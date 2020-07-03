03 июля 2020, 22:44

Погорельцам в Избербаше обещаны почти 20 миллионов

Правительство Дагестана постановило сегодня выплатить пострадавшим от пожара в Избербаше компенсации за утраченное жилье и имущество, всего 19,6 миллиона рублей. Это решение, принятое спустя восемь месяцев после пожара, вызвало скептическую реакцию пользователей Instagram.

"Кавказский узел" сообщал, что 2 ноября 2019 года при пожаре в Избербаше были повреждены восемь частных домов и участковый пункт полиции. На время восстановления домов погорельцы разместились в гостинице "Океан".

Правительство Дагестана выделило 660 тысяч рублей на развертывание и содержание пунктов временного проживания погорельцев. Еще 1,4 миллиона рублей пойдут на компенсации за утрату имущества первой необходимости. 17,57 миллиона выделены на компенсации за утраченное жилье. Деньги будут перечислены на личные счета тех, кому полагаются выплаты, указано в распоряжении правительства, копию которого опубликовал на своей странице в Instagram глава Избербаша.

Глава правительства Дагестана Артем Здунов подписал распоряжение сегодня, указано в публикации. Размер компенсаций в расчете на одного человека и количество получателей этих выплат в распоряжении правительства и публикации мэра не уточняются.

Скриншот комментария к публикации о выделении средств погорельцам в Избербаше, https://www.instagram.com/p/CCLFt9xIlLT/?igshid=180k236bxi3yo&fbclid=IwAR00Q0ZtSNuoz7rvUOWuPYflv_hDOo1E0xac_Pyl96WckxoEUa6YnjULvoAБольшинство комментаторов выразило радость по поводу этого решения. "Очень хорошая новость", - заявил dagestan.forewa777. Пользователя соцсети izdag1625 удивило, что решение о выплатах принято спустя восемь месяцев после пожара. "Интересно, как должны были жить до сих пор эти [люди]?" - написал он. "Для гостиницы это немного", - прокомментировала batiraeva5 решение выделить 660 тысяч рублей.

К 22.30 мск 3 июля эта публикация собрала 236 "лайков" и 27 комментариев. У страницы главы Избербаша 15,7 тысячи подписчиков.

Примечание:

"Предприниматель рассказал о ситуации на горящем рынке в Махачкале", "Прокуратура предъявила мэрии Кизляра претензии в связи с пожаром", "Крупный пожар произошел в дагестанской мечети".

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