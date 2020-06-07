07 июня 2020, 00:43
Житель Владикавказа задержан после стрельбы по работникам бистро
Конфликт со стрельбой произошел в бистро Владикавказа. Задержан один человек. По данным прокуратуры, в момент инцидента он должен был находиться под домашним арестом.
Во Владикавказе мужчина зашел в бистро за шаурмой. У него возник конфликт с работниками общепита.
Мужчина, по данным полиции, начал стрелять в них из травматического пистолета. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. Подозреваемый задержан полицией, пишет 6 июня "Газета.ру".
Прокуратура Северной Осетии выяснила, что задержанный должен был по решению суда находиться под домашним арестом, так как является обвиняемым по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, пишет "Обзор".
По предварительной информации, мужчина потребовал у владельца заведения общепита платить ему деньги за покровительство, но друзья бизнесмена попытались защитить его.
07 июня 2020, 01:42
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Трое астраханцев провели одиночные пикеты против поправок в Конституцию
Участвовать в голосовании о внесении поправок в Конституцию России бессмысленно, а в период пандемии коронавируса - еще и небезопасно, считают участники одиночных пикетов в Астрахани.
07 июня 2020, 00:18
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Адвокат обвиненных в связях с ИГ* жителей Буйнакска заявил о фальсификации доказательств
Прокурор запросил на суде для обвиняемых в терроризме жителей Буйнакска Самата Татарханова и Данияла Загирова 20 и 22 года колонии, для Рамазана Закарьяева и Али Рамазанова – по 10 лет. Признание обвиняемых получено под пытками, заявил адвокат.
06 июня 2020, 23:10
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Сотрудники Лескенской районной больницы заявили о нехватке средств защиты
Несколько медработников Лескенской районной больницы отправлены на самоизоляцию после выявления у них повышенной температуры, как минимум двое из них все же вышли на работу. Сотрудники больницы и службы скорой помощи пожаловались на недостаточное оснащение средствами индивидуальной защиты и на отсутствие своевременного тестирования на COVID-19.
06 июня 2020, 22:58
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Больше половины новых случаев COVID-19 на Южном Кавказе пришлось на Армению
Общее количество случаев инфицирования коронавирусом на Южном Кавказе, включая непризнанные республики, достигло 20 562, за последние сутки выявлен 931 случай заражения. Число жертв COVID-19 в регионе увеличилось до 288 за счет семи смертей в Армении и двух в Азербайджане.
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Жители Баку пожаловались на трудности из-за карантина
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