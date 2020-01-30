Сотрудники следственного комитета возле детского сада. Фото: пресс-служба Следственного управления СКР по КЧР

30 января 2020, 15:25

Следователи заинтересовались информацией об избиении детей в Карачаево-Черкесии

Следователи опрашивают сотрудников детского сада, в котором, по версии местных жителей, бьют детей, сообщил Следственный комитет. По меньшей мере у шести родителей возникли подозрения, что их двухлетних детей избивают, рассказал житель Карачаевского района.

Как писал "Кавказский узел", 29 января стало известно, что житель села имени Коста Хетагурова передал правоохранителям сделанную в детском саду аудиозапись, на которой слышны шлепки, слова "Вот тебе, вот тебе" и детский плач.

Пользователи Instagram предположили, что на записи - сцена жестокого обращения с ребенком в детском саду. Они призвали установить видеокамеры во всех детсадах Карачаево-Черкесии.

Следственный отдел по Карачаевску начал проверку информации о том, что в одном из детских садов села имени Косты Хетагурова Карачаевского района "регулярно и систематически применяется насилие в отношении детей", сообщила сегодня пресс-служба республиканского управления СКР.

"На месте работает группа следователей и криминалистов, устанавливаются все детали произошедшего, опрашиваются родители воспитанников, должностные лица", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям и бездействию сотрудников детского сада, заверила пресс-служба управления.

Отец одного из воспитанников ясельной группы в этом детсаду высказал опасение, что его двухлетнего ребенка избивали. Всего, по его словам, такие подозрения возникли у шести родителей.

"У одного ребенка косоглазие, в больнице сказали, что ребенок или ударился, или его ударили. Но на тот момент родители не могли сделать выводы, что ребенка били... Дети в той или иной форме давали понять, что их избивали. Двухлетние дети не говорят целыми фразами, но двумя словами что-то могли объяснить. Два ребенка рассказали более подробно, что их бьют", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель села.

По его словам, с родителями воспитанников уже пообщались сотрудники отдела по делам несовершеннолетних. "Они внимательно отнеслись к нашим жалобам. Для нас решить этот вопрос в административном поле более приемлемо. У нас нет цели добиться уголовного преследования воспитательницы, у которой свои несовершеннолетние дети. Но с этой ситуацией должны разобраться, и обеспечить безопасность наших детей", - сказал он.

Комментариями от управления образования Карачаевского района относительно версии сельчан и проверки Следственного комитета "Кавказский узел" пока не располагает.

Примечание:

"Следком заинтересовался методами воспитания в детсаду Батайска", "Подрядчик обвинен в хищении денег на строительство детсадов в Ингушетии", "Жители Нальчика пожаловались на закрытие детсада".

Автор: Ася Капаева; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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