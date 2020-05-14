Дагестанские журналисты указали на просчеты властей в ситуации с COVID-19

14 мая 2020, 11:04

Чиновники в Дагестане недостаточно подготовились к распространению коронавируса и вовремя не убедили людей в его опасности, прокомментировали главреды местных изданий озвученную властями статистику заболеваемости COVID-19 и вирусной пневмонией.

Как писал "Кавказский узел", 12 мая глава Дагестана Владимир Васильев сообщил, что в республике с начала пандемии COVID-19 от вирусной пневмонии скончался 481 человек, а заболеваемость пневмонией в апреле 2020 года по сравнению с прошлым годом выросла на 33,6%. У властей региона нет цели скрывать статистику по заболеваемости, но до результатов вскрытия трудно поставить окончательный диагноз – пневмония или коронавирус, подчеркнул Васильев.

Дагестан, где к 13 мая число зараженных выросло до 2997, остается лидером среди регионов СКФО по числу зараженных и занимает по этому показателю пятое место в России. Умершими от коронавируса в республике признаны 26 человек. При этом Дагестан - самый населенный регион в округе: по данным Росстата, 1 января там проживали 3,11 миллиона человек.

Данные о числе зараженных и умерших от пневмонии, озвученные главой Дагестана, могут быть занижены в несколько раз, предположил главный редактор ИА "Дербент" Милрад Фатуллаев. "Число заболевших и умерших от пневмонии уменьшено в несколько раз. И это при том, что под пневмонию пытаются замаскировать умерших от коронавируса", - сказал Фатуллаев корреспонденту "Кавказского узла".

По его наблюдениям, часть людей продолжает отрицать существование опасного вируса. "Постепенно у людей происходит некое отрезвление, они начинают понимать серьезность момента и очень медленно, но меняют свое поведение. Но все равно есть те, кто по-прежнему не верит в наличие вируса. В основном такого мнения придерживаются [...] сельские жители тех населенных пунктов, которые не столкнулись с массовыми заболеваниями односельчан", - сказал главред информагентства.

По мнению Фатуллаева, республиканские власти при подготовке к эпидемии недооценили возможные масштабы распространения инфекции в Дагестане. "Ожидаемое количество инфицированных не озвучивалось, но если учесть, что на начальном этапе было создано 1200 койко-мест, то можно сделать вывод, что во время пика они именно на такое число рассчитывали. Но, как оказалось, они неправильно все подсчитали, медучреждения оказались перегружены очень быстро. Пришлось открывать новые и новые госпитали. Но все равно на всех больничных коек не хватает в Махачкале. Были случаи, когда «скорая» не забирала пациента из дома, потому что его некуда было укладывать", - рассказал он.

Режим самоизоляции введен в Дагестане 31 марта - через несколько дней после того, как в республике был выявлен первый случай заражения, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Утверждения чиновников, что в масштабном распространении инфекции виноваты сами люди, которые не захотели соблюдать режим самоизоляции, это попытка переложить ответственность за свою провальную работу на население, предположил Милрад Фатуллаев. "У республики были все средства и возможности, чтобы воспрепятствовать распространению инфекции. Были административные и информационные ресурсы. Но все это не было использовано в полную меру, и подготовительная работа полностью провалена. Да, никто не снимает вину с тех, кто не соблюдал режим самоизоляции. Но эта ситуация произошла тоже с попустительства самих властей, они не стали воздействовать на нарушителей. И не обязательно жесткими мерами, а четкими, ясными понятными и твердыми мерами. Нужно было сразу закрывать мечети, церкви, синагоги, ввести ограничения на посещения массовых религиозных обрядов, а не делать это в рекомендательном порядке. Тот же масочный режим необходимо было ввести намного раньше, и следить за тем, чтобы в местах скопления людей соблюдалась социальная дистанция", - считает журналист.

Схожее мнение высказал заместитель главного редактора газеты "Черновик" Магомед Магомедов. "Неинформирование населения сказалось на том, что люди неправильно воспринимали существующую угрозу. И некое отрезвление к ним пришло тогда, когда начался вал смертей в разных населенных пунктах", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" журналист.

Республиканские власти не смогли вовремя организовать все необходимые мероприятия по предупреждению угрозы, показав растерянность и неэффективность, предположил Магомедов. "Люди осознают, что во многом инфекция так быстро начала распространяться из-за несоблюдения режима самоизоляции, отрицания опасности, посещения коллективных мероприятий, будь то свадьба или похороны. И винят власти не за то, что больницы перегружены, а за то, что в них критически не хватает медикаментов, врачей поздно снабжают средствами защиты, имеется нехватка необходимого медицинского оборудования", - сказал он.

Несоблюдение режима самоизоляции и сомнение в опасности коронавируса стали возможным из-за того, что людям долгое время не объявляли реальные данные по заболеваемости и смертности от пневмонии, считает заместитель главного редактора "Черновика". "Врачи в частных беседах заявляли, что нынешняя эпидемия пневмонии вызвана коронавирусной инфекцией. В Москве и некоторых других регионах признали это и открыто об этом говорили. В Дагестане же не пошли по этому пути, и люди, видя официальные данные, что от COVID-19 погибло 12 человек, не осознавали масштабы всей трагедии. Хотя на самом деле реальное количество смертей достигало несколько сотен", - высказал свое мнение Магомедов.

Публикуемая оперативным штабом официальная статистика смертей от коронавируса не способствует паническим настроениям в обществе, отметил главный редактор газеты "Новое дело" Гаджимурад Сагитов.

"Сейчас уже практически все верят в угрозу, но люди не совсем понимают, как правильно себя вести, начинают искать виновных. Кто-то может винить соседа, который не сидел дома, другие обвиняют власть, сама же власть все сваливает на население. Население признает частично свою вину в том, что вовремя не изолировались, но за тот провал, который произошел в подготовительной работе, никто не понес ответственность", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Советы специалистов о том, как избежать заражения COVID-19, собраны "Кавказским узлом" в справке "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в материале "Коронавирус. Горячие линии".

Сагитов разделяет мнение коллег о том, что руководство республики, имея достаточно информационных ресурсов, не смогло вовремя убедить людей в реальности угрозы. "Имея пример Китая и Италии, они не смогли вовремя мобилизоваться, не смогли подготовиться. И сейчас всю ответственность перекладывать на население неправильно. Потому что никто не озвучивал четких правил поведения. Власти переходили из крайности в крайность. Когда журналисты призывали закрывать места массового собрания людей, когда требовали гласности и объективной информации, органы власти начали, наоборот, обвинять СМИ в раздувании паники, а сами практически бездействовали. А сейчас, когда уже затянувшаяся самоизоляция приводит к экономическим сложностям для людей и они вынуждены выходить на работу, чтобы хоть как-то восполнить опустевший [семейный] бюджет, на дорогах и улицах перекрывают движение, создавая пробки и скопления людей", - посетовал главред "Нового дела".

С тем, что республиканские власти оказались не готовы к распространению коронавирусной инфекции, согласен и председатель Координационного совета НКО Шамиль Хадулаев, который призвал Москву помочь Дагестану в борьбе с эпидемией.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко 8 мая признал ситуацию с COVID-19 в Дагестане самой тревожной в России. Этому предшествовало обращение Шамиля Хадулаева, который заявил, что руководство Дагестана оказалось не готово к эпидемии, в больницах не хватает коек и оборудования. Статистические данные о распространении коронавируса в Дагестане занижены, и "есть села, где ежедневно умирают по пять-шесть человек", предположил тогда активист.

"Мною было направлено три обращения. 4 мая я написал письмо министрам здравоохранения Дагестана и России, а 6 мая направил письмо первому заместителю председателя Координационного совета России по борьбе с COVID-19 Сергею Собянину. И уже 8 мая министр здравоохранения страны Михаил Мурашко заявил, что он обеспокоен ситуацией с распространением коронавируса в Дагестане и прислал к нам десант медиков. Нас услышали", - сказал 13 мая Хадулаев корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, региональный Минздрав провалил подготовительную работу по борьбе с эпидемией, а республиканские власти не организовали информационно-разъяснительную работу. "Еще до появления коронавируса в Дагестане общественники делали резонансные публикации с предостережениями о надвигающейся опасности. Мы призывали запретить проведение массовых собраний граждан, призывали вести санитарный контроль за теми, кто приезжает в республику из других регионов, чтобы они не заражали своих родственников и близких. Но это все не было сделано, оперативный штаб для галочки проводил совещания, а информационные ресурсы не публиковали наши опасения", - заявил Хадулаев.

В России есть регионы, сопоставимые с Дагестаном по численности населения, однако статистика заболеваемости в Дагестане связана с системой взаимоотношений и традициями массовых поминок или свадеб, считает профессор МГУ Наталья Зубаревич.

В конце апреля, когда в Дагестане уже действовал режим самоизоляции, в селе Шушановке Кизилюртовского района состоялись похороны умершей от коронавируса местной жительницы. Выразить соболезнования родным тогда пришли многие сельчане. Жителям дагестанских сел даже во время пандемии сложно отказаться от традиции многолюдных поминок по умершим, констатировал историк Муртазали Гаджиев.

Ситуацию с заболеваемостью в регионах СКФО и ЮФО профессор охарактеризовала как "очень плохую". "Там очень слабое здравоохранение, и понятно, что оно не справится. И мощности, и врачебная квалификация, и инфраструктура, и вся обеспеченность, мягко говоря, слабая, потому можно только выразить сочувствие. Там больных много, а возможностей мало", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Наталья Зубаревич.

Напомним, 11 мая мэр Дербента Хизри Абакаров призвал земляков не критиковать главу республики и министра здравоохранения. "Друзья, вы категорически не правы. [...] Владимир Абдуалиевич (Васильев) делает все, что от него зависит и даже больше, для того чтобы наша республика справилась с коронавирусом", - написал мэр Дербента на своей странице в Instagram.

Он указал, что жители Дагестана сами виноваты в росте числа зараженных, поскольку "толпами ходили на свадьбы, на похороны, посещали мечети" и до сих пор продолжают "гулять по городу, не соблюдая никакой предосторожности".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".