Силовики задержали двоих жителей Дагестана

13 июля 2019, 07:04

Силовики в Хасавюртовском районе за хранение оружия задержали двух мужчин.

Оба мужчины были задержаны в селении Покровское.

При обыске в месте проживания 25-летнего жителя селения обнаружены и изъяты газовый пистолет ПСМ ИЖ-78, переделанный под стрельбу боевыми патронами, с четырьмя патронами, а также граната РГД, сообщило 12 июля со ссылкой на пресс-службу МВД по республике агентство "Интерфакс-Юг".

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов) УК РФ.

Согласно части 1 статьи 222 УК РФ незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов наказываются лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.

"В качестве пособника в совершении данного преступления задержан еще один 25-летний житель того же селения. По имеющимся сведениям, в 2016 году он был осужден Северо-Кавказским окружным военным судом по ч.1 ст. 205 (террористических акт) и ч.1 ст. 282 (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) УК РФ", - цитирует сотрудника пресс-службы ведомства агентство.

Комментариев задержанных и их представителей в связи с сообщением МВД пока не поступало.

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