Чеченские силовики публично отчитали нарушителей карантина

30 марта 2020, 13:34

За отказ от самоизоляции грозит заключение или изъятие автомобиля, пригрозили чеченские силовики десяткам нарушителей. Собрав вместе десятки нарушителей, они сами нарушили карантин, указали местные жители.

Как писал "Кавказский узел", первый случай заражения коронавирусом в Чечне был подтвержден 24 марта. К 29 марта число подтвержденных случаев заражения достигло девяти. Одна из пациенток, пожилая женщина, находится в тяжелом состоянии.

В Чечне, как и в остальных регионах ЮФО и СКФО, введен режим повышенной готовности. В школах республики из-за угрозы распространения коронавируса весенние каникулы продлили до 25 апреля, вузы перешли на дистанционное обучение. Духовное управление мусульман Чечни отменило пятничные молитвы. Большинство кафе и ресторанов, кинотеатров и концертных залов закрыты, ограничен въезд в Грозный для иногородних и жителей других регионов. Правоохранители по ночам патрулируют улицы в Чечне и просят местных жителей вернуться в свои дома. По данным "Новой газеты", силовиков в Чечне вооружили полипропиленовыми трубами, чтобы наказывать нарушителей карантинных мер, введенных из-за эпидемии коронавируса.

На видео, опубликованном сегодня в Instagram-паблике "ЧП Чечня", показаны несколько десятков мужчин в медицинских масках. К ним обращается мужчина в папахе, с маской на лице и в черных медицинских перчатках. "То, что нам говорят, мы воспринимаем только позже. Не выходите [из дома], не выходите на улицу. Если что-то нужно приобрести, магазин работает. <...> не ходить ежедневно в магазин. Валлахи (формула клятвы. - Прим. "Кавказского узла"), если вы не останетесь дома, вас остановят", - говорит он.

Затем к мужчинам обращается силовик в камуфляжной форме, без маски на лице. "Мы не можем не говорить вам того, что должны сказать. Если вы не понимаете того, что вам говорят, мы вас заставим: задержим, посадим, отберем машину. В данный момент какой к нам призыв? Изоляция. Наш падишах, Рамзан [Кадыров], пусть его бережет Всевышний, <...> говорит: сохраните свою жизнь и жизнь своих домашних", - поясняет он.

Видео сопровождается кратким пояснением: "нарушители карантина". Кто именно отчитывает нарушителей, там не уточняется.

К 13.30 мск 30 марта эта публикация собрала 32,9 тысячи просмотров и 239 комментариев. Паблик "ЧП Чечня" насчитывает 65,4 тысячи подписчиков.

Распоряжение правительства Чечни о карантине не устанавливает никаких санкций, а потому не предусматривается и ответственность, отметила адвокат из Санкт-Петербурга Натэлла Пономарева. Права и свободы гражданина могут быть ограничены лишь федеральным законом, указал управляющий партнер адвокатского бюро "Плиев, Лепшаков и партнеры" Муса Плиев.

Силовики и чиновники сами нарушают карантин, указали местные жители

Часть комментаторов в паблике "ЧП Чечня" поддержала действия силовиков. "Палками надо побить, как в Индии. Иначе не поймут", - перевел корреспондент "Кавказского узла" комментарий пользователя mag_baysangur.

Однако многие читатели паблика оставили критические комментарии. "Чтобы люди не собирались нигде, их собрали всех вместе", - отметил vis_alievich. "Карантин, доведенный до абсурда", – написал по-чеченски ruslanb0508.

"Когда закрыл свой магазин, вышел посмотреть, что там, [и] меня забрали", - перевел корреспондент "Кавказского узла" комментарий пользователя israil_zumso.

Житель Чечни Идрис также указал корреспонденту "Кавказского узла", что действия самих силовиков противоречат правилам карантина. "Это видео наглядно показывает сегодняшнюю ситуацию с этим пресловутым карантином и этим коронавирусом в республике. Сами же власти запретили людям собираться группами в одном месте, а здесь несколько десятков человек согнали в кучу и читают им нотации. Причем, требующий от них соблюдать правила сам почему-то без маски на лице. Вот оно - реальное отношение властей и силовиков к происходящему и к рядовым гражданам. Что-то у нас ни глава, ни министры, ни другие начальники эти самые маски не надевают, а спокойно себе выступают перед другими или работают", - сказал он.

Аналогичное мнение высказала и жительница Чечни Марина. "Людей задержали и ругают за то, что они нарушили карантин, и делает это полицейский, который сам же и нарушает все установленные правила. Людей в автобусы без масок и перчаток не пускают, а тут силовик разъясняет непонятливым, что значит не исполнять указания «падишаха», сам при этом не надев даже маску. Да и сам глава не исполняет тех требований, что они предъявляют народу", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла", указав на то, что Рамзан Кадыров перемещается по республике без маски.

"Раз уж вы наказываете нарушителей, то начинайте в первую очередь с себя. В армии у командиров был хорош такой принцип – «Делай, как я!». У нашего же руководства принцип иной: «Делай, как я говорю!». Вот этого люди и не принимают", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" другой житель республики, Султан.

Ранее пользователи соцсетей и жители Чечни раскритиковали непоследовательность властей республики, которые, отменив массовые мероприятия, организовали 26 марта многолюдные торжества по поводу открытия Дворца искусств. Нарушение собственных запретов - обычная практика для властей Чечни, отметили президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев и директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская.

Кадыров признал нехватку аппаратов искусственной вентиляции легких

Ранее, 29 марта, в Instagram распространилось обращение Рамзана Кадырова, который призвал местных жителей соблюдать карантинные меры. "Не считайте те меры, что мы принимаем, жесткими. Не распространяйте слухи, что в соседних регионах не так, а у нас так. <...> без этого нельзя <...> завтра поймете, что мы действительно были правы, что то, что мы сделали, было правильным", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Кадырова.

Глава Чечни пообещал помочь с возвращением в республику оказавшимся за пределами региона. "Есть сегодня люди, которые уехали. Для нас нет разницы, в Москве [они или] в Петербурге - у кого нет возможности, мы купим им билет и привезем домой. Если оттуда нет самолета, наймем самолет и доставим домой. Но когда привезем, им надо будет 14 дней соблюдать строгий карантин", - подчеркнул Кадыров.

По словам Кадырова, в Чечню возвращаются "тайно", через Ингушетию и другие соседние регионы. "Если вы возвратились [и] не уходите на карантин, вы не только себя, но и своих родителей убьете", - заявил Кадыров.

Он привел в пример случай с 82-летней жительницей Чечни, которая заразилась коронавирусом, общаясь с дочерью, которая вернулась из заграничной поездки. "Есть жесткие меры, выведены войска. Кто идет по делу, в больницу - понимаем, идет купить продовольствие - понимаем, идет на работу врач, работник МЧС, другой - мы понимаем, им зеленый [свет]. Завозят продукты – [тоже] зеленый. Наоборот, будем сопровождать, доставим, поможем. Если у них не будет прибыли, восстановим вред", - заверил Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что дефицита продуктов питания нет. "Наши рынки забиты продовольствием, необходимым для жизни. Что было три месяца назад, и сегодня все есть <...> Я вам не дам умереть с голода <...> даже если год в Чечню не завозить продукты, продукты есть", - сказал он.

Цены, по мнению Рамзана Кадырова, выросли "незначительно". Он объяснил это падением цен на нефть и ростом курса доллара. "Поэтому мы должны понимать. Кто не понимает, того принудим", - заявил Кадыров.

При этом он признал, что в плане медицины существуют проблемы. "Аппаратов искусственной вентиляции легких у нас нехватка. Больше 270 человек заболеет - <...> уже будет проблема. У нас не будет тогда возможности вам помочь", - констатировал Кадыров.

К 13.30 мск 30 марта публикация этого обращения в Instagram-паблике "Тут Чечня" собрала 19,8 тысячи просмотров и 71 комментарий. У паблика 311 тысяч подписчиков.

Большинство читателей паблика оставили комплиментарные комментарии. "Красивую речь ты сказал, успокоил сердца людей. Пусть Всевышний почтит тебя, Рамзан", - перевел корреспондент "Кавказского узла" комментарий пользователя milashka______555. "Правильно говоришь ты, Рамзан-хаджи. Говоришь, чтобы побереглись немного. Много ума не надо, чтобы это понять", - прокомментировал на чеченском языке обращение Кадырова gabaevkhanpash.

Глава Чечни в своем обращении проигнорировал проблемы, возникшие у местных жителей в связи с карантином, указал грозненец Исраил. "Ни слова о том, почему в республике элементарно нет медицинских масок, без которых людям нельзя выходить на улицу, ни о проблемах, что возникли у многих из-за невозможности покидать дома, ни о том, как подчиненные ему силовики обеспечивают этот самый карантинный режим путем избиения людей палками, ни об изъятии автотранспорта у граждан. Видимо, это он считает нормальным", - сказал местный житель корреспонденту "Кавказского узла".

Другой житель Чечни, Абу, также указал на отсутствие медицинских масок. "Раз уж власть так беспокоится за свой народ, то обеспечили бы людей простейшими средствами защиты – масками. Их не достать, а где есть, стоят по 40-50 рублей. По поводу того, что продовольствия предостаточно, тоже есть вопросы. Все есть. Но цены подскочили в разы в отдельных случаях, но руководство считает это нормальным", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

"Я для себя сделала такой вывод, каждому в этой непростой ситуации нужно полагаться только на самого себя и свои возможности. Рассчитывать на власти просто наивно. Они могут разве что закрыть людей в домах, носиться на машинах с включенными мигалками да нарушителей карантина отлавливать. Что можно говорить, если власти не могут элементарно обеспечить население пресловутыми медицинскими масками? Еще недавно они нас уверяли, что коронавирус не страшен, что не следует паниковать, а теперь говорят другое, сегодня оказывается это страшная эпидемия", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" по этому поводу грозненка Роза.

Рамзан Кадыров приравнял носителей коронавируса к террористам. Он потребовал сажать в изолятор нарушителей карантинного режима, лишать их пищи и закапывать в ямах. Что представляет собой коронавирус, и как много зараженных в регионах Южного Кавказа и юга России, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Информацию о количестве зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на карте, расположенной на главной странице. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса. На сайте Управления Роспотребнадзора по Чечне нет информации о новых подтвержденных случаях заражения коронавирусом по состоянию на 13.30 мск 30 марта.