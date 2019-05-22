Сообщение о бомбе привело к эвакуации людей из мечети в Нальчике

22 мая 2019, 18:01

Силовики проверили информацию о минировании здания мечети в центре Нальчика, угроза оказалась ложной, сообщили в МВД.

О том, что центральную мечеть Нальчика сегодня эвакуировали после анонимного звонка об угрозе взрыва, сообщил источник в силовых структурах.

Он рассказал, что к мечети выехали специалисты экстренных служб, но по итогам проверки ничего опасного найдено не было, передает ТАСС.

Эту же информацию подтвердили в пресс-службе МВД по Кабардино-Балкарии. "Проверка здания завершена, никаких взрывоопасных предметов не обнаружено", - рассказал сотрудник пресс-службы. Он отметил, что доступ в мечеть уже открыт, передает "Интерфакс-Юг".

По словам сотрудника муфтията Кабардино-Балкарии, богослужение во время поступления звонка о минировании мечети на проспекте Шогенцукова не проводилось, отмечает агентство.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 20 мая силовики провели проверку сообщения о минировании здания муфтията Дагестана в Махачкале, оно оказалось ложным. 18 мая проверка информации о бомбе прошла в центральной джума-мечети Махачкалы, угроза взрыва также не подтвердилась. 14 мая в Нальчике из-за ложных сообщений о бомбах были эвакуированы учащиеся и педагоги трех школ.