Житель Карачаево-Черкесии заявил о жестоком обращении с воспитанниками детсада

30 января 2020, 10:27

Воспитатель дошкольного учреждения бьет детей, заявил житель села имени Коста Хетагурова, передавший правоохранителям аудиозапись. Пользователи Instagram призвали установить видеокамеры во всех детсадах Карачаево-Черкесии.

Житель села имени Коста Хетагурова с помощью смарт-часов своего ребенка записал на аудио сцену жестокого обращения с воспитанниками детского сада, говорится в публикации в Instagram-паблике "ЧП Карачаево-Черкесии". Там поясняется, что выражение "Ма сеннге, ма сеннге!", которое на аудиозаписи сопровождает звуки шлепков, означает "Вот тебе, вот тебе". "Ребенка избивали регулярно, но не могли доказать", - указал автор публикации.

За детским плачем на аудиозаписи следует пояснение. Мужской голос указывает, что с материалом ознакомлены сотрудники управления образования и правоохранители. "Районо меня, в принципе, поддерживают. Сотрудники правоохранительных органов тоже приезжали, поддержали", - говорит мужчина, приглашая прийти сегодня на родительское собрание.

Паблик распространил призыв собраться у этого детского сада сегодня во второй половине дня. "Также будут представители администрации. <...> Это не призыв к самосуду. Все будет в рамках правового поля. Просто чем больше будет людей на собрании, тем лучше. Общественный резонанс чтобы был", - сказано в сообщении.

К 10.27 мск 30 января эта публикация, сделанная вечером 29 января, собрала 37,7 тысячи просмотров и 858 комментариев. У сообщества 178 тысяч подписчиков.

Родители призвали вести видеонаблюдение в детсадах

"После этого я не отдам своего ребёнка в садик!" - отреагировала на публикацию пользователь соцсети kamilika1234. Многие другие комментаторы также указали, что не отдают детей в детсады, опасаясь жестокого обращения. "Вот из-за таких и не отдаем в садик уже довольно больших детей", - отметила zurum_uzdenova_elkanova. "Я не знаю, как они с ними там обращаются - именно поэтому не могу отдавать в сад", - написала alenka.2585.

Пользователь соцсети chotchaeva1193 возразила, что "это, скорее, единичный случай". "Наши внуки тоже ходят в этот садик", - заявила она.

"Одна из немногих причин, почему я отдаю детей в частный садик с онлайн-наблюдением", - написала asiya.asi. Комментаторы предложили установить видеонаблюдение и в муниципальных детских садах, причем по всей Карачаево-Черкесии. "Камеры нужно везде установить", - высказалась salpagarova22. "Камеры <...> нужны но по всей республике! <...> Этот родитель смог доказать, а остальные даже не знают ничего", - пояснила fatima83966.

"Во всех садиках КЧР надо поставить видеокамеры, хотя бы в младших группах", - написала _stela__p___. "Надо ставить камеры в садах во всех помещениях и через онлайн-режим следить!" - предложила, в свою очередь, alina_erkenova666. "Надо во всех садиках поставить видеокамеры, чтобы родители в любое время могли наблюдать за своими детьми. Я в шоке от услышанного", - добавила medina_batchaeva_kipkeeva.

К 10.27 мск 30 января на сайте детского сада не появилось реакции на претензии жителя села имени Коста Хетагурова, а на сайте управлений МВД и Следкома по Карачаево-Черкесии - комментариев относительно жалоб на жестокое обращение с детьми.

Публикации в соцсетях помогли наказать сотрудников детсадов

Ранее "Кавказский узел" неоднократно писал о случаях жестокого обращения с детьми в других регионах юга России. Так, в августе 2018 года в соцсетях получило распространение видео со связанными в кроватях воспитанниками частного детсада в Астрахани. Работа детсада была приостановлена, а в октябре 2019 года оба владельца детского сада были приговорены к четырем годам колонии. В январе 2020 года следователи начали проверку информации о применении насилия в отношении воспитанников другого детского сада, в Батайске.

На Кубани в 2019 году произошло сразу два резонансных инцидента. Заведующая краснодарским детсадом Эмма Мильнер была уволена после публикации в соцсетях видео, на котором она унижает ребенка. Сама Мильнер объяснила свой поступок нервным срывом. Увольнением закончилась и публикация в соцсетях видео о том, как воспитательница другого краснодарского детского сада бьет детей на прогулке. Работница детского сада извинилась перед родителями и также объяснила свой поступок нервным срывом.