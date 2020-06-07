Житель Владикавказа задержан после стрельбы по работникам бистро

07 июня 2020, 00:43

Конфликт со стрельбой произошел в бистро Владикавказа. Задержан один человек. По данным прокуратуры, в момент инцидента он должен был находиться под домашним арестом.

Во Владикавказе мужчина зашел в бистро за шаурмой. У него возник конфликт с работниками общепита.

Мужчина, по данным полиции, начал стрелять в них из травматического пистолета. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. Подозреваемый задержан полицией, пишет 6 июня "Газета.ру".

Прокуратура Северной Осетии выяснила, что задержанный должен был по решению суда находиться под домашним арестом, так как является обвиняемым по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, пишет "Обзор".

По предварительной информации, мужчина потребовал у владельца заведения общепита платить ему деньги за покровительство, но друзья бизнесмена попытались защитить его.