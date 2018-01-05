05 января 2018, 15:51

Суд не отпустил Мухтарлы на поминки родственников

Журналист Афган Мухтарлы, находящийся под стражей в Азербайджане, не смог принять участие в похоронах родственников, которые состоялись 1 января. Сегодня суд отказался освободить Мухтарлы для участия в поминках, несмотря на прецеденты, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 31 декабря 2017 года в Загатале были найдены тела сестры Афгана Мухтарлы и двух его племянников. Причиной их смерти стала погасшая ночью газовая печь, считает брат журналиста Эльшан Мухтарлы. Следствие, помимо этой версии, считает возможной причиной смерти пищевое отравление. Адвокат Афгана Мухтарлы просил отпустить своего подзащитного из-под ареста на похороны.

30 мая журналист Афган Мухтарлы, уехавший в Грузию в 2014 году, сообщил, что похищен и доставлен в Баку. Ему предъявлено обвинение в нарушении границы, контрабанде и сопротивлении пограничнику. 14 декабря в суде оглашение обвинения Мухтарлы прошло без представителей прессы. Подсудимый не признал вину и заявил о политической мотивации дела.

Сегодня на очередном заседании в Балакенском районном суде (расположен в 410 км северо-западнее Баку) защита ходатайствовала об изменении меры пресечения Мухтарлы и помещении его под домашний арест, сообщил адвокат журналиста Немат Керимли.

"31 декабря трагически погибли близкие родственницы Афгана Мухтарлы, и мы просили изменить меру пресечения на домашний арест, чтобы он мог встретиться с родными, принять участие в поминках. Кроме того, со времени продления срока ареста обстоятельства, обосновывающие содержание под стражей изменились, и он уже даже гипотетически не сможет оказать давления на свидетелей. Судебное следствие близится к концу, и до оглашения приговора Мухтарлы мог бы оставаться под домашним арестом", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Немат Керимли.

Спикеры "Кавказского узла" не озвучивали версии, что смерть женщины и двух детей могла быть связана с коллективной ответственностью, которая распространена в других кавказских регионах, в частности Чечне. Однако ранее, после сообщений о случаях преследования геев в Чечне, об аналогичной практике заявили и азербайджанские правозащитники. Подобно родственникам Афгана Мухтарлы, бывший премьер Грузии Зураб Жвания также был объявлен умершим от удушья угарным газом, однако впоследствии эта версия была поставлена под сомнение.

Керимли отметил, что 31 декабря он вместе с коллегой Эльчином Садыговым обращался и к омбудсмену, и в Пенитенциарную службу, чтобы Мухтарлы отпустили на похороны родственников, но никакого ответа не получил.

Похороны состоялись 1 января в Загатальском районе, однако Мухтарлы не отпустили, хотя он содержится в СИЗО в соседнем Шекинком районе, продолжил адвокат.

"Да, в законодательстве нет прямой нормы, предусматривающей отпуск подследственного на поминки близких родственников. Это предусмотрено в Кодексе исполнения наказания. Так, для лиц, уже отбывающих наказание, предусмотрен 7-дневный отпуск по случаю смерти близких родственников. В СИЗО нам устно сказали, что эта норма не распространена на тех, в отношении которых нет еще вступившего в законную силу приговора. Однако в законодательстве нет и прямого запрета на краткосрочное освобождение арестанта", - пояснил адвокат.

Более того, есть прецедент, добавил он. "Так в мае 2014 года журналист Рауф Миркадыров был отпущен на похороны своего отца будучи подследственным, причем он обвинялся по тяжкой статье "госизмена". Помимо того, по принципу аналогии, норма, касающаяся осужденных, может быть распространена и на подследственных", - считает Немат Керимли.

С другой стороны, указывает адвокат, арестованный еще не признан человеком, совершившим преступление. "И неправомерно ограничивать его право на участие в поминках близких родственников и причинять ему моральные страдания. А что если суд в конечном итоге оправдает его? Получится, что его много месяцев необоснованно содержали под стражей, да еще и причинили ему моральную боль", - отметил Керимли.

Однако, продолжил адвокат, суд оставил ходатайство без удовлетворения.

Немат Керимли отметил, что Мухтарлы "потрясен горем, и это негативно отражается на состоянии здоровья журналиста, который и так страдает острой формой сахарного диабета и гипертонией".

Что касается самого судебного разбирательство, то, как выразился Керимли, 5 января на процессе началась процедура исследования документов. По его словам, процесс будет продолжен 12 января.

В Балакенском райсуде подтвердили, что следующее заседание назначено на 12 января.

Получить комментарии в Пенитенциарной службе Минюста Азербайджана не удалось.

В Загатальской районной прокуратуре воздержались от комментариев по поводу расследования гибели родственников Мухтарлы, сославшись "на продолжение следствия".

Случаи преследования активистов в регионах Кавказа освещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". "Кавказским узлом" подготовлена также статья "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"