Полиция Ингушетии сообщила о четырех раненых в перестрелке в Майском

Перестрелка в граничащем с Ингушетией Пригородном районе Северной Осетии закончилась смертью одного и ранением четырех человек, заявила ингушская полиция.

Как писал "Кавказский узел", вечером 26 июня в селе Майском Пригородного района Северной Осетии был обстрелян автомобиль. На следующий день МВД Северной Осетии сообщило о том, что один из находившихся в машине человек скончался на месте, еще трех госпитализировали с ранениями. Ведомство выдвинуло версию о бытовом конфликте.

На место происшествия прибыли и сотрудники МВД Ингушетии, поскольку инцидент произошел всего в 500 метрах от ингушской границы, а часть пострадавших - жители Ингушетии. "На месте стрельбы обнаружены гильзы двух типов, предположительно, от патронов к охотничьему ружью и травматическому пистолету", - процитировал сегодня сообщение МВД Ингушетии ТАСС.

Ингушская полиция сообщила о четырех, а не трех раненых. "На северной окраине села Майского Пригородного района Республики Северная Осетия - Алания остановились два автомобиля, из которых вышли пятеро мужчин. После непродолжительного разговора между ними произошла ссора, в ходе которой стороны применили огнестрельное и травматическое оружие. В результате перестрелки все пятеро получили ранения, вследствие которых один человек скончался, а четверо были госпитализированы в медицинские учреждения", - привело сегодня сообщение ведомства РИА "Новости".