Гасангусейнов вышел на пикет в Махачкале

20 декабря 2018, 12:09

Сегодня отец убитых пастухов Муртазали Гасангусейнов начал акцию протеста в Махачкале с требованием расследовать убийство его сыновей и разрешить провести митинг, сообщили пользователи соцсетей.

Как писал "Кавказский узел", 12 декабря в Махачкале Муртазали Гасангусейнов также вышел на пикет, чтобы привлечь внимание к делу об убийстве его сыновей. Акция завершилась приемом в мэрии, где, по данным представителя Гасангусейнова Джамбулата Гасанова, и.о. главы города выступил гарантом согласования акции. Однако 19 декабря стало известно, что Минюст шестой раз не согласовал митинг в поддержку Гасангусейновых.

23 августа 2016 года в Шамильском районе были убиты 17-летний и 19-летний сыновья Муртазали Гасангусейнова из села Гоор-Хиндах. Изначально силовики объявили убитых братьев боевиками, заявив, что юноши открыли по ним огонь из автоматов, говорится в статье "Убийство чабанов в Дагестане", подготовленной "Кавказским узлом". Родителям убитых чабанов удалось добиться передачи дела об убийстве сыновей в центральный аппарат СК России, однако 12 декабря Муртазали Гасангусейнов пожаловался, что ему ничего не известно о том, как ведется следствие после этого.

"В Махачкале на площади перед Белым домом проходит одиночный пикет Муртазали Гасангусейнов с требованием расследовать убийство его сыновей и разрешить провести митинг", - говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале "Спросите у Расула".

О том, что Муртазали Гасангусейнов стоит под дождем, написал в своем аккаунте пользователь соцсети Facebook Константин Гусев.

"Махачкала. Утро. Дождь. Ветер. Слякоть. У здания парламента Дагестана стоит Муртазали Гасангусейнов с портретом своих убитых сыновей. Он хочет узнать, почему запретили митинг (...) К зданию подъезжают дорогие иномарки и из них выходят народные избранники. Они не обращают на старика никакого внимания и проходят в здание по своим важным делам", - отметил он.

По словам Гусева, и.о. главы Махачкалы также постарался не встречаться с отцом убитых пастухов, при этом рядом находятся "полицейские в бронежилетах с автоматами".

По данным на 12.00 мск 20 декабря, на сайте мэрии Махачкалы нет комментариев по поводу пикета Муртазали Гасангусейнова.