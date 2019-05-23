Аэропорт Платов в Ростове-на-Дону. Фото: Dmitry89 https://ru.wikipedia.org

23 мая 2019, 15:51

Пассажиры в ростовском аэропорту эвакуированы после звонка о бомбе

Сообщении о минировании ростовского аэропорта Платов оказалось ложным, сообщили в МВД. Рейсы не задержаны, персонал работает в штатном режиме, заявили в аэропорту. 

Персонал и пассажиры были эвакуированы из аэропорта Платов в Ростове-на-Дону после сообщения о взрывчатке. Анонимный звонок поступил в полицию сегодня около 10.35 мск. "Проверка была закончена в 12.00 мск, никаких подозрительных предметов обнаружено не было", - цитирует представителя пресс-службы Управления на транспорте МВД по СКФО "Интерфакс". Сотрудники ведомства устанавливают личность звонившего.

Работа аэропорта была приостановлена на несколько минут, после чего Платов заработал в штатном режиме, рейсы осуществляются по расписанию, со ссылкой на пресс-службу аэропорта отмечает "Комсомольская правда".

Согласно информации онлайн-табло, размещенном на сайте аэропорта Платов, задержек на прилет-вылет рейсов на 15.45 мск сегодня нет.

На сайтах ростовского управления МВД и Управления на транспорте МВД по СКФО на 15.45 мск сегодня нет информации об эвакуации людей в аэропорту Платов.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что 20 мая более 2 тысяч человек были эвакуированы после звонков о бомбах в торговых центрах и вокзале в Таганроге.

Примечание:

"Сообщение о бомбе в здании муфтията Дагестана оказалось ложным", "Сообщения о бомбах в торговых центрах на Кубани оказались ложными", "Ученик задержан после звонка о минировании школы в Эльбрусском районе".

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