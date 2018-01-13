13 января 2018, 22:16

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ осудил приговор Мухтарлы

Приговор журналисту Афгану Мухтарлы основан на ложных обвинениях и направлен против свободы СМИ, заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Арлем Дезир. Официальный Баку считает критику представителя ОБСЕ предвзятой.

Как писал "Кавказский узел", 12 января суд в Азербайджане приговорил Мухтарлы к шести годам лишения свободы по обвинению в незаконном переходе границы, контрабанде и сопротивлении представителю власти с применением насилия. Защита журналиста назвала приговор политическим заказом и сообщила, что намерена его обжаловать. Организация "Репортеры без границ" заявила, что приговор Мухтарлы является страшным сигналом другим азербайджанским журналистам в эмиграции.

30 мая 2017 года Мухтарлы, уехавший в Грузию в 2014 году, был похищен в Тбилиси и доставлен в Баку, где ему предъявили обвинения по трем статьям УК Азербайджана. Мухтарлы заявил о своей невиновности и преследовании по политическим мотивам. Международная правозащитная организация Amnesty International признала Мухтарлы "узником совести", а ЕСПЧ присвоил его делу приоритетный статус.

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир выступил со специальным заявлением по поводу приговора журналисту Афгану Мухтарлы.

"Приговор, основанный на ложных обвинениях журналисту-расследователю, является явной атакой на свободу СМИ", - говорится в заявлении Дезира, поступившем корреспонденту "Кавказского узла" из пресс-службы ОБСЕ в Вене.

Он выразил надежду, что "этот вердикт будет отменен в ходе апелляции". В сообщении отмечается, что ранее Дезир призывал власти отказаться от всех обвинений против Мухтарлы и уважать его право на свободу выражения. Дезир также напомнил, что расследование властей Грузии еще не завершено, говорится в сообщении ОБСЕ.

Однако официальный Баку отверг критику, прозвучавшую в заявлении Дезира. Помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов счел это заявление предвзятым.

"В развитых европейских странах в отношении журналистов допускаются невыносимые вещи, их деятельность ограничивается, они подвергаются аресту, самыми жесткими методами пресекается право людей на свободное волеизъявление. Однако, к сожалению, подобные факты не привлекают внимания ни международных журналистских организаций, ни ОБСЕ. Учитывая все это, считаю, что Арлем Дезир и солидарные с ним заинтересованные круги должны занимать более сбалансированную и объективную позицию, не допускать тенденциозного подхода в отношении Азербайджана", - цитирует Гасанова государственное информационное агентство "Азертадж".

Как утверждает Гасанов, "в Азербайджане обеспечена свобода слова и информации, сформирована регулирующая данную сферу законодательная база, соответствующая международным стандартам, свободно функционируют сотни средств массовой информации, 82 процента населения имеют доступ к интернету".

Напомним, Госдепартамент США выразил обеспокоенность в связи с вынесением приговора Афгану Мухтарлы и призвал Азербайджан освободить журналиста.

Случаи преследования активистов в регионах Кавказа освещаются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" подготовлена также статья "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"