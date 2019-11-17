Матч "Волгаря" и махачкалинского "Легиона" завершился массовой дракой

17 ноября 2019, 21:09

Астраханский футбольный клуб "Волгарь" и махачкалинский "Легион Динамо" сыграли вничью в матче первенства России среди команд ПФЛ. После окончания игры члены команд устроили потасовку прямо на поле.

Встреча двух клубов в матче второго дивизиона чемпионата России прошла сегодня днем на стадионе "Центральный" в Астрахани.

Счет открыл игрок хозяев поля Александр Болонин, но уже через несколько минут футболист "Легиона" Юрий Уданян забил ответный гол. На матче присутствовали 1500 зрителей, следует из информации на сайте Профессиональной футбольной лиги.

После финального свистка на поле произошла драка. В ней участвовали футболисты обеих команд. "В стычке приняли участие даже запасные игроки и болельщики, которых пытались разнять сотрудники клубов и стюарды", - пишет издание Sportbox.

Представители "Волгаря" утверждают, что причины драки и зачинщики пока неизвестны. "Случай будет разобран на контрольно-дисциплинарном комитете в Москве, поэтому будут ли последствия, для кого и какие, сказать не можем. Пострадавших, по нашим данным, нет", - цитирует слова представителя клуба ТАСС.

Пресс-служба "Легион-Динамо" сообщила, что несколько игроков махачкалинского клуба пострадали.

"Футбольный клуб «Легион Динамо» осуждает какую-либо агрессию и недисциплинированное поведение и жестко накажет игроков, если их вина будет доказана. Несколько наших футболистов получили побои, и сейчас решается вопрос об их госпитализации", - говорится в сообщении, опубликованном на странице "ФК "Легион" Махачкала" "ВКонтакте".