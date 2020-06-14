Балхарские мастерицы остановили работу из-за эпидемии

14 июня 2020, 04:57

Из-за эпидемии коронавируса работа керамического цеха в селе Балхар, известном как центр народной художественной керамики Дагестана, приостановлена, а мастерицы, которые работаю на дому, не имеют возможности продать изготовленные изделия.

Как писал «Кавказский узел», с 28 марта в Дагестане закрыты точки розничных продаж, за исключением продовольственных магазинов и аптек, действует запрет на проведение массовых мероприятий. 31 марта в Дагестане был объявлен режим самоизоляции, который предусматривает запрет на передвижение. Мастера одного из центров народных художественных промыслов Дагестана, села Гоцатль пожаловались, что из-за введенных в регионе ограничений остались без привычных рынков сбыта продукции и возможности закупать сырье.

13 июня в Дагестане выявлено 96 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 6463. На главной странице "Кавказского узла" как минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Село Балхар Акушинского района, известный как аул гончаров и центр керамического производства в Дагестане, эпидемия коронавируса затронула в меньшей степени, чем другие населенные пункты района, рассказал 13 июня корреспонденту «Кавказского узла» глава селения Абдулжалил Абакаров.

По его словам, местные власти решили отказаться от проведения массовых мероприятий еще в марте. «Отказались даже от традиционного весеннего праздника первой борозды. Мы проанализировали всевозможные варианты развития событий, готовились к самому худшему и не стали полагаться на авось. Не все сельчане сразу восприняли эти меры, нашлись те, кто возмущался, но все равно почти 90 процентов людей поняли и прислушались. В итоге в селе у нас переболели несколько человек, но ни у кого из них болезнь не протекала в тяжелой форме», - рассказал Абакаров.

Он также отметил, что из местных жителей за последние месяцы в селении никто не умер, но на местном кладбище были похоронены два пожилых человека, которых родственники привезли из Махачкалы. Весь похоронный процесс проходил под строгим контролем главы села.

«На кладбище мы допускали только самых близких людей, не больше восьми человек. Они приносили тело на носилках к могиле, а непосредственно само захоронение осуществляли я со своим товарищем. Мы надевали специальный защитный костюм, обрабатывали дезинфицирующим раствором все, к чему прикасались, а после похорон защитную одежду сжигали. Присутствовавших на кладбище родственникам мы просили не держаться рядом друг с другом, носить маски, не здороваться за руки, давали раствор для обработки рук. Никто из тех, кто участвовал в похоронах, в итоге не заболел», - рассказал Абакаров.

Он признался, что почти ежедневно выступал перед сельчанами и призывал их соблюдать все рекомендации врачей, объяснял, что делать нельзя, как надо вести себя на улице, призывал больше уделять внимание здоровью и пить традиционные чаи.

«Мне часто приходилась ездить по району, находиться в райцентре. Я видел, какая там была обстановка, как людей укладывали в больницу. Чтобы такого не было в нашем селе, я объяснял людям, что лучше потерпеть некоторое время и пересидеть дома. А чтобы люди не выезжали из села за лекарствами или другими необходимыми продуктами, я предложил им обращаться ко мне, чтобы я сам их привез в село», - отметил Абакаров.

Помимо смертей от коронавируса, 820 жителей Дагестана еще к 22 мая скончались от внебольничной пневмонии, не зарегистрированной как COVID-19, со ссылкой на представителя федерального медицинского центра Ирину Трагиру сообщила мэрия Дербента. Число смертей от коронавируса на ту же дату, по статистике Роспотребнадзора, составляло 65. Глава правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов полагает, что в действительности многие из вошедших в статистику смертей от внебольничной пневмонии умерли от коронавируса, говорится в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Все предпринятые ограничения, сообщил он, никак не сказались на ведении сельского хозяйства местными жителями. «Те, кто занимается животноводством, ограничений не почувствовали, так как на них они никак не отразились. Сажают у нас в основном картошку, горох морковь, реже капусту. У нас горная зона, и поэтому весной только начинается посевной сезон. Людям идти на свое поле и обрабатывать землю никто не запрещал, главное, чтобы они не контактировали между собой», - рассказал Абдулжалил Абакаров.

По словам главы села, в этом году он планировал запустить муниципальное предприятие по производству керамики и для этого подыскивал здание, но сейчас запуск предприятия пришлось отложить.

«У нас есть МУП, созданный администрацией села. Мы хотели запустить производство в здании старой заброшенной школы. На это получили согласие в администрации района. Думали, как раз в начале года этим вопросом заняться, но из-за эпидемии вопрос отложился. Уже было не до этого. Главное было, уберечь человеческие жизни», - сообщил он.

В Балхаре сейчас керамическим производством занимаются четыре мастерицы в частном цеху, еще несколько семей работают у себя на дому, отметил Абакаров. «Есть те, кто переехал в город и там продолжают заниматься гончарным делом. Сейчас производство и сбыт остановились. Те, у кого есть возможность работать дома, продолжают, но пока и они не могут реализовать свою продукцию», - добавил он.

Мастерицы поделились тонкостями своего ремесла

Для производства изделий используется только местная глина, в которую не добавляются никакие химикаты или примеси, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" мастерица гончарного дела из Балхара Зарема Ибрагимова.

«Глину мы используем местную. Месим, замачиваем ее вручную - это очень трудоемкий процесс. Мы добываем ее в основном в сентябре и сразу на целый сезон. Наша глина очень пористая, она хорошо пропускает воздух, поэтому в посуде из нее можно долго хранить продукты питания», - рассказала она.

Мастерица работает у себя на дому, она изготавливает и расписывает такие же изделия, которые делала еще ее бабушка – кувшины, большие вазы, сувениры, игрушки.

«Свободное от хозяйства время я посвящаю занятию керамикой. Всю изготовленную продукцию обжигаю один раз в год. Но сейчас обжиг пришлось отложить. У меня остались еще изделия с прошлого обжига. Если бы не карантин, я бы их уже реализовала. К нам приезжает много туристов, которые покупают у нас разные сувениры. Но сейчас все остановилось», - посетовала Ибрагимова.

По ее словам, раньше в селении было государственное предприятие, но после распада СССР его приватизировали, и сейчас оно держится только на энтузиазме хозяина, который смог сохранить завод.

После введения режима самоизоляции цех, в котором трудятся четыре женщины, временно закрыт, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" мастерица гончарного балхарского цеха Нинажат Гасаева.

По ее словам, половину изготовленных ими изделий в цеху они оставляют себе и сами реализовывают. «Продукцию мы реализовывали по районам. Вывозили на различные выставки-продажи. Но сейчас все закрыто, выставок нет, товар негде продавать», - говорит она.

По ее словам, производить керамические изделия дома у нее возможности нет, так как для сушки глины нужны специальные условия. «Наша продукция не пропадет, ее можно хранить много лет. С керамикой ничего не произойдет. Но из-за карантина мы остались без работы. Работа сама трудоемкая, нас всего в цеху четыре человека, и заказов у нас хватает, спрос на продукцию есть. Уже звонят заказчики, спрашивают, когда они смогут забрать готовые изделия», - рассказала мастерица.

В цеху, по ее словам, изготавливают все - от мелкой посуды до больших ваз и кувшинов, а также различные сувениры и глиняные игрушки.

Интерес к гончарному ремеслу постепенно угасает, отметила мастер гончарного производства Магият Даудова. Она рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что переехала в Махачкалу семь лет назад по семейным обстоятельствам, но продолжает заниматься народным промыслом в городе.

«Прибыль большую она не приносит. К тому же у нас сохранился старинный метод работы. Никаких электрических станков, весь процесс у нас ручной. Это нелегкая работа, и поэтому многие не хотят этим заниматься, предпочитая искать более легкое занятие», - пояснила она.

Проблема реализации товара из-за введенного режима есть и в Махачкале, добавила Даудова. «Сейчас не проводятся выставки, магазины все закрыты. Делай-не делай, все равно ничего не продашь», - сообщила она.

У Магият Даудовой есть своя страница в соцсети Istagram, но в условиях эпидемии люди, по ее словам, стали меньше интересоваться керамикой. «Раньше люди заходили на страницу. Потом звонили, интересовались как можно приобрести изделия. Но сейчас звонят намного реже. За последние три месяца не было ни одного заказа по интернету», - отметила она.

Открытие гостевого дома в Балхаре пришлось отложить

Эпидемия коронавируса вынудила хозяйку гостевого дома в селении Балхар Наиду Гасангусейнову перенести официальное открытие заведения на неопределенный срок.

«В прошлом году мы провели ремонт в доме. Официального открытия нашего дома для гостей не было, но мы уже готовы были принимать гостей, проводили некоторые ознакомительные поездки. Мы планировали в этом году уже запуститься, были забронированы места, но из-за эпидемии пришлось всем желающим отказать, чтобы не рисковать лишний раз», - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Проект Гасангусейновой в 2019 году был признан одним из лучших по благоустроенности в конкурсе среди гостевых домов, проведенном правительством Дагестана. «Нам звонят, интересуются, на какие числа можно забронировать, когда сможем принимать гостей. В принципе, у нас для этого все готово, но когда окончательно снимут все ограничения, мы не знаем», - отметила собеседница.

Районная больница возвращается к обычному режиму приема пациентов

Ситуация с коронавирусом и внебольничной пневмонией в целом по Акушинскому району пошла на спад, новых случаев заболеваний за последние дни не отмечено, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» 12 июня глава муниципалитета Махач Абдулкеримов.

По его словам, в больнице находится 24 человека, из них двое в тяжелом состоянии, еще одну женщину пришлось перевести в Махачкалу. На пике заболеваемости, добавил он, в больнице находилось 98 человек с пневмонией.

Проблем с лекарствами и медицинским оборудованием в районе нет, заверил Абдулкеримов. «Нам помог и Минздрав республики, и меценаты. Выходцы из района закупили и передали больнице медикаментов на шесть миллионов рублей. Мы также получили от них 24 кислородных концентратора, последние восемь концентраторов были переданы 11 июня. Минздрав выделил аппарат ИВЛ, еще два аппарата мы получили от меценатов», - рассказал глава района.

Районная больница, многие отделения которой были переоборудованы под больных коронавирусом и пневмонией, уже возвращается к обычному режиму приему пациентов, добавил Махач Абдулкеримов.

В первые дни, пояснил он, после введения режима самоизоляции было сложно уговорить людей соблюдать меры предосторожности и не собираться вместе. «В основном народ отнесся с пониманием, хотя в начале и были кое-какие сомнения у некоторых людей. Администрация района и главы сельских поселений постоянно вели разъяснительную работу. Главная проблема была убедить людей отказаться от тазията (соболезнование членам семьи умершего человека в исламе, когда люди собираются в доме умершего – прим. «Кавказского узла»). Но уже как полтора месяца это строго соблюдается. Сами родственники погибших говорят, чтобы никто не приходил на соболезнование до улучшения ситуации», - сказал он.

За все время эпидемии в больнице района умерли 22 человека, сообщил глава района. «Назвать точную статистику погибших от внебольничной пневмонии пока невозможно, так как есть люди, которые не обращались к врачам, а среди тех, кто умер в больнице, были люди старше 90 лет и у кого были другие хронических заболевания», - сообщил Абдулкеримов.