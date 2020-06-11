Оппозиционеры в Азербайджане пожаловались на увольнения под давлением властей

11 июня 2020, 08:25

Активисты Партии Народного фронта Азербайджана Эльвин Мамедов и Ариф Бабаев пожаловались, что работодатели запретили им появляться на работе. Оппозиционеры считают, что лишились работы из-за своей политической деятельности.

Как сообщал «Кавказский узел», активист Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Эльвин Мамедов по завершению срока административного ареста столкнулся с тем, что его работодатели потребовали написать заявление об увольнении по собственному желанию, однако он отказался. С угрозой увольнения столкнулся и активист Ариф Бабаев, который тоже недавно отбыл административный арест. В ПНФА считают, что работодатели увольняют активистов под давлением властей.

В начале мая активист Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Эльвин Мамедов был арестован в административном порядке на 30 суток. В партии сочли, что его преследуют по политическим мотивам, и в частности за написание и распространение стихотворения по случаю 55-летия лидера партии Али Керимли. На прошлой неделе они заявили о принуждении их к написанию заявлений об увольнении по собственному желанию. Член Сураханского районного отделения ПНФА Ариф Бабаев был арестован на 30 суток 22 апреля.

Член Партии Народного фронта Азербайджана Эльвин Мамедов сказал 10 июня корреспонденту «Кавказского узла», что работодатель принял окончательное решение по поводу его увольнения. «Мне сказали, чтобы я больше не приходил», - сообщил он.

При этом он отметил, что не будет обжаловать решение об увольнении. «Меня приняли в охранную службу ТЦ «Садарак» полгода назад. Контракт со мной так и не заключили. Правда, от меня требовали написать заявление об увольнении по собственному желанию. Я не написал. Никуда жаловаться не буду. Суды у нас в стране не являются независимыми органами. Заказ на мое увольнение поступил от политической власти. Такое же указание дадут и суду, чтобы не восстанавливали меня», - сказал Мамедов.

Представители торгового центра "Садарак" отказались комментировать корреспонденту "Кавказского узла" увольнение Мамедова.

Активист ПНФА Ариф Бабаев заявил корреспонденту «Кавказского узла», что он уже фактически не работает в гостинице Point Hotel Baku.

«Когда я только освободился после ареста 22 мая, мне предложили написать заявление о выходе в отпуск за свой счет с 1 мая на два месяца. Но, я не стал писать. Однако позже выяснилось, что другие сотрудники также отправлены в отпуск за свой счет, поскольку из-за карантина туристы не приезжают и в гостинице нет постояльцев. Мне дали общую форму, я подписал. Но, что интересно, я 1 мая находился под арестом. Позже мне предложили написать заявление об увольнении. Но это заявление я не стал писать. Я им сказал, что они сами уволили меня, чтобы я мог получить компенсацию. Мне тогда сказали, что в любом случае в августе со мной контракт не будет продлен. Мне однозначно дали понять, чтобы я больше не появлялся в гостинице. Арендатор гостиницы открыто сказал мне, что на него оказывается давление со стороны властей, чтобы уволить меня», - сказал Бабаев, который работал в гостинице поваром.

Он также сообщил, что пока не решил, что делать дальше, и сначала хочет проконсультироваться с юристом.

Представитель Point Hotel Baku отказался комментировать корреспонденту "Кавказского узла" ситуацию с Бабаевым. «Информацию вам могут предоставить из Департамента человеческих ресурсов, но из-за карантинного режима гостиница не работает и сотрудники этого подразделения не приходят сюда», - сказали сотрудник приемной отеля.

Эксперты описали механизмы защиты трудовых прав

Глава Комитета защиты прав нефтяников Мирвари Гахраманлы прокомментировала корреспонденту "Кавказского узла", какие шаги могут предпринять уволенные активисты. По ее словам, они могут использовать юридические механизмы восстановления своих прав, если, конечно, не написали заявления о прекращении трудовых отношений по собственному желанию.

По словам Гахраманлы, дела обстоят проще, если у работника есть трудовой договор. Она отметила, что согласно пункту 1 статьи 16 Трудового кодекса работник не может быть подвергнут дискриминации «по гражданству, полу, расе, вере, национальности, языку, месту жительства, имущественному положению, общественно-социальному происхождению, возрасту, семейному положению, убеждению, политическим взглядам, принадлежности к профессиональным союзам или другим общественным объединениям, служебному положению, а также другим факторам, не связанным с деловыми качествами, профессиональными навыками, результатами труда работника».

«Если же работодатель вздумал уволить сотрудника в связи с неисполнением его обязательств по контракту, то обязательно должно быть согласие профсоюза. Это предусмотрено законом. Но в Азербайджане нет независимых профсоюзов, они являются наследием советской системы. А в частных структурах вовсе нет профсоюзных организаций. Но, даже в этом случае, работник может пожаловаться в государственную трудовую инспекцию», - сказала Гахраманлы.

Что касается ситуации, если трудовой договор отсутствует, то, по словам Гахраманлы, работник может обратиться в Трудовой инспекцию. «В таком случае Трудовая инспекция может применить штраф против работодателя за то, что они эксплуатировали работника, не оформив с ним трудовой договор. Это квалифицируется как принудительный труд, что запрещено статьей 17 Трудового кодекса», - сказала Гахраманлы.

Кроме того, по ее словам, активисты могут, помимо суда, обратиться также в государственную трудовую инспекцию и к омбудсмену.

"Если Бабаев считает, что его отправили в отпуск за свой счет незаконно, то также может обратиться в суд. Во-первых, он не мог быть в отпуске с 1 мая, если находился под арестом, и администрация отеля фактически совершила фальсификацию. Во-вторых, с него взяли заявление за два месяца – май и июнь, а в июле по контракту он еще должен работать. Так что если его не пустят на работу в июле, то он может потребовать через суд компенсацию у работодателя», - сказала Гахраманлы.

По ее мнению, в первую очередь активистам ПНФА следует предпринять правовые шаги. «По крайней мере, у них будет перспектива обжалования в будущем в ЕСПЧ. От заявлений о политической подоплеке увольнения пользы не будет, если это не будет подкреплено правовыми шагами», - далее отметила Гахраманлы.

Активисты могут инициировать судебное разбирательство, высказал аналогичное мнение юрист Института права медиа Халид Агалиев.

«Если даже у работника не было трудового контракта, в суде защита может ходатайствовать о запросе доказательств. В частности, суд может запросить записи с камер видеонаблюдения в ТЦ «Садарак», где, по словам Эльвина Мамедова, он нес охранную службу. Если ему на телефон поступали звонки от сотрудников охранной службы, то можно запросить данные биллинга с его мобильного номера. То есть доказать, что работник реально работал, несложно. В любом случае, инициирование судебного разбирательства важно для обращения в перспективе в ЕСПЧ», - сказал Агалиев корреспонденту "Кавказского узла".

Ранее представители Партии Народного фронта заявили, что активистов преследуют по политическим мотивам. «Видимо, кампания давления на ПНФА вступает в новую фазу. Не добившись отказа от оппозиционной деятельности арестами, власти теперь хотят оставить активистов без работы и средств к существованию и таким способом сломить их волю. Но это тщетно. Три года назад власти уже проводили такую кампанию, уволив около 20 активистов нашей партии с мест работы. Несколько человек восстановились через суды. Но ни один из них не вышел из партии», - ранее корреспонденту «Кавказского узла» зампред ПНФА Гезяль Байрамлы.

Глава пресс-службы МВД Эхсан Захидов заявил корреспонденту "Кавказского узла", что ни один из членов ПНФА не был арестован по политическим мотивам. Арестованные были привлечены к административной ответственности за нарушение карантинного режима, пояснил представитель ведомства.

