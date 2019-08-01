ЛГБТ-активистка рассказала о нападении на пикете в Ростове-на-Дону

01 августа 2019, 11:06

Ростовской активистке Анне Дворниченко 31 июля потребовалась помощь врачей после нападения во время пикета в защиту представителей ЛГБТ-сообщества, рассказала сама активистка.

Одиночный пикет активистка Анна Дворниченко провела вечером 31 июля у входа в парк Горького в Ростове-на-Дону. Она вышла с плакатом с надписью "Убита ЛГБТ-активистка Елена Григорьева, остановите убийства на гомо/би/трасфобной почве!".

"Кавказский узел" писал, что тело Елены Григорьевой, которая выступала в том числе в защиту прав представителей ЛГБТ-сообщества, 21 июля было обнаружено в Санкт-Петербурге с ножевыми ранениями и следами удушения.

По словам девушки, пикет продолжался почти час, как и планировалось. Прохожие выказывали знаки одобрения, но в последние минуты пикета к ней подбежал мужчина, брызнул в лицо из баллончика с криком: «Долой Содом и Гоморру» и убежал, пишет сегодня Donnews.ru.

Врачи скорой помощи отвезли девушку в больницу, где ей выписали глазные капли и отпустили домой.

Писать заявление в полицию из-за нападения Анна Дворниченко, по ее словам, опасается. "Я не запомнила этого мужчину. Понимаю, что его вряд ли будут искать, а вот моим пикетом могут заинтересоваться", - приводит ее слова издание.

По словам Дворниченко, ей уже приходилось сталкиваться с непониманием окружающих. "Наше общество слишком нетолерантно, геи, лесбиянки, бисексуалы и трансгендеры не могут открыто говорить об отношениях и при этом не переживать за собственную жизнь. Я знаю об этом на личном примере", - цитирует активистку издание.

Однако ранее угроз в ее адрес не поступало, сказала девушка. "В конце июня студент ЮФУ начал против меня кампанию в вузе и в правых группах в "ВКонтакте". Там появились посты, где меня называли содомиткой из-за того, что я организовала лекцию о трансгендерности", - цитирует Дворниченко Rostovgazeta.ru.

После убийства Елены Григорьевой сразу несколько ЛГБТ-активистов заявили, что им стали чаще угрожать в интернете. Угрозы связывают с сайтом, на котором публикуют персональные данные представителей ЛГБТ-сообщества, сообщило 24 июля издание "Бумага".

"[Сайт] повлиял по большей части не на людей из списка, а на ЛГБТ-сообщество в целом. Я повторюсь: ЛГБТ-активистам угрожают постоянно, некоторые уже привыкли. Но теперь, после убийства, люди больше этого боятся, думают, что это могут быть серьезные угрозы. Я чувствую даже какие-то панические настроения. При этом я не могу сказать, действительно ли стало больше угроз или нет. Но об этом точно стали больше говорить", - привело издание слова члена совета «Российской ЛГБТ-сети» Светланы Захаровой.

Напомним, что 27 июля в Волгограде активист Влад Погорелов на одиночном пикете потребовал защиты жизни и прав представителей ЛГБТ-сообщества. Часть прохожих поддержали пикетчика, а один мужчина выхватил плакат у активиста и выкинул его в урну.