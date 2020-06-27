Один человек погиб при обстреле автомобиля в Северной Осетии

27 июня 2020, 02:32

Трое участников конфликта со стрельбой в Северной Осетии госпитализированы, один от полученных травм скончался на месте. Все участники конфликта задержаны, сообщила полиция.

Инцидент произошел около 22.00 мск 26 июня в селе Майское Пригородного района.

Неизвестные обстреляли автомобиль, один из пассажиров умер от полученных ранений, еще трое были доставлены в больницу, сообщил 27 июня МВД по Северной Осетии на своей странице в Instagram. Предположительно, конфликт произошел из-за ссоры на бытовой почве, отмечается в сообщении.

"Все участники конфликта в настоящее время установлены и задержаны", - сообщило ведомство.

"Кавказский узел" также писал, что конфликт со стрельбой произошел в бистро Владикавказа. В результате был задержан один человек, который в момент инцидента должен был находиться под домашним арестом, сообщила 6 июня прокуратура Северной Осетии.