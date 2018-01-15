Участники акции в поддержку Афгана Мухтарлы держат плакаты с его портретом. Тбилиси, май 2017 г. Фото: REUTERS/David Mdzinarishvili

15 января 2018, 06:46

Евросоюз осудил приговор Афгану Мухтарлы

Европейская служба внешних связей потребовала расследовать похищение и судебное преследование азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы.

Как писал "Кавказский узел", 12 января суд в Азербайджане приговорил Афгана Мухтарлы к шести годам лишения свободы по обвинению в незаконном переходе границы, контрабанде и сопротивлении представителю власти с применением насилия. В защиту журналиста выступили власти США и представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир.

Приговор журналисту Афгану Мухтарлы вызывает серьезные вопросы по поводу уважения основных прав человека, в частности свободы выражения мнения и средств массовой информации, а также соответствующей правовой процедуры в Азербайджане, говорится в заявлении официального представителя Европейской службы внешних связей (European union external action), опубликованном на сайте ведомства 14 января.

В заявлении отмечается, что "предполагаемое похищение", а также арест и судебное преследование Мухтарлы требуют серьезного расследования. Кроме того, Брюссель призвал власти Азербайджана рассмотреть "все случаи лишения свободы, связанные с осуществлением основных прав человека" и освободить всех заключенных, которые лишены свободы в нарушение этих прав.

Европейская служба внешних связей (EEAS) - орган, представляющий собой дипломатическую службу Евросоюза. Орган оказывает помощь Верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности в осуществлении общей внешней политики, сообщается на русскоязычном сайте службы.

Напомним также, что уехавший в Грузию в 2014 году Афган Мухтарлы был 30 мая 2017 года похищен в Тбилиси и доставлен в Баку, где ему предъявили обвинения по трем статьям Уголовного кодекса Азербайджана. Мухтарлы вину отрицает и заявляет о преследовании по политическим мотивам. Amnesty International признала Мухтарлы "узником совести", а Европейский суд по правам человека присвоил его делу приоритетный статус.

Со случаями преследования активистов в регионах Кавказа можно ознакомиться на специальной тематической странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Кроме того, в разделе "Справочник" можно прочитать статью "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Примечание:

"Суд не отпустил Мухтарлы на поминки родственников", "Свидетели по делу Мухтарлы дали противоречивые показания", "Акции в поддержку политзаключенных в Азербайджане прошли во Франции и Германии".

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