Журналист из Дагестана рассказал о вызове в полицию Санкт-Петербурга

29 мая 2019, 05:47

Дагестанский журналист Идрис Юсупов сообщил, что после визита в Санкт-Петербург его вызывали по телефону силовики, так как он "состоит на профилактическом учете". В Дагестане профучет продолжает существовать, но заявления по поводу постановки на него подают единицы, сообщил юрист местного отделения ПЦ "Мемориал" Шамиль Магомедов.

Как писал "Кавказский узел", журналист дагестанского издания "Новое дело" Идрис Юсупов неоднократно задерживался за то, что осуществлял видеосъемку рейдовых мероприятий, осуществляемых силовиками возле мечети "Тангим" в Махачкале. В марте в аэропорту Москвы силовики отвели Юсупова на профилактическую беседу. Его расспрашивали о целях визита и интересовались, как долго он планирует пробыть в городе. Проведение "профилактической беседы" сотрудники московской полиции объяснили наличием ориентировки на Юсупова и просьбой "региональных товарищей".

Дагестанский журналист Идрис Юсупов сообщил на своей странице в социальной сети Facebook о том, что его после визита в Санкт-Петербург вызывали местные силовики для беседы.

"Уже после возвращения в Махачкалу из Санкт-Петербурга, где на прошлой неделе был на курсе Social Media Marketing, - звонок из ЦПЭ Санкт-Петербурга: "Вы к нам прилетали, и вы состоите на профилактическом учете по категории "экстремист" - к нам пришла бумага от наших коллег из Дагестана", - написал он 28 мая.

"То ли есть "профучет", то ли его нет, соответствуют или нет действия сотрудников правоохранительных органов федеральному закону "Об основах системы профилактики правонарушений" и собственным приказам с грифами от "ДСП" до "секретно" - те еще вопросы", - при этом отметил он.

Корреспонденту "Кавказского узла" Юсупов сообщил, что ездил в Санкт-Петербург для участия в семинаре по продвижению в социальных сетях и пробыл там пять дней, после чего вернулся в Дагестан. По его словам, он пока не обращался ни в какие инстанции по поводу вызова силовиками Санкт-Петербурга на беседу.

"Не знаю, пока не определился. После разговора с адвокатом решим", - сказал он.

Профучет в Дагестане не отменен

На территории Дагестана профучет продолжает существовать, однако заявление по поводу постановки на него подаются в единичных случаях, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" юрист дагестанского отделения Правозащитного центра "Мемориал" Шамиль Магомедов.

По его словам, суд, как правило, отказывает в снятии с профучета, потому что заявитель не может предоставить доказательства того, что профучет существует.

Самым действенным вариантом является подача коллективного заявления от всех тех, кого поставили на профучет, но лишь немногие заявители, пришедшие в дагестанское отделение Правозащитного центра "Мемориал" для получения консультации, хотят подавать заявление и афишировать свой статус человека, находящегося на учете, сообщил Магомедов.

"Большинство обратившихся по профилактическому учету не хотят судиться с МВД", - отметил он.

По словам юриста, в случае единичных заявлений республиканское МВД ссылается на то, что профучета не существует, однако существует злоупотребления со стороны отдельных представителей силовых структур.

"В каждом конкретном случае преподносится так, что это злоупотребление какого-то сотрудника. Якобы учёта нет, а участковый что-то там придумал", - заявил Магомедов.

На "Кавказском узле" размещена инструкция ПЦ "Мемориал" для людей, которых пытаются поставить на профилактический учет. В марте 2017 года глава МВД по Дагестану сообщил об уничтожении приказов о профучете по категории "экстремист", однако правозащитники заявляют о сохранении практики учета верующих.

При этом он сообщил о смягчении контроля над теми, кто находится на профилактическом учете.

"Забирать людей стали меньше... Когда заявители обращаются, я у них спрашиваю, беспокоит ли как-то профучет, и 90 процентов из них отвечают, что нет», - отметил Шамиль Магомедов.

По его словам, количество обращений граждан по поводу постановки на профилактический учет по сравнению с 2017 годом в разы снизилось, однако тенденция остаётся стабильной. В дагестанское отделение Правозащитного центра "Мемориал" через день обращаются по два-три человека по этому поводу. При этом только единицы оставляют заявления и соглашаются на те действия, которые предусматривает сам процесс снятия с профилактического учета.

"Недавно один заявитель обращался, которого поставили на профучет из-за его активной позиции по одному из уголовных дел, возбужденному в отношении его брата", - рассказал Магомедов.

Правоохранители должны присылать повестки, а не звонить по телефону

Приглашение любого человека в правоохранительные органы по телефону не имеет юридической силы, заявил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Ринат Гамидов.

"Человек имеет право отказаться от посещения любого ведомственного учреждения, если его туда не доставили и не задержали", - пояснил он.

В том случае, если представители правоохранительных органов требуют явиться в полицейский участок или любое другое силовое учреждение, человек имеет право заявить о том, что он может дать объяснение и ответить на вопросы в письменной форме, объяснил Гамидов.

Если же речь идет о допросе, представители правоохранительных органов должны прислать интересующему их человеку повестку на допрос с пояснением, по какому делу человек будет допрашиваться, разъяснил адвокат.

По словам Гамидова, человеку необходимо потребовать повестку с указанием того, в рамках какого дела его допрашивают, кто и куда вызывает, чтобы в последующем была возможность обжаловать данные действия сотрудников силовых структур.

"Алгоритм самостоятельной защиты заключается в том, чтобы получить от представителей силовых структур официальную бумагу о том, что человека вызвали на допрос»,- рассказал Гамидов.