16 января 2020, 19:00

Судья в Нальчике обвинена в крупных хищениях

Нальчанка в статусе мировой судьи похитила у десяти человек деньги и имущество на 4,7 миллиона рублей, заявила Генпрокуратура.

В обвинительном заключении содержится десять эпизодов мошенничества. Деньги и имущество были похищены под предлогом получения в долг, сообщила Генеральная прокуратура России.

Дело направлено в Нальчикский городской суд, говорится в сегодняшней публикации на сайте Генпрокуратуры. По статье о мошенничестве обвиняемой грозит до двух лет заключения.

По версии следствия, обвиняемая совершила мошенничество в 2001-2004 годах, когда работала в Нальчике мировой судьей, передало информацию Генпрокуратуры РИА "Кабардино-Балкария".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце декабря 2019 года Нальчикский городской суд продлил арест бывшему главе "Кабардино-Балкарской топливной компании" "Роснефти" Валерию Карданову, обвиненному в мошенничестве, присвоении или растрате имущества и подделке документов. 

Примечание:

"Глава стройкомпании в Кабардино-Балкарии задержан по делу о хищении 32 млн", "Житель Кабардино-Балкарии заподозрен в перепродаже валюты на 460 млн рублей", "Два банкира арестованы в Кабардино-Балкарии по делу о кредитах на 123 миллиона".

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