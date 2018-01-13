Афган Мухтарлы. Фото: фрагмент листовки участников акции в защиту азербайджанского журналиста https://www.irfs.org/wp-content/uploads/2017/05/afgan-mukhtarli.jpg

13 января 2018, 06:32

США призвали Азербайджан освободить Мухтарлы

Госдепартамент США выразил обеспокоенность в связи с вынесением приговора Афгану Мухтарлы и призвал Азербайджан освободить журналиста.

Как информировал "Кавказский узел", 12 января суд в Азербайджане приговорил Мухтарлы к шести годам лишения свободы по обвинению в незаконном переходе границы, контрабанде и сопротивлении представителю власти с применением насилия. Защита журналиста назвала приговор политическим заказом и заявила, что намерена его обжаловать. Организация "Репортеры без границ" заявила, что приговор Мухтарлы является страшным сигналом другим азербайджанским журналистам в эмиграции.

30 мая 2017 года Мухтарлы, уехавший в Грузию в 2014 году, был похищен в Тбилиси и доставлен в Баку, где ему предъявили обвинения по трем статьям УК Азербайджана. Мухтарлы заявил о своей невиновности и преследовании по политическим мотивам. Международная правозащитная организация Amnesty International признала Мухтарлы "узником совести", а ЕСПЧ присвоил его делу приоритетный статус.

"Соединенные Штаты обеспокоены тем, что 12 января азербайджанский журналист Афган Мухтарлы был приговорен к шестилетнему тюремному заключению,... призывают правительство Азербайджана освободить господина Мухтарлы и всех тех, кого посадили в тюрьму за реализацию своих основных свобод", - цитирует сегодня заявление Госдепартамента США РИА "Новости".

Скриншот сообщения в аккаунте Хизер Науэрт в TwitterВашингтон считает приговор политически мотивированным, отмечается в заявлении.

Представитель Госдепартамента Хизер Науэрт заявила, что США продолжают следить за расследованием в Грузии сообщения о похищении Афгана Мухтарлы.

"Мы продолжаем следить за грузинским расследованием сообщения о похищении и вновь призываем, чтобы оно было полным, прозрачным и оперативным", - написала Науэрт сегодня в 2.52 мск в своем официальном аккаунте в Twitter.

"Кавказский узел" также писал, что Европарламент 15 июня 2017 года принял резолюцию, в которой призвал грузинские власти оперативно расследовать похищение в Тбилиси азербайджанского журналиста Мухтарлы, а власти Азербайджана - освободить его. В резолюции особо отмечалось, что власти Грузии ответственны за защиту проживающих на ее территории граждан других государств и соискателей политического убежища.

Случаи преследования активистов в регионах Кавказа освещаются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" подготовлена также статья "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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