29 декабря 2017, 01:18

Свидетели по делу Мухтарлы дали противоречивые показания

Свидетели обвинения в суде по делу Афгана Мухтарлы назвали разные места первого допроса азербайджанского журналиста после его ареста, а также высказали противоположные позиции о наличии у него травм.

Как информировал "Кавказский узел", 30 мая журналист Афган Мухтарлы, уехавший в Грузию в 2014 году, сообщил, что похищен и доставлен в Баку. Ему предъявлено обвинение в нарушении границы, контрабанде и сопротивлении пограничнику. 14 декабря в суде оглашение обвинения Мухтарлы прошло без представителей прессы. Подсудимый не признал вину и заявил о политической мотивации дела.

Европарламент призвал власти Грузии оперативно расследовать похищение Мухтарлы, а власти Азербайджана - освободить его. Международная правозащитная организация Amnesty International признала журналиста "узником совести". ЕСПЧ присвоил делу Афгана Мухтарлы приоритетный статус.

28 декабря в провинциальном Балакенском районном суде в 410 километрах северо-западнее Баку продолжились слушания дела в отношении Мухтарлы. На заседание не были допущены журналисты, в связи с чем подсудимый и его защитники выразили протест, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат журналиста Немат Керимли.

«Афган был эмоционален в связи с недопуском журналистов. Судья Гумбат Салимов раздраженно сказал ему: «У нас нет времени на споры тут». В ответ журналист саркастически сказал, что у него «есть 7-8 лет времени», и потому он готов поспорить. Афган выразил протест также тому, что в зале были рассажены лица, не имеющие отношения к процессу в то время, как журналисты и часть его сторонников остались на улице. Я со своей стороны выразил протест против регистрации проходящих в зал. У немногих сторонников Афгана, которые попали в зал, при входе в зал записывали личные данные", - рассказал он.

Он отметил, что подобная практика уже применялась в Баку в суде по тяжким преступлениям на процессе по делам верующих, арестованных в связи с Нардаранскими событиями. "Регулярно посещающих судебные заседания подвергали вызовам в полицию и даже задержаниям и административным арестам. И сейчас у лиц, посещающих процесс над Афганом, могут возникнуть проблемы", - считает Керимли.

25 января суд приговорил Талеха Багирзаде и 17 его сторонников, обвиненных по делу о беспорядках в Нардаране, к длительным срокам заключения. Сам Багирзаде был осужден на 20 лет лишения свободы. Подсудимые, заявлявшие ранее о пытках со стороны силовиков, не признали вину. Азербайджанские правозащитники назвали фигурантов "Нардаранского дела" политзаключенными. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликован материал о поселке Нардаран и конфликтах его жителей с властями.

Свидетель в суде признался, что не видел задержания Мухтарлы

По словам Керимли, далее на процессе был заслушан в качестве свидетеля офицер пограничной службы Мурад Гасымов. «Он сказал, что находился на службе в 5 километрах от места происшествия и по радиопереговорам узнал, что задержан нарушитель границы. Когда он прибыл, Мухтарлы уже допрашивали в кабинете замполита. Кстати, двое других свидетелей заявили, что Мухтарлы допрашивали не в кабинете замполита, а в бытовой комнате", - рассказал адвокат.

Защита ходатайствовала об исключении Гасымова из списка свидетелей. «Гасымов признал, что не видел ни задержания Мухтарлы, ни изъятия у него денег. Свидетель сказал, что когда явился в часть, то Мухтарлы допрашивали, и на столе лежали купюры евро. Однако отвечая на наши вопросы, свидетель не смог уточнить, какого достоинства купюры были на столе», - отметил Керимли.

По его словам, показания офицера Гасымова шли вразрез с показаниями другого пограничника Гафура Мамедова, признанного потерпевшим. «Гафур Мамедов сказал, что на носу у журналиста были повреждения. А Гасымов сказал, что телесных повреждений на носу Мухтарлы не было», - продолжил адвокат.

Пограничник признался, что при задержании Мухтарлы впервые за годы службы увидел руководство Госпогранслужбы в заставе

Далее выступил свидетель Довлат Ханпутаев. «Этот свидетель дал очень важные для защиты показания. Он сказал, что 8 лет служит в погранвойсках, и только во время операции задержания Мухтарлы он видел в заставе заместителей начальника Госпогранслужбы... То есть это подтверждает, что похищение Мухтарлы в Тбилиси и его передача азербайджанским силовикам была специальной операцией, и потому на границу прибыли столь высокие чины пограничной службы», - полагает Керимли.

По словам адвоката, сам Мухтарлы впоследствии опознал в одном из заместителей начальника Госпогранслужбы человека, которому он был передан после похищения в Грузии. «По словам Афгана, ... приняв Мухтарлы, [замначальника службы] позвонил кому-то и передал кодированное послание: «Мулла приехал, везем его на поминки». То есть он докладывал... о том, что Афган уже в руках азербайджанских силовиков и его везут в войсковую часть для инспирирования нарушения границы и изъятия у Мухтарлы 10 тысяч евро», - считает Керимли.

Как рассказала "Кавказскому узлу" жена Афгана Мухтарлы Лейла Мустафаева, защита журналиста потребовала привлечь к ответственности человека, причастного к его похищению. "Адвокаты подали ходатайство судье, чтобы он отправил эту информацию главному прокурору Азербайджана, чтобы... возбудили дело о похищении человека. Но судья пообещал заняться этим вопросом позже", - сообщила Мустафаева.

"Кавказский узел" писал, что в октябре депутаты грузинского парламента одобрили предложение создать комиссию для расследования действий чиновников, причастных похищению журналиста.

Садыгов: в показаниях свидетелей много нестыковок

Адвокат Мухтарлы Эльчин Садыгов, комментируя итоги судебного заседания, указал, прежде всего, на нарушение принципа открытости суда.

«На открытое судебное заседание не пускают журналистов. Это нарушает принцип открытости суда, а также право журналистов на получение информации. Это само по себе бросает тень на объективность судебного процесса. Само разбирательство ведется пристрастно, ходатайства защиты отклоняются", - сказал Садыгов "Кавказскому узлу".

Один свидетель говорит, что Афгана допрашивали в погранзаставе в кабинете замполита, а другой – в бытовой комнате. Один говорит, что на носу Афгана было повреждение, другой говорит, что нет, не было

По его словам, свидетели дают противоречивые и взаимоисключающие показания. "Свидетели дают путанные показания. Один свидетель говорит, что Афгана допрашивали в погранзаставе в кабинете замполита, а другой – в бытовой комнате. Один говорит, что на носу Афгана было повреждение, другой говорит, что нет, не было. Много других нестыковок в показаниях», - указал защитник.

По его словам, адвокаты просили суд рассмотреть показания эксперта, который оценивал состояние здоровья Мухтарлы во время ареста, однако ходатайство не было удовлетворено.

Следующее заседание по делу Мухтарлы назначено на 5 января, сообщил "Кавказскому узлу" сотрудник Балакенского райсуда.

Представители стороны обвинения оказались не доступны для комментариев.

Сотрудник грузинской неправительственной организации "Дом прав человека" Русудан Мчедлишвили негативно оценила процесс по делу Мухтарлы. "Я не жду справедливого суда над Мухтарлы", - заявила она 28 декабря в прямом эфире грузинской телекомпании "Рустави 2".

Напомним, что Мухтарлы связал свое преследование с расследованиями коррупции в азербайджанской власти.

Совместное расследование Афгана Мухтарлы и сотрудника "Радио Свобода" "Бизнес Алиевых в Грузии" было опубликовано в октябре 2015 года. В материале говорилось о дорогой недвижимости в Грузии, принадлежащей членам семей президента Азербайджана Ильхама Алиева и других высокопоставленных чиновников. В статье также сообщалось, что Госнефтекомпания Азербайджана является крупнейшим инвестором и оператором проектов в топливно-энергетическом секторе Грузии.

"Кавказский узел" также сообщал, что представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность в связи с судебным процессом над Мухтарлы. Он призвал Баку отказаться от обвинений в адрес журналиста и освободить его, как и ряд других журналистов. Американский сенатор Марко Рубио также призвал Баку снять все обвинения с Мухтарлы и освободить его из заключения.

Азербайджан занимает 162-е место из 180 стран в индексе свободы прессы "Репортеров без границ" - по данным организации, как минимум 13 журналистов и два блогера в настоящее время находятся в заключении в Азербайджане. Официальный Баку отвергает критику о нарушении свободы прессы и заявляет, что журналисты привлечены к ответственности за конкретные уголовные деяния.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" опубликована статья "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Автор: Фаик Меджид, Галина Готуа; источник: корреспонденты "Кавказского узла"