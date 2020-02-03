03 февраля 2020, 20:29

Житель Волгоградской области получил 16 лет колонии за педофилию

Водитель маршрутки в Городище признан виновным в изнасиловании несовершеннолетней и получил 16 лет колонии строгого режима, сообщили в суде. Приговор будет обжалован, анонсировала защита.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 февраля 2019 года водитель маршрутки был арестован по делу об изнасиловании 13-летней школьницы в райцентре Городище, а в марте Волгоградский областной суд освободил его, признав нарушением прав подозреваемого то, что ему не предоставили переводчика. Однако вскоре на водителя маршрутки завели еще одно дело о педофилии, вновь заключили под стражу, и ему не удалось добиться отмены соответствующего решения суда.

Городищенский районный суд признан мужчину виновным по статье о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста (п.«б» ч.4 ст.132 Уголовного кодекса России), сообщила сегодня корреспонденту «Кавказского узла» представитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

"Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 16 лет, с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на год. С осуждённого в пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда в размере 500 тысяч рублей",  - сказала Вальковская.

Адвокат водителя Александр Бутов сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что приговор будет обжалован. «Но приговор нам еще не вручили, поэтому об обстоятельствах я пока сказать не могу», - добавил он.

Представлявшая интересы осужденного адвокат Марианна Лукьяновская ранее сообщила корреспонденту «Кавказского узла», что в период следствия "никаких доказательств биологического контакта" между обвиняемым и потерпевшей не было. «Приговор выносился со слов потерпевшей девочки, которая в судебном заседании не была допрошена, - отметила она. – Было психиатрически-психологическое заключение о том, что девочку не рекомендуется допрашивать в судебном заседании. Есть основания для обжалования приговора».

Примечание:

"Юристы оценили перспективы дела о педофилии в Волгограде", "Суд над депутатами по делу о педофилии не вызвал реакции в астраханской облдуме", "Преступление в Кабардино-Балкарии вскрыло проблему замалчивания изнасилований детей".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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