Северная Осетия опередила Дагестан по числу новых смертей от COVID-19

13 июня 2020, 22:25

13 пациентов с COVID-19 умерли за последние сутки в Северо-Кавказском федеральном округе. Из них восемь смертей зафиксированы в Северной Осетии, четыре – в Дагестане и одна – на Ставрополье.

Как писал "Кавказский узел", к 10 июня в СКФО насчитывалось 552 случая смерти от коронавируса, из которых 309 приходились на Дагестан. Суточный прирост летальных случаев тогда составил три: две пришлись на Ставропольский край и одна на Кабардино-Балкарию. При этом Дагестан был лидером в округе по числу новых случаев заражения и общему числу инфицированных.

На главной странице "Кавказского узла" как минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

К 10.45 мск 13 июня в Северо-Кавказском федеральном округе умерли 13 человек, из них восемь - в Северной Осетии, четыре – в Дагестане, один – в Ставропольском крае, следует из данных, опубликованных на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика по коронавирусу формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.

Общее число умерших от коронавируса в СКФО, таким образом, выросло до 570. Наибольшее число смертей (313) зафиксировано в Дагестане.

Помимо смертей от коронавируса, 820 жителей Дагестана еще к 22 мая скончались от внебольничной пневмонии, не зарегистрированной как COVID-19, со ссылкой на представителя федерального медицинского центра Ирину Трагиру сообщила мэрия Дербента. Число смертей от коронавируса на ту же дату, по статистике Роспотребнадзора, составляло 65. Глава правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов полагает, что в действительности многие из вошедших в статистику смертей от внебольничной пневмонии умерли от коронавируса, говорится в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Ставропольский край занимает вторую строчку в этом антирейтинге с 68 умершими, а Северная Осетия с 66 умершими – на третьем месте. В Ингушетии с начала пандемии от коронавируса умерли 62 человека, в Кабардино-Балкарии - 35 человек, в Чечне - 17, в Карачаево-Черкесии – девять, указано в таблице на сайте "Стопкоронавирус.рф". При этом сегодня Минздрав Кабардино-Балкарии на своей странице в Instagram сообщил о еще трех умерших пациентах с COVID-19, отметив, что общее число жертв коронавируса в республике составило 38.

Дагестан сохраняет лидерство и по числу новых случаев заражения. За сутки в СКФО тесты на вирус подтвердились у 432 пациентов, в том числе у 96 человек в Дагестане. В Карачаево-Черкесии зафиксировано 89 новых случаев инфицирования, в Ставропольском крае – 85, в Кабардино-Балкарии – 81, в Ингушетии – 40, в Северной Осетии – 36, в Чечне – 23, сообщает "Стопкоронавирус.рф".

По общему числу заражений в СКФО с большим отрывом также продолжает лидировать Дагестан, где этот показатель к утру 13 июня достиг 6463. В Кабардино-Балкарии насчитывается 3815 случаев заражения с начала пандемии, на Ставрополье – 3594, в Северной Осетии – 3513, в Ингушетии – 2550, в Карачаево-Черкесии – 2058, в Чечне – 1464.

При этом в Дагестане выздоровело более половины зараженных – 4710, и активных больных сегодня 1440. В трех регионах СКФО активных больных больше: в Кабардино-Балкарии их 1894, на Ставрополье – 1666, в Карачаево-Черкесии – 1539. Еще в трех регионах округа число активных больных меньше, чем в Дагестане: в Ингушетии - 375, в Чечне – 324, в Северной Осетии – 257. Всего к 13 июня коронавирус подтвердился в СКФО у 23457 человек, но зараженными вирусом остаются 7495 из них.

По числу зараженных на 100 тысяч населения лидирует Северная Осетия, где этот показатель составляет 504,14. В Ингушетии этот показатель составляет 502,90, в Кабардино-Балкарии – 439,34, в Карачаево-Черкесии – 442,08, в Дагестане – 207,76, на Ставрополье – 128,19, в Чечне – 99,00.

По данным на 1 января 2020 года, самым населенным регионом в СКФО является Дагестан (3,11 млн человек), на втором месте Ставропольский край с 2,8 млн жителей. Население Чечни – 1,478 млн человек, Кабардино-Балкарии – 868 тысяч, Северной Осетии – 697 тысяч, Ингушетии – 507 тысяч, а в Карачаево-Черкесии проживают 465 тысяч человек, сообщается на сайте Росстата.

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".