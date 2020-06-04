Краснодарская активистка связала уголовное дело с местью чиновников

04 июня 2020, 04:56

Председатель общественного совета Юбилейного микрорайона Татьяна Захарова связала возбуждение уголовного дела о распространении фейковой информации с ее протестом против строительства в микрорайоне крупного офисного центра, которое лоббируют городские чиновники. Она пожаловалась на ухудшение самочувствия из-за голодовки.

Как писал "Кавказский узел", председатель общественного совета Юбилейного микрорайона Татьяна Захарова заподозрена в распространении через соцсети фейковой информации об отмене старых пропусков для передвижения по Краснодару. Активистка заявила о необоснованном уголовном преследовании и объявила голодовку.

Татьяна Захарова рассказала 3 июня корреспонденту "Кавказского узла", что уже третьи сутки продолжает голодовку. Она требует закрыть уголовное дело за распространение фейка и отменить подписку о невыезде.

По словам Захаровой, сначала она приняла решение о сухой голодовке, но после того как утром 3 июня состояние ее здоровья ухудшилось, она решила пить воду.

Захарова считает свое уголовное дело политическим. Она рассказала, что является членом градостроительного совета при губернаторе Краснодарского края, который несколько лет работает над генпланом Краснодара.

"Я действую в интересах города и Юбилейного микрорайона", - сообщила она. По словам Захаровой, она "перешла дорогу" городским чиновникам, которые хотят "в Юбилейном микрорайоне на единственном не застроенном участке" построить офисное здание на две тысячи сотрудников.

Она отметила, что неоднократно на градостроительном совете при губернаторе региона обсуждали судьбу этого участка. С учетом существующей застройки в микрорайоне по нормативу должно быть десять типовых детских садов по 300 мест, три школы по 1200 мест каждая. В микрорайоне нет дома культуры, детской стоматологической поликлиники. При этом там проживает почти 14 тысяч детей, рассказала Захарова.

По ее мнению, строить такие офисные объекты попросту негде. "Губернатор сказал, что там можно построить только социальный объект, пусть застройщик строит, а край будет выкупать. С полной уверенностью разработчики генплана в корректировке ставят на этот участок дошкольное учреждение. И когда мы выходим к финальной стадии в конце марта, (мэр Краснодара) Евгений Первышов на городской планерке перед градостроительным советом озвучивает, что он дает добро на строительство в Юбилейном офисного здания сети аптек", - рассказала Захарова.

По ее словам, информация о том, что глава города подписывает инвестиционное соглашение с владельцем сети аптек, была распространена на всех ресурсах, в ней также сообщалось, что мэрия будет оказывать всю необходимую поддержку во время строительства офисного здания, чтобы ускорить реализацию проекта.

"Мэр игнорирует поручение губернатора и генплан. Естественно, я эту информацию донесла до вице-губернатора, до руководителя группы разработчиков генплана", - рассказала Захарова.

После этого, по ее словам, через три недели в отношении нее возбудили уголовное дело. "Журналисты сайта, откуда я делала репост, рассказали, что им прозванивал утром 12 апреля сотрудник администрации и требовал удалить эту информацию. И они до сих пор не могут понять, что именно фейкового в ней содержится", - прокомментировала Захарова обвинение в распространении фейка. Она утверждает, что информация об отмене пропусков появлялась на официальном сайте мэрии, но затем ее удалили.

12 апреля на сайте мэрии Краснодара появилось сообщение о том, что сообщение в соцсетях о распоряжении главы Краснодара, которое аннулирует ранее выданные жёлтые пропуска для передвижения в условиях карантина – это недостоверная и провокационная информация. "Все фейковые сообщения передадим в правоохранительные органы для правовой оценки. В условиях карантина и общего напряжения в обществе провокации недопустимы", – цитировались слова главы городской мэрии Евгения Первышова. Вместе с сообщением на сайте был размещен скриншот публикации Татьяны Захаровой в соцсети, на котором красными буквами написано "фейк".

Рудомаха назвал недальновидным прессинг Захаровой

Уголовное дело в отношении Захаровой - политическое и не имеет никакого отношения к пандемии коронавируса, считает координатор "Экологической Вахты по Северному Кавказу" Андрей Рудомаха.

"Нынешняя администрация Краснодара находится под прессингом городских активистов, которые контролируют её деятельность в градостроительной сфере и не позволяют ей "разгуляться" в деле распила города", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

При этом он отметил, что деятельность городской общественности поддерживает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, причем Захарова является одним из особо активных общественных деятелей, а "слепленным из ничего уголовным делом" в отношении Захаровой городские чиновники решили "приглушить их активность".

"По моему мнению, это, по меньшей мере, недальновидно, так как явно не способствует конструктивному диалогу между городскими властями и общественностью", - заключил Рудомаха.

Арапова заявила о необходимости тщательно проверять любую информацию о коронавирусе

Статья 207.1 Уголовного кодекса Российской Федерации дает большой простор для того, чтобы возбуждать дела по любому поводу, если они касаются пандемии, мер, которые предпринимает государство, и средств, которые используются для лечения, отметила руководитель Центра защиты прав СМИ Галина Арапова.

По ее мнению, практически все, что сейчас пишут журналисты, попадает под эту статью, а дела при этом возбуждаются либо тогда, когда информация подается с критическим уклоном, либо когда ставит под сомнение то, что делает власть.

"В данном случае Захарова написала информацию о смене пропусков. Это не критическая информация. То есть она всего-навсего уведомляет об изменении порядка выдачи пропусков. Наоборот, проявляет заботу. Но с точки зрения статьи 207.1 там и не идет речь о том, что информация должна быть порочащей или опасной. Она просто должна быть заведомо ложной", - сказала Арапова корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметила, что перед тем как публиковать любую информацию, касающуюся пандемии, необходимо тщательно проверять достоверность фактов. "Причем неважно даже, если бы она сослалась, что это она не сама придумала, а прочитала там-то. Десять человек репостнут - все десять могут нести ответственность, потому что ответственность наступает за то, что ты распространяешь эти сведения, и ты не уверен в их достоверности", - рассказала Арапова.

По ее словам, если человек распространяет информацию в виде утверждения, то он может быть привлечен к ответственности. "Особенно абсурдным это выглядит, когда мы понимаем, что эта статья может быть применена и к позитивным текстам. Например, к сообщению о том, что опасность миновала, можно оставлять маску и идти гулять", - сообщила Арапова.

Она отметила, что информация о введении или отмене масочного режима, о введении желтых и красных пропусков - это и есть информация о введенных государством мерах безопасности. "Если эта статья появилась в УК - есть кнут, надо им щелкнуть. А государство сказало, что будет пресекать любую дезинформацию, и строго это контролирует. И сейчас такое количество дел по фейк-ньюс начали плодить, что просто ужас. Видимо, все регионы хотят отчитаться, как они выполняют поручения", - считает Арапова.

По ее словам, чтобы избежать наказания по статье 207.1 Уголовного кодекса, необходимо проверять информацию и публиковать ее только в том случае, если есть доказательства ее достоверности. "Если доказательств нет, и ты в них не уверен, или ты подозреваешь, что твой источник может отказаться от своих слов, или, если источник конфиденциальный и боится, например, врачи, тогда информацию нужно сформулировать не как утверждение о факте, а как предположение", - заключила Арапова.



"Кавказский узел" не может подтвердить, как проходит голодовка Татьяны Захаровой.

О динамике распространения коронавируса, в том числе в Южном федеральном округе, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем раз в четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России и Южном Кавказе.