства «Дербент» Милрад Фатуллаев и политолог Эдуард Уразаев. Дербентский район служит ареной постоянной политической борьбы и именно с ней нужно связывать арест Шихиева, а показательная кампания по борьбе с коррупцией в Дагестане не дала впечатляющих результатов, считают активисты Шамиль Хадулаев и Муслим Гасан-Гусейнов.

03 августа 2020, 23:54

03 августа 2020, 23:01

03 августа 2020, 22:18

03 августа 2020, 22:08

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи