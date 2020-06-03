Татьяна Захарова. Скриншот видео https://vk.com/video-166763856_456239127

03 июня 2020, 02:50

Краснодарская активистка объявила голодовку после подозрений в публикации фейка

Председатель общественного совета Юбилейного микрорайона Татьяна Захарова заподозрена в распространении через соцсети фейковой информации об отмене старых пропусков для передвижения по Краснодару. Активистка заявила о необоснованном уголовном преследовании и объявила голодовку.

Как писал "Кавказский узел", после введения в Краснодарском крае карантина был объявлен пропускной режим передвижения. Карантин был продлен до 6 июня с рядом послаблений. В частности, в регионе отменены внутри муниципальные пропуски на передвижение, но действие межмуниципальных пропусков сохраняется.

О динамике распространения коронавируса, в том числе в Южном федеральном округе, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем раз в четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России и Южном Кавказе.

Скриншот сообщения на странице Татьяны Захаровой в Facebook. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1106624213044677&id=100010913264570О возбуждении уголовного дела по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан (ст. 207.1 УК России), председатель общественного совета Юбилейного микрорайона Татьяна Захарова узнала 2 июня, когда следователи ознакомили активистку и ее адвоката с постановлением о возбуждении дела и частично показали результаты лингвистической экспертизы. Дело расследовалось с 22 апреля, заявила корреспонденту "Кавказского узла" Захарова.

Максимальная санкция по статье 207.1 УК России – три года заключения.

"У меня взята подписка о невыезде. Возбуждено уголовное дело, статус – подозреваемая […] Объявляю голодовку.  Достал произвол", – написала 2 июня на своей странице в Facebook Захарова.

"Кавказский узел" не может проверить, как  протекает голодовка Захаровой.

По ее словам, в апреле ее вызывали на допрос в Следственный комитет по поводу публикации на ее странице в соцсети об отмене спецпропусков для жителей Краснодара. Во время допроса  у нее был изъят мобильный телефон, при этом протокол об изъятии ей не выдали, а телефон до сих пор не вернули, уточнила активистка. Следственные действия начались после того, как 12 апреля на сайте городской мэрии появилось сообщение, что пост об отмене спецпропусков является фейком, и  информация о нем будет передана в правоохранительные органы.

Скриншот со страницы сайта мэрии Краснодара. https://krd.ru/novosti/glavnye-novosti/news_12042020_091515.html?fbclid=IwAR2BYWJyEMH7LnqP45x7fvimAW_rnULeXYCdCBv5MPk2rhJ3aPRLJ8bZOdE#news-6465112 апреля на сайте мэрии Краснодара появилось сообщение о том, что сообщение в соцсетях о распоряжении главы Краснодара, которое аннулирует ранее выданные жёлтые пропуска для передвижения в условиях карантина – это недостоверная и провокационная информация. "Все фейковые сообщения передадим в правоохранительные органы для правовой оценки. В условиях карантина и общего напряжения в обществе провокации недопустимы", – цитировались слова главы городской мэрии Евгения Первышова. Вместе с сообщением на сайте был размещен скриншот публикации Татьяны Захаровой в соцсети, на котором красными буквами написано "фейк".

По словам Захаровой, с материалами уголовного дела ни ее, ни ее адвоката не ознакомили. "Нам показали только отрывки экспертизы, которая уже вторая, а какая была первая, неизвестно. Не понятно, какой текст исследовал эксперт Кубанского госуниверситета", – пояснила Захарова.

Она отметила, что эксперт в выводах лингвистической экспертизы ссылается на информацию о замене желтых и красных пропусков, однако, по словам активистки, в ее публикации не было упоминания об этом. "Я сразу после публикации написала, что это фейк. Я пыталась сама разобраться, откуда пришла информация", - рассказала Захарова.

Она отметила, что информация об отмене пропусков распространялась в чатах общественных организаций, а другая активистка, которая переслала эту информацию, проходит по делу свидетелем.

Публикация Захаровой не является фейковой, считает ее адвокат Михаил Беньяш. "Захаровой вменяется то, что она сообщила ложную информацию об отмене желтых пропусков на территории Краснодара. Но в сообщении, которое она распространила, ничего не сказано про желтые пропуска. (Власти) отменяли белые, которые выдавали сами работодатели […] Давайте разберемся, что такое старые пропуска, потому что они действительно отменялись, и это не фейк", – пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Беньяш.

По его словам, защиту ознакомили только с постановлением о возбуждении уголовного дела, частично – с доследственной экспертизой. Доследственная лингвистическая экспертиза, по его мнению, не выявила состава преступления.

"Формулировки достаточно смешные, надо понимать, каков вопрос, таков ответ. Вопросы для экспертизы составлялись без участия защиты. Сейчас назначили повторную – я задал несколько вопросов, следователь их принял, учел, и они тоже будут поставлены перед экспертом", – сообщил Беньяш.

Он отметил, что ему не выдали затребованные им документы, связанные с делом и касающиеся Захаровой.  "Следователь не выдал протокол допроса, хотя он был затребован письменно – это нарушение позиции Конституционного суда, который разъяснил, что подозреваемый и обвиняемый имеют полное право получать документы, созданные с их участием. Первоначальное заключение эксперта мы так и не увидели, мне его отказались предоставить. Я видел экспертизу, которая появилась по результатам доследственной проверки, но она не может учитываться как первая экспертиза в уголовном деле. Есть еще какая-то экспертиза […] нас не знакомили", –- добавил защитник.

Он добавил, что для защиты важно ознакомиться с заключением первой экспертизы, чтобы была возможность задать свои вопросы эксперту или заявить его отвод, поэтому адвокат ходатайствовал о представлении защите первой экспертизы.

По его информации, к делу Захаровой пока в форме наблюдения подключилась правозащитная организация "Агора".

Отметим, что в начале мая суд в Абинске назначил 30 тысяч рублей штрафа 26-летней местной жительнице, опубликовавшей в соцсети "ВКонтакте" пост с ложной информацией о коронавирусе. В нем говорилось, что у ее сестры умерла соседка, и за взятку местные власти предложили родным указать причиной ее смерти COVID-19.

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на странице "Коронавирус рвется на Кавказ". 

Примечание:

"Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Калмыкии", "Подтверждена первая смерть от коронавируса в Волгоградской области", "Число смертей от коронавируса в Армении достигло 16".

Автор: Анна Грицевич; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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