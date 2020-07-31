Жительница Кизилюрта сочла необоснованным задержание сына после обыска

31 июля 2020, 12:35

Силовики при обыске в доме жителя Кизилюрта Мурада Мусаева нашли пистолет и задержали мужчину по подозрению в содействии отъезду девушки в Сирию, сообщила мать задержанного. По ее словам, до обыска оружия в доме не было.

30 июля в 6.00 мск в дом в Кизилюрте, где проживает Айшат Мусаева, ворвались более 20 сотрудников силовых структур, которые разыскивали ее сына, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" вечером 30 июля сама Мусаева. По ее словам, при виде силовиков ей стало плохо. Впоследствии силовики предъявили женщине постановление на обыск дома, согласно которому ее сын, Мурад Мусаев, «содействовал отъезду девушки в Сирию».

Сын Мусаевой проживает в Махачкале, но в этот день находился в Кизилюрте у своего друга, так как приехал поздно ночью и не стал тревожить мать. На участке в Кизилюрте помимо дома Мусаевой находится также другой дом, где до отъезда в Махачкалу жил ее сын. В его доме находился один диван и матрац, все остальную мебель сын увез в Махачкалу при переезде, добавила Мусаева.

По ее словам, силовики приехали на обыск с понятыми. На вопрос женщины, кто это такие, силовики ответили, что они "проходили по улице", а в последующем были призваны в качестве понятых. "Но они с ними вместе приехали", - заявила женщина, добавив, что после этого вышла из дома, чтобы позвать понятыми своих соседей.

После возвращения силовики заперли дверь и не пустили в дом Мусаеву, отметила она. "Я била в ворота чем могла: и камнями, и руками, и они мне никак не давали зайти в дом", - сообщила Мусаева. По ее словам, через некоторое время силовики пустили ее в дом, тогда Мусаева узнала, что ее сына везут к месту обыска.

Когда в дом привезли Мурада Мусаева, силовики снова провели обыск, продолжила Айшат Мусаева. «Начали наши вещи вываливать, выкручивать, однако силовики ничего не обнаружили в доме (где живёт сама Мусаева)», - сообщила она, добавив, что в последующем обыск продолжился в доме, где прежде жил Мурад Мусаев – в нем силовики обнаружили пистолет.

Женщина отметила, что силовики имели полный доступ в дом, пока ее не было, так как дверь в дом, где обнаружили пистолет, не была заперта. После обыска Мурад Мусаев был увезен силовиками в неизвестном направлении, добавила его мать. Сегодня утром Айшат Мусаева сообщила, что Мурада Мусаева находился в ОМВД по Кумторкалинскому району в селении Коркмаскала, после чего его перевезли в РОВД Кизилюрта, где он находится на данный момент.

Она также уточнила, что ее сын не знал девушку, упомянутую в постановлении, а также не имел оружия. Женщина убеждена, что оружие подкинули силовики, но она не понимает мотивы и интерес силовых структур к Мусаеву. Сам Мусаев также был в недоумении от происходящего. "Он сказал: я ничего не знаю и я ничего не понимаю то, что они делают", - пересказала женщина слова сына.

Мурад Мусаев не являлся практикующим мусульманином и не совершал намаз, а также не являлся сторонником радикальных взглядов, добавила его мать.

На сайте МВД Дагестана на 12.20 мск сегодня нет информации об обыске и задержании Мурада Мусаева.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в середине июля жителям Дагестана удалось объединиться против произвола силовиков, указали пользователи YouTube после того, как сельчане Кизилюртовского района потребовали освободить задержанного Юсупа Абдулаева. До задержания Абдулаев был похищен и подвергся пыткам, затем ему подбросили оружие, заявил адвокат 18 июня.