Житель Степанакерта объявил голодовку с требованием решить соцпроблемы

08 июля 2019, 22:57

35-летний безработный житель Степанакерта, отец двоих детей Карен Григорян сегодня объявил бессрочную голодовку, требуя встречи с президентом Нагорного Карабаха Бако Саакяном. Целью своей акции он назвал решение ряда социальных проблем.

Карен Григорян начал голодовку в 16.00 по местному времени (15.00 мск) в парке, прилегающем к культурному центру Шарля Азнавура в Степанакерте, передала корреспондент "Кавказского узла".

Григорян заявил, что выступает против трудоустройства по признаку родства или знакомства, лишения инвалидности людей соответствующей категории, недоступности госпрограмм субсидирования жилья по ипотеке для семей беженцев и погибших военных. Также он поставил перед властями ряд вопросов, в том числе о том, почему семьям погибших и раненых военных не предоставляются земельные участки и какая работа проводится для поиска пропавших без вести в ходе военных действий.

"Все мои требования в виде вопросов исходят из моего собственного опыта, а также из жизни моих родных и знакомых. Люди ищут работу и не находят, и я в их числе. Есть люди, которые имеют серьезные проблемы со здоровьем, но им сократили пенсии. Семьи погибших и раненых военных и беженцы обращаются в соответствующие структуры, чтобы получить кусок земли, но администрация общины требует для этого стартовую цену в 500 тысяч драмов (около 1050 долларов). Купить жилье по ипотеке, даже по госпрограмме, они не в состоянии - требуется показать 500 тысяч драмов зарплаты на семью с тремя детьми, а такого дохода ни у кого нет. Я все это сам испытал и считаю, что государство должно быть внимательным к нуждам простых граждан", - заявил Карен Григорян корреспонденту "Кавказского узла".

Он уточнил, что самостоятельно решил пойти на акцию и никого не призывает присоединить к ней. "Конечная цель [акции] - встреча с президентом Бако Саакяном, потому что только он сможет ответить на поставленные мною вопросы. Буду проводить голодовку столько, сколько позволит здоровье", - заявил Григорян.

По состоянию на 22.00 (21.00 мск) никто из представителей власти не встретился с голодающим. Григорян намерен провести ночь на скамейке возле центра имени Шарля Азнавура.