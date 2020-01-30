Три партии в Нагорном Карабахе объединились для участия в выборах президента

30 января 2020, 22:42

Коалицию, которая поддержит кандидатуру главы МИД Нагорного Карабаха Масиса Маиляна на президентских выборах, создали партии «Завтрашний Арцах», «Идентичность и единство» и Арцахская либеральная партия.

Как писал "Кавказский узел", на заседании Центральной избирательной комиссии Нагорного Карабаха 21 января глава комиссии Србуи Арзуманян объявила дату выборов - 31 марта. В этот же день пройдет голосование на парламентских выборах Нагорного Карабаха.

Особенностью президентской кампании стало первое в истории Нагорного Карабаха выдвижение женщины-кандидата на этот пост – о президентских амбициях заявила общественный деятель из Степанакерта Кристина Балаян. Политологи отмечают, что впервые за всю новейшую историю Нагорного Карабаха итоги голосования нельзя предугадать, хотя у кандидатов без политического бэкграунда, вне зависимости от пола и возраста, шансы на победу минимальны, отмечается в материале "Кавказского узла" "Южный Кавказ - 2019: массовые протесты, территориальные конфликты и влияние Кремля, Анкары и Вашингтона".

В коалицию, которая на президентских выборах в Нагорном Карабахе поддержит Масиса Маиляна, вошли партии «Завтрашний Арцах», «Рамкавар Азатакан Арцаха (Арцахская либеральная партия)» и «Идентичность и единство», сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» лидер партии «Завтрашний Арцах» Тигран Петросян.

По его словам, о создании трехпартийного избирательного блока «Маилян-Новый Арцах» было объявлено 29 января в ходе совместного собрания представителей трех партий. Также Петросян добавил, что Масис Маилян возглавит пропорциональный список альянса в ходе парламентских выборов.

Он добавил, что все три партии объединяет «общая идея без каких-либо амбиций». «Мы объединяющая сила, и мы не разделяем людей на касты или секты, или какие-то группы, как это делают некоторые другие партии», - подчеркнул Тигран Петросян.

По его словам, у всех трех партий схожи партийные программы. «Мы приступили к составлению нашей коалиционной программы. Основой нашей программы является проведение радикальных реформ в Арцахе во всех сферах и по всем отраслям», - отметил Тигран Петросян.

Напомним, о намерении бороться за пост президента Нагорного Карабаха также заявили бывший секретарь Совета безопасности Виталий Баласанян, независимый депутат парламента Руслан Исраелян, бывший госминистр, лидер "Свободной Родины" Араик Арутюнян, председатель парламента Ашот Гулян, руководитель АРФ "Дашнакцутюн" Давид Ишханян, лидер оппозиционной "Единой Армении" Ваан Бадасян и руководитель парламентской оппозиционной партии "Национальное возрождение" Айк Ханумян.