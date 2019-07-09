Бывший прокурор Мирза Субелиани вышел из тюрьмы

09 июля 2019, 05:59

Бывший высокопоставленный сотрудник Главной прокуратуры Грузии Мирза Субелиани, приговоренный судом в марте 2019 года к лишению свободы по делу о драке, закончившейся гибелью двух школьников, покинул тюрьму.

Как писал "Кавказский узел", суд назначил 4 марта 2019 года бывшему высокопоставленному сотруднику Главной прокуратуры Грузии Мирзе Субелиани год и месяц лишения свободы. Субелиани полностью признал свою вину в том, что не сообщил об убийстве школьников. Адвокат бывшего чиновника счел приговор излишне суровым.

Двое тбилисских подростков умерли 1 декабря 2017 года от полученных в драке ножевых ранений. 1 июня 2018 года двоих несовершеннолетних признали виновными в убийстве, они получили десять с половиной лет и девять лет и девять месяцев колонии соответственно. После этого было возбуждено дело о давлении на свидетелей. На фоне протестов в Тбилиси ушел в отставку главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе. Взятие под стражу Субелиани было одним из требований Зазы Саралидзе, отца убитого школьника, который инициировал массовые протесты в июне 2018 года. Он обвинял Субелиани в том, что он, будучи сотрудником прокуратуры, скрыл детали дела и оказывал покровительство виновным.

Бывший высокопоставленный сотрудник грузинской прокуратуры Мирза Субелиани, который является фигурантом дела об убийстве двух подростков на улице Хорава в центре Тбилиси в декабре 2017 года, покинул пенитенциарное учреждение, сообщает "Новости-Грузия".

Субелиани покинул пенитенциарное учреждение №8 (Глданскую тюрьму) 8 июня, не сделав каких-либо комментариев для СМИ, пишет "Грузия Online".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 14 октября 2018 года телекомпания "Рустави 2" обнародовала выдержки аудиозаписи полуторачасового разговора Субелиани с мажоритарным депутатом парламента Виктором Джапаридзе и бывшим высокопоставленным чиновником министерства по делам вынужденно перемещённых с оккупированных территорий лиц, беженцев и расселению Грузии Давидом Цухишвили. В аудиозаписи Субелиани рассказал, что отбывает срок заключения по делу об убийстве двух подростков по своему желанию, после договоренности с властями. Он заявил, что сделал большое количество записей, свидетельствующих о незаконных действиях правящей партии "Грузинская мечта - Демократическое движение". В разговоре с посетителями он сказал о недовольстве правящей партией, которая не оценила его верность.