ЕСПЧ обязал Азербайджан выплатить компенсации 11 активистам

26 сентября 2019, 17:11

Власти Азербайджана по решению Европейского суда должны выплатить 128,5 тысячи евро активистам, осужденным за участие в митинге 2 апреля 2011 года. Адвокаты назвали размеры компенсаций необоснованными и пожаловались на невыплаты расходов за юридические услуги.

Как писал "Кавказский узел", 2 апреля 2011 года полиция пресекла в Баку попытку Гражданского движения за демократию "Общественная палата" провести митинг с требованием демократических реформ, около 200 человек были задержаны, 27 из них приговорены к административным арестам. 14 участников акции протеста 2 апреля были осуждены "за организацию и участие в общественных беспорядках" и приговорены к лишению свободы до трех лет. Amnesty International признала 13 осужденных узниками совести (один из 14 арестованных был приговорен к условному наказанию).

Европейский суд по правам человека сегодня объявил решение по делу «Меджидли и другие против Азербайджана», согласно которому признал неправомерными аресты и тюремные сроки 11 азербайджанских активистов и обязал правительство страны выплатить им компенсации на общую сумму 128,5 тысячи евро (более 9 миллионов рублей), говорится в решении, размещенном на сайте суда.

Дело «Меджидли и другие против Азербайджана» было связано с жалобами на преследования участников митинга, прошедшего в Баку 2 апреля 2011 года. Заявителями выступили Мухаммед Меджидли, Ариф Гаджилы, Турал Аббаслы, Фуад Гахраманлы, Бабек Гасанов, Зульфугар Эйвазов, Эльшан Гасанов, Сахиб Керимов, Ариф Алышлы, Ульви Гулиев и Руфат Гаджибейли, перевел корреспондент «Кавказского узла» решение суда.

Ариф Гаджилы, Турал Аббаслы, Эльшан Гасанов и Ахад Мамедли, члены партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) - Сахиб Керимов, Зульфугар Эйвазов, Мухаммед Меджидли, Ариф Алышлы, Бабек Гасанов, а также беспартийный Ульви Гасанов обвинялись по статье 233 (организация действий, направленных на нарушение общественного порядка, или активное участие в них). Гулиеву и Мамедли также предъявлены обвинения по статье 315.2 УК (сопротивление полиции). Обвинение по статье 233 предъявлено также заместителю председателя ПНФА Фуаду Гахарманлы".

В решение Европейского суда говорится, что 11 заявителей были арестованы сначала в административном порядке, и по истечении срока содержания под стражей им были предъявлены уголовные обвинения. Впоследствии указанные лица были приговорены к тюремным срокам от 1 года до 3 лет лишения свободы.

Европейский суд постановил, что митинг 2 апреля 2011 года не был согласован с местными властями, однако акция носила мирный характер и таким образом заявители подпадали под защиту статьи 11 Европейской конвенции прав человека о свободе мирных собраний. В связи с этим ЕСПЧ признал нарушения прав заявителей по ст.5 (право на свободу и личную неприкосновенность), ст. 6 (право на справедливое разбирательство), ст. 10 (свобода выражения) и ст. 11 (свобода мирных собраний) Конвенции, перевел корреспондент «Кавказского узла» решение суда.

Десяти заявителям Европейский суд назначил компенсации в 10 тысяч евро каждому. Еще по 1500 евро они получат для оплаты услуг юристов, которые вели их дела в ЕСПЧ. Эта компенсация не назначена только Туралу Аббаслы, поскольку его юридический представитель не ставил этот вопрос. Наконец, Мухаммеду Меджидли назначена компенсация на 12,5 тысячи евро и еще 2500 евро на возмещение судебных расходов, говорится в решении суда.

Адвокаты пожаловались на малые суммы компенсаций

Решение Европейского суда подтвердило необоснованность уголовного преследования, сообщила представлявшая интересы двух заявителей юрист Самира Агаева. «Нарушения прав по статьям, которые мы ставили, были признаны ЕСПЧ. Это решение подтвердило необоснованность уголовного преследования заявителей», - рассказала Агаева корреспонденту «Кавказского узла».

По словам юриста, размеры компенсаций заявителям, как и выплаты на возмещение расходов за юридическую помощь, оказались меньше, чем в аналогичных делах в других странах. «По аналогичным делам из других стран размеры компенсаций выше», - отметила Агаева.

С этим мнением согласился и представлявший интересы пяти заявителей адвокат Асабали Мустафаев. «Мои подзащитные длительное время содержались в тюремном заключении, и им назначена компенсация на ту же сумму, что и по другим делам – лицам, отбывавшим кратковременные административные аресты. Я считаю, что заявители заслуживали гораздо больших сумм, ведь они провели в тюрьмах десятки месяцев. Тюремные условия содержания повлияли на их здоровье, все это время их семьи оставались без кормильцев», - сообщил корреспонденту «Кавказского узла» Мустафаев.

По его словам, в Азербайджане имеются проблемы с выплатой правительством компенсаций по решениям Европейского суда.

«Есть задержки в выплатах компенсаций. Но, если заявителям медленно, частями еще выдают деньги, то я как юрист с 2016 года не получил полагающиеся мне средства ни по одному делу. С учетом сегодняшнего решения число выигранных мной дел в ЕСПЧ достигло 148. Еще по 60 делам завершена коммуникация и ожидаются оглашения решений. Еще по 200 - мы ждем начала коммуникации», - уточнил Мустафаев.

Адвокат также отметил, что подал в суд на полпреда Азербайджана Чингиза Аскерова в Европейский суд за отказ отвечать на информационные запросы в связи с невыплатой ему компенсаций. «Суд отказался принять дело в производство. Но это решение мы также обжалуем и доведем до Европейского суда по правам человека. Кроме того, мы обратились в Комитет министров Совета Европы и ЕСПЧ в связи с отказом правительства выплачивать компенсации за адвокатские услуги», - далее отметил Мустафаев.

Компенсации выплачиваются властями Азербайджана с задержками, сообщил один из заявителей по указанному делу, глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов.

«Страсбургский суд фактически подтвердил, что мы были арестованы по сфальсифицированным обвинениям, по политическим мотивам. К сожалению, власти в последние годы затягивают с исполнением решений ЕСПЧ. Денежные компенсации выплачиваются с большими задержками. Кроме того, не принимаются меры общего характера - по искоренению практики произвольных арестов по ложным обвинениям. Симптоматично, что Бабек Гасанов, по заявлению которого сегодня суд объявил решение, и теперь находится под арестом – по другому уголовному обвинению», - рассказал Гасанов корреспонденту «Кавказского узла».

Пятеро активистов ПНФА, в том числе Бабек Гасанов, были признаны виновными 27 февраля. Главу Наримановского райотделения партии Бабека Гасанова суд приговорил к 3 годам. Попытка защиты обжаловать приговор в Апелляционном суде Баку потерпела неудачу.

«Я выигрываю уже третье дело в ЕСПЧ. В производстве суда еще несколько моих заявлений, и я убежден, что они также будут удовлетворены», - сообщил корреспонденту «Кавказского узла» еще один из заявителей, глава партии «Мусават» Ариф Гаджилы.

Полномочный представитель Азербайджана в ЕСПЧ Чингиз Аскеров оказался недоступным для комментариев.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" опубликовал на тематической странице "Преследование активистов". Справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане" размещена в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" .