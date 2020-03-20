Жительница Черкесска добилась пересмотра дела о врачебной ошибке

20 марта 2020, 03:06

Пациентка онкодиспансера в Черкесске Муслимат Тохтаулова обжаловала оправдательный приговор врачу, которая обвинялась в причинении ей тяжкого вреда здоровью. Дело направлено на новое рассмотрение.

Как писал "Кавказский узел", 1 апреля мировой суд Черкесска начал новое рассмотрение дела о причинении тяжкого вреда здоровью жительнице Черкесска Муслимат Тохтауловой в онкологическом диспансере. Следствие и суды затянули расследование на 10 лет, пожаловалась сама Муслимат Тохтаулова. На судебном заседании в 30 апреля 2019 года два хирурга рассказали о том, как лечили Тохтаулову. Врачи перекладывают друг на друга ответственность за ненужные операции, посетовала пострадавшая.

В сентябре 2008 года Муслимат Тохтауловой был поставлен диагноз "рак молочной железы", проведены несколько операций, три химиотерапии, а затем 18-дневный курс лучевой терапии. Она стала инвалидом II группы. Впоследствии выяснилось, что диагноз был ошибочным. 1 ноября 2018 года суд признал врача Фатиму Болатчиеву виновной в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. От наказания - года условного лишения свободы - подсудимая была освобождена за истечением срока давности. 29 января 2019 года Черкесский горсуд отменил этот приговор, указав на нарушения, допущенные судьей.

25 сентября 2019 года мировой суд Черкесска вынес оправдательный приговор хирургу-гинекологу Фатиме Болатчиевой, проводившей операцию Тохтауловой, 3 октября 2019 года Черкесский горсуд оставил это решение в силе. Тохтаулова обжаловала это решение в кассационной инстанции, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" адвокаты Тохтауловой.

Рассмотрение жалобы потерпевшей на оправдательный приговор мирового суда Черкесска и апелляционное постановление Черкесского горсуда прошло 19 марта в Пятом кассационном суде общей юрисдикции в Пятигорске. На нем присутствовали только участники процесса, слушателей и журналистов в зал суда не допустили в связи с угрозой распространения коронавируса, передал корреспондент «Кавказского узла».

Первый случай заражения коронавирусом был выявлен 12 марта на Кубани. 19 марта тест на коронавирус впервые дал положительную реакцию у пациента в Ставропольском крае. Режим повышенной готовности в связи с опасным вирусом введен во всех регионах юга России, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Новости о распространении коронавируса "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

В зале суда присутствовали Тохтаулова, её адвокаты Евгений Жуков и Анатолий Шевчук, врач-гинеколог Фатима Болатчиева, её адвокат Земфира Кубанова и представитель прокуратуры.

Суд первой инстанции признал недопустимыми три экспертизы из четырех, сославшись на то, что они изготовлены вне рамок следствия, то есть в то время, когда прекращалось производство по делу, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» адвокат потерпевшей Евгений Жуков.

«В данной экспертизе говорится, что Тохтаулова утратила репродуктивную функцию в результате (операции). Эту экспертизу судья первой инстанции подверг критике. Судья написала в приговоре, что тяжкого вреда здоровью Тохтауловой подсудимой нанесено не было. Получилось так, что оправдательный приговор основан на мнении судьи, которая не имеет специальных познаний в медицине. Прокурор в кассационной инстанции полностью согласился с нашими доводами», - сказал он.

Эксперты пришли к выводу, что нанесен тяжкий вред здоровью Тохтауловой, пояснил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Анатолий Шевчук. «Суд первой инстанции не дал надлежащую оценку экспертизе. Из дела мировым судом были исключены три экспертизы, в которых также говорится о причинении вреда здоровью Тохтауловой. При новом рассмотрении мы будем добиваться признания этих экспертиз допустимыми доказательствами», - сказал он.

Обвиняемая Фатима Болатчиева заявила на заседании, что вину свою не признает и возражала против удовлетворения кассационной жалобы Тохтауловой. Больше подсудимая ничего не сказала, пояснив, что ее позицию выскажет адвокат, сказали представители потерпевшей.

Адвокат обвиняемой Земфира Кубанова на заседании подчеркнула, что защита потерпевшей не сослалась ни на один закон, который бы позволял признать допустимыми или недопустимыми те или иные доказательства, рассказали адвокаты Тохтауловой. "Нами подавалось ходатайство, которое суд первой инстанции удовлетворил, - три экспертизы признаны недопустимыми доказательствами. Считаю приговор первой и апелляционной инстанций законным. Тохтаулова добилась возмещения морального вреда не за причинение тяжкого вреда здоровья, а за дефекты в медицинской помощи, в том числе химиотерапии, проведения анализов", - привели слова Кубановой адвокаты.

В октябре 2019 в Ленинский районный суд Ставрополя постановил взыскать с онкодиспансера 1 миллион 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда Тохтауловой. Представители диспансера обжаловали это решение в Ставропольском краевом суде, заседание назначено на 7 апреля.

Медицинские манипуляции проводились несколькими врачами онкодиспансера, пояснила корреспонденту «Кавказского узла» потерпевшая Муслимат Тохтаулова. "Экспертами были разграничены действия этих врачей. Было установлено, что действия ряда врачей нанесли моему здоровью вред средней тяжести, в том числе и операция [...]", - сказала она. По словам Тохтауловой, эксперты признали, что еще одна операция нанесла здоровью тяжкий вред, "уголовное дело было возбуждено в отношении врача-гинеколога Болатчиевой". Она добавила, что попросила в суде отменить оправдательный приговор Фатиме Болатчиевой.

«После операций [...] у меня начались серьезные проблемы со здоровьем. У меня появились астма, аллергия, сердечно-легочная недостаточность, начала кальцинироваться сердечная мышца, утолщается сердечный клапан. Также у меня начались проблемы с легкими, после облучения есть ожоги на сердце и легких. Все это зафиксировано на рентген-снимках. Послеоперационным осложнением стал лимфостаз левой руки. Я получила инвалидность после операций. У меня также появились гипертония и ожирение третьей степени. Произошли серьезные гормональные сбои в организме», – сказала Тохтаулова.

Суд постановил отменить оправдательный приговор Болатчиевой и направил дело на новое рассмотрение в мировой суд Черкесска, рассказала она.

Проведенные пациентке операции влекут за собой множество негативных последствий, сказала корреспонденту «Кавказского узла» врач-гинеколог ставропольской частной клиники Оксана Агапова.

"Это внешние увечья, глубокая психологическая травма", - сказала она. По словам врача, такие операции ведут к множеству проблем, связанных с обменом веществ, также повышается риск возникновения ожирения, сахарного диабета, саркопении (атрофии скелетной мускулатуры, приводящей к постепенной потере мышечной массы и силы, - прим. "Кавказского узла"). После таких операций у пациентки "происходит преждевременная хирургическая менопауза, которая ведет к снижению половых гормонов", - сказала Ашапова. Это хирургическое вмешательство может привести к лимфостазу руки, добавила врач. «Пациент может стать инвалидом пожизненно», - констатировала она.

Напомним, в ноябре 2019 года группа жителей Карачаево-Черкесии, среди которых была и Муслимат Тохтаулова, обратились с открытым письмом к президенту России, заявив о бездействии следственных органов по их делам.