Суд арестовал Хусея Бабаева на два месяца

25 декабря 2018, 02:59

Бывшему депутату парламента Кабардино-Балкарии, предпринимателю Хусею Бабаеву, подозреваемому в убийстве главы администрации селения Хасанья Артура Зокаева, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Бабаеву вменяется также незаконное хранение наркотических веществ. Защита обжаловала арест и меру пресечения в Верховный суд республики.

Как писал "Кавказский узел", Хусей Бабаев был задержан по делу об убийстве в 2005 году главы села Хасанья Артура Зокаева. 22 декабря Нальчикский городской суд избирал ему меру пресечения, к зданию суда пришли около ста человек, чтобы поддержать Бабаева.

Артур Зокаев был убит в ночь на 15 мая 2005 года у ворот собственного дома в поселке Хасанья, куда его вызвали ночью неизвестные лица. Его прямо во дворе расстреляли из автомата. В 2007 году прокуратура республики, комментируя ход расследования дела, сообщила, что Зокаев был противником религиозного экстремизма и осуждал идеи "ваххабизма".

Нальчикский городской суд избрал Хусею Бабаеву меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, сообщила 24 декабря корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Бабаева на условиях анонимности.

По словам адвоката, показания против Бабаева дал засекреченный свидетель, который заявил, что видел, как Бабаев и второй подозреваемый убили Зокаева.

Второй подозреваемый в убийстве Зокаева находится за пределами России, говорится в сообщении на сайте Следственного управления Следственного комитета России по Кабардино-Балкарии.

Защита считает, что арест Бабаева является незаконным и необоснованным, и обжаловала его в Верховный суд республики.

«При избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в постановлении судьи должны быть указаны конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых судья принял такое решение. Такими обстоятельствами не могут являться данные, не проверенные в ходе судебного заседания», - говорится в апелляционной жалобе (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").

В жалобе говорится, что, согласно Постановлению Пленума Верховного Суда "О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога" и части 1 статьи 108 УПК РФ ("Заключение под стражу"), суд обязан в каждом случае обсуждать "возможность применения в отношении лица иной, более мягкой меры пресечения".

"В нарушение указанного положения закона суд в постановлении в никак не мотивировал невозможность применения иной, более мягкой, меры пресечения (домашний арест, залог, подписка о невыезде)",- указывается в жалобе.

По мнению защиты, выводы суда о том, что Бабаев может оказать давление на свидетелей, либо скрыться от предварительного следствия носят характер предположений.

Кроме того, в жалобе отмечается, что суд не учел, что Бабаев страдает целым рядом хронических заболеваний, хотя были представлены медицинские документы. Защита считает также, что судом не была должным образом проверена обоснованность подозрения в причастности Бабаева к преступлениям, в которых он обвиняется.

По словам адвоката, органами предварительного следствия Бабаеву вменяется совершение двух преступлений, в частности, убийство Артура Зокаева и незаконное хранение наркотических средств.

Адвокат отметила, что причастность Бабаева к первому преступлению подтверждается протоколом допроса свидетеля, выступающего под псевдонимом Петров П.А.

"При этом органами предварительного следствия следственным путем не проверены показания данного свидетеля, а также не проверена версия "личностных неприязненных отношений между свидетелем Петровым Х.Х. и Бабаевым Х.Х.", что может свидетельствовать о необъективности таких показаний", - говорится в жалобе.

Также Бабаеву вменяется преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение и использование в личных целях наркотического вещества в крупном размере). Наркотики, по версии следствия, были изъяты при задержании Бабаева в ходе личного досмотра.

"Проигнорированы органами предварительного следствия и оставлены без внимания судом утверждения Бабаева о том, что в ходе осмотра места происшествия 20 декабря 2018 года изъятое наркотическое средство - героин массой 18,15 г. ему подброшено сотрудниками правоохранительных органов", - говорится в жалобе.

Кроме того, защита отмечает, что факт личного употребления Бабаевым наркотических веществ ничем не подтвержден, а наркологическая экспертиза в отношении подзащитного не назначена.

Комментариям сторон процесса относительно жалобы защиты Бабаева "Кавказский узел" пока не располагает.