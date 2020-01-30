30 января 2020, 23:48

Сотрудники детсада в Карачаево-Черкесии отстранены от работы после жалобы родителя

Заведующая, два воспитателя и няня ясельной группы в детсаду Карачаевского района отстранены от работы на время проверки жалобы родителя о насилии над воспитанниками.

Как писал "Кавказский узел", житель села имени Коста Хетагурова разместил 29 января в соцсети записанную на смарт-часы аудиозапись, которая, как он предполагает, зафиксировала факт избиения детей в детсаду. Эту запись он также передал правоохранителям. Следователи начали проверку информации о насилии над детьми. По меньшей мере у шести родителей возникли подозрения, что их двухлетних детей избивают, рассказал житель Карачаевского района.

На аудиозаписи слышны шлепки, слова "Вот тебе, вот тебе" и детский плач. Пользователи Instagram  призвали установить видеокамеры во всех детсадах Карачаево-Черкесии.

После жалобы одного из родителей в соцсетях в детсаду в селе Коста Хетагурова состоялось выездное совещание, рассказала сегодня корреспонденту «Кавказского узла» сотрудница министерства образования и науки Карачаево-Черкесии.

По ее словам, по его итогам было принято решение отстранить от работы заведующую детсадом, двух воспитателей и помощника воспитателя одной из групп на время служебного расследования.

Примечание:

"Следком заинтересовался методами воспитания в детсаду Батайска", "Жители села в Кабардино-Балкарии пожаловались на холод в детсаду", "Жители Нальчика пожаловались на закрытие детсада".

Автор: Ася Капаева; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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