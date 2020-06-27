27 июня 2020, 02:32
Один человек погиб при обстреле автомобиля в Северной Осетии
Трое участников конфликта со стрельбой в Северной Осетии госпитализированы, один от полученных травм скончался на месте. Все участники конфликта задержаны, сообщила полиция.
Инцидент произошел около 22.00 мск 26 июня в селе Майское Пригородного района.
Неизвестные обстреляли автомобиль, один из пассажиров умер от полученных ранений, еще трое были доставлены в больницу, сообщил 27 июня МВД по Северной Осетии на своей странице в Instagram. Предположительно, конфликт произошел из-за ссоры на бытовой почве, отмечается в сообщении.
"Все участники конфликта в настоящее время установлены и задержаны", - сообщило ведомство.
"Кавказский узел" также писал, что конфликт со стрельбой произошел в бистро Владикавказа. В результате был задержан один человек, который в момент инцидента должен был находиться под домашним арестом, сообщила 6 июня прокуратура Северной Осетии.
"Житель Владикавказа задержан после стрельбы по машине депутата", "Один человек ранен в результате стрельбы во Владикавказе", "Силовики отвергли связь обстрела поста полиции с КТО в Северной Осетии".
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26 июня 2020, 23:50
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