HRW: ситуация с защитой прав человека в Азербайджане ухудшилась

22 января 2018, 03:54

Правительство Азербайджана активизировало борьбу с критиками власти, говорится в ежегодном докладе Human Rights Watch, посвященном защите прав человека в мире. США, Евросоюзу и международным организациям пора переходить от слов к конкретным действиям, лишь тогда ситуацию с защитой прав человека можно будет исправить, считают опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские правозащитники.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала Всемирный доклад, посвященный анализу ситуации с правами человека более чем в 90 странах.

Подъем популистских настроений успешно купируется там, где находятся политики, готовые дать отпор демонизации меньшинств, посягательствам на права и свободы и подрыву демократических институтов, пишет в своем вступительном эссе исполнительный директор Human Rights Watch Кеннет Рот.

При этом он отмечает, что авторитарные популисты празднуют победу в странах, где ведущие политические силы капитулируют перед лозунгами ненависти и исключительности.

Правительство Азербайджана в 2017 году активизировало борьбу с критиками властей, суды приговорили не менее 25 журналистов, политических и молодежных активистов к длительным срокам лишения свободы в ходе политически мотивированных, несправедливых судебных процессов, говорится в части опубликованного 18 января доклада, касающейся Азербайджана.

Еще десятки были подвергнуты кратковременным задержаниям или находятся под уголовным расследованием, подвергаются преследованиям и запретам на поездки или бежали страны. «Драконовские законы» и положения препятствуют работе независимых групп. В тюрьмах сохраняется практика пыток и жестокого обращения. В насильственной кампании полиция арестовала и жестоко обращалась с десятками геев и транссексуалов.

«После нескольких лет тщательной проверки и нескольких предупреждений Инициатива прозрачности в добывающих отраслях (ИПДО) - международная коалиция, способствующая лучшему управлению в богатых ресурсами странах - приостановила членство Азербайджана в структуре из-за отказа снять ограничения на деятельность групп гражданского общества», - отмечается в исследовании.

"Кавказский узел" информировал, что в июне 2003 года президент Азербайджана Ильхам Алиев на конференции ИПДО объявил о решении страны войти в эту структуру. Однако в апреле 2015 года статус Азербайджана в ИПДО был снижен с "постоянного члена" до уровня "страны-кандидата" из-за недостаточного влияния гражданского общества на процессы в нефтедобыче. На заседании в Астане 24 – 26 октября 2016 года правительству Азербайджана было предоставлено шесть месяцев для реализации программы по обеспечению соответствия страны стандартам ИПДО. В марте 2017 года власти Азербайджана заявили о выходе страны из ИПДО.

Власти продолжали использовать различные уголовные и административные обвинения, чтобы заглушить голоса критиков, говорится в докладе правозащитной организации. В качестве примера, в частности, приводится приговор богослову Талеху Багирзаде и еще 17 осужденным по "нардаранскому делу".

Талех Багирзаде и его сторонники признаны организаторами беспорядков в Нардаране, которые начались после проведенной 26 ноября 2015 года спецоперации силовиков и завершились убийствами семи человек. Подсудимые, заявлявшие ранее о пытках со стороны силовиков, не признали вину. Азербайджанские правозащитники назвали фигурантов "Нардаранского дела" политзаключенными.

Также в январе бакинский суд осудил молодежного активиста, 31-летнего Эльгиза Гахраманова на пять с половиной лет в тюрьме по сфабрикованному обвинении в связи с наркотиками, говорится в докладе.

Упоминается в докладе и приговоры трем членам оппозиционной Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Фаигу Амирову, Фуаду Ахмедли и Фуаду Гахраманлы.

Финансовый директор газеты "Азадлыг" и помощник председателя партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Фаиг Амиров 24 июля 2017 года был признан виновным в разжигании межрелигиозной вражды и уклонении от уплаты налогов. Ему было назначено три года и три месяца лишения свободы с уплатой штрафа. Руководитель хатаинского отделения молодежного комитета ПНФА Фуад Ахмедли был обвинен в распространении личных данных абонентов сотовой компании, в которой работал. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы. Заместитель председателя ПНФА Фуад Гахраманлы был задержан в 2015 году и обвинен в подстрекательстве к религиозной экстремистской деятельности жителей поселка Нардаран. Его приговорили к десяти годам лишения свободы.

"В мае власти арестовали заместителя председателя ПНФА Гезяль Байрамлы на границе с Грузией и обвинили ее в контрабанде", - говорится в докладе..

Human Rights Watch отмечает, что в тюрьмах остаются "десятки журналистов и активистов, осужденных в ходе политически мотивированных судебных процессов". Упоминаются лидер оппозиционного движения ReAl Ильгар Мамедов, журналисты Сеймур Хази и Ниджат Алиев, активисты Илькин Рустемзаде, Байрам Мамедов и Мурад Адилов, оппозиционные политики Мамед Ибрагим и Асиф Юсифли.

"Власти преследовали родственников активистов, проживающих в изгнании", - отмечают авторы доклада. В качестве примера приводится задержание родственников видеоблогера и активиста Ордухана Темирхана.

В феврале 2017 года полиция задержала 12 родственников, в том числе двухлетнюю племянницу Ордухана Темирхана, видеоблогера и активиста социальных сетей, проживающих в Нидерландах. На следующий день власти освободили всех, за исключением старшего брата Темирхана и взрослого племянника, которые были приговорены к 30-дневному аресту по обвинению в неподчинении полиции.

"В октябре парламент (Азербайджана) принял поправки, запрещающие адвокатам, не входящим в коллегию адвокатов, выступать в качестве защитников в судах", - говорится в докладе.

Авторы доклада заявляют, что "власти продолжали использовать фиктивные налоговые и другие уголовные обвинения для арестов критически настроенных журналистов и блогеров, по меньшей мере, десять человек остаются в тюрьме".

В марте суд приговорил Мехмана Гусейнова, видного журналиста и блогера, к двум годам тюремного заключения за оскорбление сотрудников полиции, отмечается в докладе.

Отдельно авторы доклада заявляют о преследованиях людей в связи с их сексуальной ориентацией и гендерной самоидентификацией.

"В сентябре власти задержали десятки людей, которые, предположительно, были гомосексуалистами или бисексуалами, а также трансгендерными женщинами по необоснованном обвинениям в неподчинении полиции. Полиция жестоко обращалась со многими из них. После несправедливых судебных разбирательств они либо были приговорены к задержанию на срок до 30 дней, либо освобождены после того, как заплатили штрафы", - говорится в докладе.

Власти США, Евросоюза и международные партнеры не смогли повлиять на Азербайджан

Авторы доклада отмечают, что США, Евросоюз и другие международные партнеры Азербайджана продолжали критиковать Баку, но не смогли эффективно повлиять на ситуацию с правами человека.

"ЕС не смог добиться освобождения журналистов и активистов, незаконно арестованных и положить конец давлению на НПО", - отмечается в документе.

"B октябре Комитет министров Совета Европы принял беспрецедентное решение о процедуре против Азербайджана за невыполнение решения Европейского суда по делу Ильгара Мамедова. Также в октябре Парламентская ассамблея Совета Европы приняла две резолюции, призвав Азербайджан прекратить беспрестанное преследование критиков", - пишут авторы доклада.

Ильгар Мамедов в марте 2014 года был приговорен к семи годам заключения по обвинению в организации протестов жителей города Исмаиллы. Беспорядки в Исмаиллы произошли 23 января 2013 года, после ДТП с участием владельца местного элитного отеля. Всего по делу о беспорядках проходили 18 человек. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликован материал о беспорядках в Исмаиллы. В декабре 2017 года Комитет министров Совета Европы инициировал разбирательство против Азербайджана в связи с тем, что страна не исполнила решение Страсбургского суда по делу Мамедова. Его защитником в ЕСПЧ стал британский адвокат Джереми Макбрайд.

Тотальные атаки на свободу слова продолжаются

Азербайджан - среди мировых лидеров по числу осужденных журналистов, заявил корреспонденту "Кавказского узла" глава Общественного альянса «Азербайджан без политзаключенных» Огтай Гюльалыев.

По его словам, из 161 политзаключенного, около 15 - журналисты и блогеры. Кроме того, на территории Азербайджана заблокировано до 30 сайтов.

Обновленный список политзаключенных опубликовал азербайджанский Центр защиты политзаключенных 15 января. В него включен 161 человек.

"Все это показывает, что в Азербайджане нет свободы медиа, и тотальные атаки на свободу слова продолжаются. Bсе это управляется из администрации президента и близких к ней структур и лиц», - отметил Гюльалыев.

По его словам, «международные организации периодически отмечают нарушение прав человека в Азербайджане, констатируют неуважение к демократическим ценностям, преследования людей из-за их политических взглядов, призывая положить этому конец».

"Но этого мало, полагаю, что нужно использовать более действенные средства. К примеру, похищение в Тбилиси журналиста Афгана Мухтарлы отмечали Госдеп США, Европарламент и другие авторитетные структуры. Однако если похищение журналиста осуществляется на уровне госструктур, то неправильно ограничиваться только заявлениями. Считаю, что должны быть приняты серьезные меры и санкции в отношении тех, кто причастен к похищению Мухтарлы и санкционировал его арест. Считаю, что международные организации должны более адекватно реагировать на происходящие в Азербайджане процессы - аресты и репрессии", - заявил Гюльалыев.

Уехавший в Грузию в 2014 году журналист Афган Мухтарлы был 30 мая 2017 года похищен в Тбилиси и доставлен в Баку, где ему предъявили обвинения по трем статьям Уголовного кодекса Азербайджана. Amnesty International признала Мухтарлы "узником совести", а Европейский суд по правам человека присвоил его делу приоритетный статус. 12 января суд в Азербайджане приговорил Афгана Мухтарлы к шести годам лишения свободы по обвинению в незаконном переходе границы, контрабанде и сопротивлении представителю власти с применением насилия. В защиту журналиста выступили власти США, Евросоюз и представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир.

Нужно переходить к конкретным шагам для исправления ситуации с правами человека

США и Евросоюз должны перейти от риторики и увещеваний к конкретным шагам для исправления ситуации с правами человека, считает генеральный директор Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) Эмин Гусейнов.

«Должны быть приняты адресные санкции против нарушителей прав человека. На первом этапе могут быть визовые и иные санкции, вплоть до замораживания счетов и имущества за рубежом, против следователей, судей, прокуроров причастных к незаконным арестам, полицейским чинам и работникам пенитенциарной системы, замешанным в пытках над заключенными. Если это не возымеет действия, то круг лиц, подпадающих под санкции, должен быть расширен», - сказал Гусейнов.

Он напомнил, что в конгресс США уже представлены несколько законопроектов, предусматривающих санкции против нарушителей прав человека.

«От имени коалиции международных правозащитных организаций уже предложены введение санкции против группы лиц в разных странах. В этом списке на первом месте шеф полиции Баку Миргафар Сеидов. Кроме того, конгрессмены Кристофер Смит и Джим Макговерн представили законопроект, предусматривающий санкции против нарушителей прав человека в Азербайджане. Они призвали правительство США распространить "Глобальный акт Магнитского" на причастных к репрессиям против критиков власти чиновников. Ранее от имени Хельсинкской комиссии США в Конгресс был представлен законопроект Акт поддержки для демократии в Азербайджане. Он вновь может быть актуализирован», - сказал Гусейнов.

При этом он указал, что на фоне "икорного" скандала парламент Азербайджана вынужден был исключить из делегации в ПАСЕ двух фигурантов этой истории Эльхана Сулейманова и Муслима Мамедова.

Расследование "Икорная дипломатия–2" под названием "Европейское болото: прокуроры, коррупция и Совет Европы" о практике подкупа азербайджанскими политиками депутатов ПАСЕ с целью принятия выгодных для официального Баку решений было опубликовано на сайте European Stability Initiative (ESI) 17 декабря 2016 года. Согласно опубликованному докладу ESI, согласившись сотрудничать со следствием, Волонте назвал имена многих европейских политиков, которые небескорыстно лоббировали интересы властей Азербайджана. На допросах он подтвердил, что на его счета поступали деньги из Азербайджана, которые, по мнению ESI, пошли на подкуп депутатов из Италии и других стран Европы. Эти депутаты голосовали против резолюций и докладов ПАСЕ, осуждающих нарушения прав человека в Азербайджане, заявляет ESI. В апреле 2017 года бюро ПАСЕ выразило вотум недоверия главе ассамблеи Педро Аграмунту. Ему запрещено совершать официальные поездки, участвовать во встречах и делать публичные заявления на фоне его поездки в Сирию и связанного с Азербайджаном "икорного" скандала. В начале января парламент Азербайджан заменил трех из 12 членов делегации Азербайджана в ПАСЕ, в том числе Эльхана Сулейманова и Муслима Мамедова. Однако это было мотивировано «текущей ротацией».

На мнению Гусейнова, международные финансовые институты также должны увязывать предоставление кредитов для финансирования энергетических проектов Азербайджана с улучшением ситуации с правами человека.

«Если международное сообщество будет последовательным и принципиальным, ситуацию с правами человека в Азербайджане можно выправить», - считает Гусейнов.

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов критически оценивает позицию международных структур.

«Одними призывами невозможно добиться результатов. Международные структуры должны поставить конкретные условия и сроки для освобождения политзаключенных. Правительство должно знать, что ценой игнорирования обязательств в области прав человека станут санкции», - заявил он.

Комментариев представителей властей Азербайджана в связи с публикацией доклада правозащитников пока не поступало. Ранее власти страны отвергали утверждения о преследовании граждан по политическим мотивам.

Со случаями преследования активистов в регионах Кавказа можно ознакомиться на специальной тематической странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Кроме того, в разделе "Справочник" можно прочитать статью "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".