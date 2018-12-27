Хусею Бабаеву предъявлено обвинение в убийстве

27 декабря 2018, 16:30

Бывший депутат парламента Кабардино-Балкарии Хусей Бабаев в ответ на обвинения следствия заявил о невиновности в убийстве Артура Закаева и хранении наркотиков, сообщил сегодня его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", бывший депутат, предприниматель Хусей Бабаев задержан по делу об убийстве в 2005 году главы села Хасанья Артура Зокаева. Нальчикский горсуд постановил заключить Бабаева под стражу на два месяца, сообщила 24 декабря его адвокат. Помимо причастности к убийству, Бабаев заподозрен в хранении наркотиков, изъятых у него, по версии правоохранителей, во время задержания.

Артур Зокаев был убит в ночь на 15 мая 2005 года из автомата у ворот своего дома в поселке Хасанья, куда его вызвали неизвестные. В 2007 году прокуратура Кабардино-Балкарии, комментируя ход расследования дела, сообщила, что Зокаев был противником религиозного экстремизма и осуждал идеи "ваххабизма".

26 декабря Хусею Бабаеву предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч.2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотиков).

Бабаев отказался признать себя виновным, заявив, что к убийству Артура Зокаева никакого отношения не имеет, а наркотики ему были подброшены. От дачи показаний он отказался, воспользовавшись статьей 51 Конституции России, сообщил адвокат Бабаева на условиях анонимности.

Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, говорится в ст. 51 Конституции России, полный текст которой размещен на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты".

Родственники рассказали о карьере Бабаева

По словам сестры Бабаева Тамары, ее брат по образованию юрист, работал в коммерческих структурах, а в 1994 году был назначен главой администрации селения Белая Речка.

С 2003 года Бабаев дважды избирался депутатом парламента Кабардино-Балкарии, где занимал должность зампредседателя комитета по культуре, спорту, туризму, а также сопредседателя комитета по межнациональным отношениям.

В 2009 году Бабаев сложил с себя полномочия депутата, а в последнее время жил в Москве, там же обучались его дети. В столице, по словам родственников, Хусей Бабаев работал помощником депутата Госдумы.

Семья владеет вещевым рынком «Стрелка», которым управляет сестра Бабаева. У самого Хусея Бабаева на территории рынка есть в собственности помещения, которые он сдает в аренду под магазины, рассказала его сестра, затруднившись уточнить, является ли Хусей Бабаев владельцем каких-либо земельных участков.