Решение оштрафовать чеченку за растирание младенца снегом вызвало критику пользователей соцсети

08 декабря 2019, 15:36

В реалиях Чечни мать ребенка, которого ее свекровь растирала снегом, практически не могла этому воспрепятствовать, указали пользователи Instagram после сообщений о том, что мать младенца оштрафована.

Как писал "Кавказский узел", 6 декабря прокуратура Чечни сообщила, что суд признал правонарушением "закаливание" трехмесячного младенца, которого растерла снегом бабушка. Мать ребенка оштрафована на 500 рублей. По чеченским обычаям родители не имеют права перечить бабушкам и дедушкам, обратили внимание местные жители.

Сообщения о том, что мать ребенка оштрафована, были опубликованы 7 декабря в Instagram-сообществах "ЧП/Чечня", hello_grozny и eldit_net, насчитывающих соответственно 87,4 тысячи, 310 тысяч и 157 тысяч подписчиков. Эти публикации набрали к 15.30 мск от 93 до 166 комментариев.

Многие пользователи соцсети указали в комментариях, что мать младенца не имела возможности помешать свекрови. "При чем тут мать? Ее-то наверняка никто и не спросил... Командуют парадом в чеченских семьях бабушки (по отцовской линии) и матери детей слова не дают", - написал, в частности, пользователь iamhappy999.

"В чем мать виновата, если бабушка так сделала. Все же знают обычаи наши, она ничего не скажет свекрови", - подтвердил samaia373.

"К сожалению, все именно так. Хотя, даже по адатам... со снохой считаться надо, а ее семья выше семьи мужа... Однако для некоторых сноха - прислуга, не более. Никаких прав у нее нет ни на что... Штраф полагается не матери, а бабке. Мать там [права] слова не имеет, как будто не знаете чеченских обычаев", - согласился пользователь rimka_tau.

Пользователь salli0607 указала, что "не позволила бы наказывать свою сноху" за свои действия. "Что сноха может сделать в этой ситуации - не позволить вынести на улицу ребенка? Ей тут же укажут на дверь", - написала она. "Можно подумать, бабушка послушала бы маму", - согласилась larisa_10.02.

"Можно подумать, она осмелилась бы сказать что-то [свекрови]. Бабушку надо штрафовать", - написал пользователь shellush_1ash. "Надо было проводить профилактику с бабушкой, а не с матерью... Вы же в курсе, что у нас менталитет не позволяет [снохе] сделать замечание свекрови", - согласился mado__n_95.