Судья в Нальчике обвинена в крупных хищениях

16 января 2020, 19:00

Нальчанка в статусе мировой судьи похитила у десяти человек деньги и имущество на 4,7 миллиона рублей, заявила Генпрокуратура.

В обвинительном заключении содержится десять эпизодов мошенничества. Деньги и имущество были похищены под предлогом получения в долг, сообщила Генеральная прокуратура России.

Дело направлено в Нальчикский городской суд, говорится в сегодняшней публикации на сайте Генпрокуратуры. По статье о мошенничестве обвиняемой грозит до двух лет заключения.

По версии следствия, обвиняемая совершила мошенничество в 2001-2004 годах, когда работала в Нальчике мировой судьей, передало информацию Генпрокуратуры РИА "Кабардино-Балкария".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце декабря 2019 года Нальчикский городской суд продлил арест бывшему главе "Кабардино-Балкарской топливной компании" "Роснефти" Валерию Карданову, обвиненному в мошенничестве, присвоении или растрате имущества и подделке документов.