Уголовный кодекс РФ. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

05 июля 2019, 08:39

Дело о нападении на почту в Ингушетии дошло до суда

Расследование вооруженного ограбления почтового отделения в Карабулаке завершено, уголовное дело передано в суд, сообщил 4 июля Следком.

Как писал "Кавказский узел", 8 февраля при ограблении отделения почты в Карабулаке получил ранение сотрудник частной охранной фирмы. Нападавшим удалось скрыться. По данным следователей, было похищено 400 тысяч рублей. К 12 февраля силовики задержали пятерых подозреваемых в нападении на почту. 13 февраля МВД сообщило, что полицейские нашли схрон участников нападения. На тайник с оружием, по данным ведомства, указал один из задержанных.

По версии следствия, 8 февраля обвиняемые, взяв огнестрельное оружие, прибыли к отделению почты в Карабулаке на машине с подложными номерами. Они надели маски, закрывающие лица, и совершили разбойное нападение. В результате один из бойцов группы быстрого реагирования частной охранной организации, прибывший на место, был ранен. Взяв деньги, нападавшие скрылись, проинформировало следственное управление Следственного комитета России по Ингушетии.

"В ходе следственных и оперативно-разыскных мероприятий нападавшие были установлены. Уголовное дело утверждено прокурором и передано в Карабулакский городской суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении, опубликованном 4 июля на сайте ведомства.

Примечание:

"МВД сообщило о задержании грабителей банков на Кубани и в Ростовской области", "11 граждан Грузии задержаны в Греции", "Власти Армении намерены усилить борьбу с финансированием терроризма и отмыванием денег".

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